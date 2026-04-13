Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Ubezpieczenia społeczne » Świadczenia: wspierające, pielęgnacyjne, przedemerytalne. Sąd: Jest luka w przepisach

Świadczenia: wspierające, pielęgnacyjne, przedemerytalne. Sąd: Jest luka w przepisach

13 kwietnia 2026, 20:42
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Luka w ustawie o świadczeniu wspierającym. Nie zawsze da się zachować termin
Luka w ustawie o świadczeniu wspierającym. Nie zawsze da się zachować termin
Przedłużające się postępowanie przed wojewódzkim zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności w znaczący sposób wpływają też na sytuację opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Gdy ZUS przyzna świadczenie wspierające z wyrównaniem, to trzeba zwrócić pobierane w tym czasie świadczenie pielęgnacyjne. A jeśli opiekun chce otrzymywać świadczenie przedemerytalne, to nie zdąży zarejestrować się w urzędzie pracy.

Krótki termin na rejestrację w PUP po utracie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Jedną z takich spraw zajmował się w ostatnim czasie Sąd Apelacyjny w Rzeszowie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił kobiecie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego, ponieważ nie zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Sąd okręgowy nie zgodził się jednak z tą decyzją i przyznał świadczenie przedemerytalne. Jak ustalił sąd, wnioskodawczyni w styczniu 2024 r. złożyła wniosek do WZON o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia na swojego męża. Decyzję otrzymała w marcu 2024 r. i udała się z nią do MOPS w celu ustania pobierania świadczenia pielęgnacyjnego i zarejestrowania się w PUP, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne. W ośrodku pomocy społecznej poinformowano ją, że sama decyzja WZON nie wystarczy. Po uprawomocnieniu się decyzji wojewódzkiego zespołu, kobieta złożyła w ZUS wniosek o przyznanie prawa do świadczenia wspierającego na męża. Świadczenie wspierające zostało przyznane od stycznia 2024 r. W kwietniu 2024 r. została z kolei uchylona decyzja o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego. Kobieta zwróciła świadczenie pielęgnacyjne wypłacone w styczniu, lutym i marcu. W tym samym miesiącu (kwiecień 2024) zarejestrowała się w urzędzie pracy jako bezrobotna.

ZUS złożył w tej sprawie apelację. Według Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bieg terminu na dokonanie rejestracji, jako osoby bezrobotnej nie może rozpoczynać się od chwili uzyskania przez zainteresowanego informacji o utracie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Nie spełniono zatem przesłanki zachowania terminu na zarejestrowanie się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, skoro utrata prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nastąpiła na początku stycznia 2024 r., a rejestracja w PUP w połowie kwietnia 2024 r.

Sąd: Długie procedury nie mogą pozbawić prawa do świadczenia

„Taka jednak interpretacja ww. stanu prawnego jest nie do przyjęcia, gdyż traci w pola widzenia faktyczny, realny brak możliwości zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wskutek długotrwałego, dwuetapowego postępowania o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego oraz poprzedzającego tę decyzję, uzyskania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia dla osoby niepełnosprawne” – podkreślił Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, który apelację ZUS oddalił.

Sąd argumentował, iż uzyskanie decyzji o poziomie potrzeby wsparcia na podstawie orzeczenia WZON nie jest równoznaczne z nabyciem prawa do świadczenia wspierającego. „Ustawodawca pominął zatem całkowicie okoliczność nieraz bardzo wydłużonej długości postępowania w przedmiocie przyznania świadczenia wspierającego, i to, że na skutek przedłużenia tegoż może dojść do sytuacji – jak w niniejszej sprawie - w której spełnienie przesłanki zachowania terminu 60 dni od dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego do zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy nie będzie możliwe i to nie z przyczyn zawinionych przez ubezpieczonego” – uzasadniał SA.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, nie da się zaakceptować koncepcji oznaczającej, że w istocie ubiegający się o świadczenie ubezpieczony utraci prawo do świadczenia tak pielęgnacyjnego - za okres w toczącego się postępowania o świadczenie wspierające, jak i do świadczenia przedemerytalnego - wskutek braku możliwości zarejestrowania się w wymaganym terminie we właściwym urzędzie pracy.

Sąd wskazał tu na istnienie luki w prawie polegającej na braku wprowadzenia stosownej regulacji odnośnie do sposobu liczenia okresów z art. 2 ust. l pkt 4a oraz art.2 ust. 3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych skorelowanej ze zmianą brzmienia wprowadzoną w art. 45 z dniem 1 stycznia 2024 r. przez ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym.

Dwuetapowe postępowanie o świadczenie wspierające

Ważne

Orzeczenie to jest ważne dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Sąd nie oparł się bowiem na literalnym brzmieniu przepisów, a wziął pod uwagę całokształt danej sprawy i brak realnej możliwości dochowania wymaganego terminu.

Warto pamiętać, iż postępowanie o świadczenie wspierające jest dwuetapowe. W pierwszym kroku należy uzyskać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, a dopiero później istnieje możliwość złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego. Złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego w terminie 3 miesięcy od dnia wydania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia powoduje, że prawo do świadczenia wspierającego ustala się od miesiąca, w którym złożono wniosek o wydanie tej pierwszej decyzji tj. decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Źródło: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 5 lutego 2026 r. (III AUa 311/25)

Podstawa prawna

art. 26 i art. 45 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1429; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 619)

Powiązane
Świadczenie wspierające z ZUS. Nowe kwoty od 1 marca 2026 roku [Tabela]
Świadczenie wspierające z ZUS. Nowe kwoty od 1 marca 2026 roku [Tabela]
Świadczenie wspierające po przeglądzie. Kilka kryteriów wymaga zmian
Świadczenie wspierające po przeglądzie. Kilka kryteriów wymaga zmian
Zasiłek pielęgnacyjny 2026: o tych terminach trzeba pamiętać [Przykłady]
Zasiłek pielęgnacyjny 2026: o tych terminach trzeba pamiętać [Przykłady]
Prawo
Ponad 330 zł dla emerytów co miesiąc. Bez względu na dochody. Najbliżsi przejmą świadczenie po śmierci. Kiedy złożyć wniosek na okres 2026/2027?
13 kwi 2026

Ponad 330 zł dla tych emerytów co miesiąc. Bez względu na dochody. Najbliżsi przejmą świadczenie po śmierci. Kiedy złożyć wniosek na okres 2026/2027, by uzyskać dodatkową pomoc finansową od ręki? Sprawdź, co załączyć do wniosku.
Orzeczenie bez komisji w 2026 r. Najważniejsze zasady dla osób z niepełnosprawnościami
13 kwi 2026

Orzeczenie bez osobistego stawiennictwa jest możliwe. Inne jednak przepisy obowiązują w przypadku postępowania przed zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności (PZON, WZON), a inne przed organami rentowymi (ZUS i KRUS). Jak to wygląda w 2026 roku? Co się zmieni w 2027?
Już po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum 1900 złotych, a przeciętnie ponad 4200 złotych brutto
13 kwi 2026

Niż demograficzny wymusi wprowadzenie zmian w organizacji oświaty. Jak zwykle w takich sytuacjach, będą zarówno wygrani, jak i przegrani. Jakie możliwości będą mieli nauczyciele zagrożeni utratą pracy? Obowiązujące przepisy przewidują szereg rozwiązań i świadczeń, które w zależności od indywidualnych okoliczności dotyczących pracownika będą mogły znaleźć zastosowanie w jego przypadku.
MON: Będzie więcej oddziałów przygotowania wojskowego w szkołach. Rekrutacja ruszy w połowie maja
13 kwi 2026

Ministerstwo Obrony Narodowej zwiększy limit zezwoleń na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego. Od września 2026 roku w szkołach przybędzie 43 OPW. Jak zapewnia MON, środków finansowych nie zabraknie.

Obrona konieczna ma swoje granice. Kiedy i jak można się bronić?
13 kwi 2026

Granice obrony koniecznej wciąż budzą wątpliwości, choć przepisy są w tej kwestii jednoznaczne. Jak podkreśla w rozmowie z PAP adwokat Maciej Kowalewski, osoba zaatakowana ma prawo odpowiedzieć na agresję, jednak jej reakcja powinna być proporcjonalna i podjęta we właściwym momencie — ani zbyt wcześnie, ani zbyt późno. Zaznaczył też, że obrona konieczna obejmuje nie tylko ochronę własną, lecz również działanie w obronie innych osób.
Czy można zmienić orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na stałe?
13 kwi 2026

„Posiadam orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności wydane na stałe. Uważam, że stan mojego zdrowia usprawiedliwia przyznanie mi umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Czy PZON może zmienić moje orzeczenie?” – pyta Czytelnik.
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na stałe. Kto dostanie w 2026 roku?
13 kwi 2026

W połowie ubiegłego roku weszły w życie nowe zasady przyznawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności na czas określony. Czy zmiany wpływają też na orzeczenia wydawane na stałe? Kto może dostać taki dokument w 2026 roku? Co oznacza lista 208 rzadkich chorób? Rozwiewamy wątpliwości.
"Zgłaszanie przemocy nie jest donosem". Ekspertka o realnej pomocy Niebieskiej Karty [WYWIAD]
13 kwi 2026

Niebieska Karta to realna pomoc rodzinie – wskazuje ekspertka Renata Durda. Podkreśliła, że do ludzi zaczyna docierać informacja, że zgłaszanie przemocy nie jest donosem.

Wybory na Węgrzech. Wyniki po podliczeniu 45,71 proc.
12 kwi 2026

Obecne projekcje składu przyszłego parlamentu - włączając głosy oddane na listy krajowe i w jednomandatowych okręgach wyborczych - przewidują 135 mandatów dla Tiszy, 57 dla Fideszu i KDNP oraz 7 dla Mi Hazank - wynika z danych Narodowego Biura Wyborczego (NVI) po podliczeniu 45,7 proc. głosów.
Dłuższa majówka w 2026 r. – od 1 do 6 maja, a dla niektórych nawet do 10 maja. Kto może liczyć na wydłużony majowy odpoczynek?
13 kwi 2026

W związku z korzystnym układem w kalendarzu dni ustawowo wolnych od pracy, weekendu i egzaminów maturalnych – na wydłużoną majówkę w 2026 r., mogą liczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy w tym roku nie przystępują do egzaminu maturalnego. To łącznie może dać im nawet 6 lub 10 dni wolnego, które będą mogli przeznaczyć na majowy odpoczynek.
