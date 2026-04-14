REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Referendum konstytucyjne. Czy Polacy zdecydują o hierarchii prawa? Nowa petycja wraca do fundamentalnych pytań o system prawny

Referendum konstytucyjne. Czy Polacy zdecydują o hierarchii prawa? Nowa petycja wraca do fundamentalnych pytań o system prawny

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 kwietnia 2026, 14:35
Adam Kuchta
Trybunał konstytucyjny, unia, konstytucja
Referendum o Konstytucji RP. Czy Polacy zdecydują o hierarchii prawa? Nowa petycja wraca do fundamentalnych pytań o system prawny
Inne

Wraca pytanie, które regularnie dzieli prawników i opinię publiczną: co ma pierwszeństwo - Konstytucja RP czy prawo międzynarodowe? Nowa petycja, skierowana do Senatu RP, proponuje zwołanie ogólnokrajowego referendum w sprawie hierarchii źródeł prawa w Polsce.

rozwiń >

Referendum o Konstytucji RP? Nowa petycja dotycząca sporu o hierarchię prawa

W polskim systemie prawnym temat relacji między Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej a prawem międzynarodowym regularnie powraca w debacie publicznej. Tym razem nowym impulsem staje się petycja z 20 marca 2026 roku, która trafiła do Komisji Petycji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy zarówno kwestii ustrojowych, jak i edukacji obywatelskiej. Dokument nosi tytuł: „Petycja z dnia 20 marca 2026 r. w sprawie zwołania referendum dotyczącego hierarchii źródeł prawa oraz wysłania do każdego gospodarstwa domowego wersji papierowej Konstytucji RP (P11-49/26)”.

Już sama konstrukcja tej inicjatywy pokazuje, że autor łączy dwa różne obszary: spór o system prawa oraz problem świadomości konstytucyjnej obywateli. W praktyce oznacza to kolejną próbę wywołania debaty zarówno politycznej, jak i społecznej.

Referendum o hierarchii prawa w Polsce. O co chodzi w sporze?

Najważniejszy postulat zawarty petycji dotyczy przeprowadzenia referendum w sprawie hierarchii źródeł prawa w Polsce. W dokumencie zapisano: „Autor petycji wnosi o zwołanie referendum dotyczącego hierarchii źródeł prawa”.

W uzasadnieniu wskazano na potencjalny konflikt między przepisami Konstytucji RP, które od lat są przedmiotem interpretacji w doktrynie prawa. Autor zwraca uwagę na relację dwóch artykułów ustawy zasadniczej: „Konstytucja RP w art. 8 stanowi o nadrzędności prawa konstytucyjnego, a art. 9 nakazuje przestrzegać umów międzynarodowych. Zdaniem petytora powstaje pytanie, który artykuł jest ważniejszy w przypadku, gdy umowy międzynarodowe nie są zgodne z Konstytucją RP”.

Ten problem nie jest oczywiście nowy i od lat pojawia się w dyskusjach o relacjach prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej. W praktyce jednak obowiązuje zasada nadrzędności Konstytucji w krajowym systemie źródeł prawa, choć relacje z prawem międzynarodowym bywają bardziej złożone i zależne od konkretnych sytuacji prawnych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak wskazują liczne opracowania prawnicze w tym temacie, Konstytucja RP zajmuje najwyższe miejsce w hierarchii źródeł prawa, co oznacza jej nadrzędność wobec ustaw i innych aktów normatywnych. Jednocześnie jednak Polska zobowiązuje się do przestrzegania umów międzynarodowych, co w praktyce wymaga ich uwzględniania w systemie prawa.

Ważne

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, art. 8: „Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.”

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9: „Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.”

Prawo krajowe a międzynarodowe. Spór, który nie znika

Relacja między prawem krajowym a międzynarodowym od lat jest jednym z najczęściej analizowanych zagadnień w europejskiej doktrynie prawa konstytucyjnego. W Polsce temat ten szczególnie wybrzmiał w kontekście sporów o interpretację zakresu kompetencji instytucji unijnych oraz krajowych trybunałów.

Przypomnijmy, że Deklaracja nr 17 do Traktatu z Lizbony (2007) zawiera taką treść: „(...) zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Traktaty i prawo przyjęte przez Unię na podstawie Traktatów mają pierwszeństwo przed prawem Państw Członkowskich na warunkach ustanowionych przez wspomniane orzecznictwo”. Dodatkowo: "Opinia Służby Prawnej Rady z dnia 22 czerwca 2007 r.: Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości wynika, że pierwszeństwo prawa wspólnotowego stanowi podstawową zasadę tego prawa. Według Trybunału zasada ta jest nieodłącznie związana ze szczególną naturą Wspólnoty Europejskiej. Kiedy wydawany był pierwszy wyrok zapoczątkowujący to obecnie już utrwalone orzecznictwo (wyrok z dnia 15 lipca 1964 r. w sprawie 6/64, Costa przeciwko ENEL(1), w Traktacie nie było żadnej wzmianki o zasadzie pierwszeństwa. Sytuacja ta do dziś nie uległa zmianie. Fakt, że zasada pierwszeństwa nie zostanie włączona do przyszłego Traktatu, w żaden sposób nie narusza samej zasady ani obowiązującego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości”.

Natomiast Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej w swoich orzeczeniach jasno wskazał hierarchię źródeł prawa w Polsce, stwierdzając, że Konstytucja RP pozostaje najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej w relacji do wszystkich wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, w tym prawa Unii Europejskiej. Przykładowo w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2005 r. sygn. akt K 18/04).

W związku z tym w debacie publicznej podkreśla się, że konstytucje państw członkowskich pozostają podstawowym źródłem prawa wewnętrznego, ale równocześnie wskazuje się, że system prawny Unii Europejskiej zakłada pierwszeństwo prawa unijnego w określonych obszarach jego stosowania, co prowadzi do konieczności precyzyjnego rozdzielania kompetencji. Właśnie ten obszar stanowi tło dla propozycji zawartej w petycji, która zakłada rozstrzygnięcie części tych kwestii w drodze ogólnokrajowego referendum.

Papierowa wersja Konstytucji RP w każdym domu. Drugi postulat zawarty w petycji

Druga część petycji dotyczy działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym. Autor postuluje, aby każdy obywatel otrzymał papierową wersję Konstytucji RP. Wprost zapisano: „Ponadto petytor postuluje wysłanie do każdego gospodarstwa domowego papierowej wersji Konstytucji RP.

W uzasadnieniu pojawia się argument, że wcześniejsze egzemplarze mogły stracić swoją użyteczność, a poziom znajomości Konstytucji w społeczeństwie nie jest wystarczający. Autor wskazuje: „W opinii petytora wysłane w 1997 r. egzemplarze Konstytucji uległy zniszczeniu i obywatele nie pamiętają jakie zapisy są zawarte w ustawie zasadniczej, myląc często obowiązki z prawami obywatelskimi”.

Ten fragment dotyka więc problemu edukacji obywatelskiej. Konstytucja formalnie stanowi podstawę ustroju państwa, ale jej realna znajomość w społeczeństwie bywa bardzo ograniczona. W efekcie zbyt wielu obywateli nie korzysta świadomie z przysługujących im praw lub nie rozumie struktury systemu prawnego.

Czy referendum w sprawie Konstytucji ma w ogóle jakiś sens?

Pomysł rozstrzygania kwestii hierarchii prawa w drodze referendum budzi mieszane uczucia. Z jednej strony mogłoby to zwiększyć zainteresowanie obywateli konstytucją i wzmocnić debatę publiczną. Z drugiej strony można powiedzieć, że kwestie interpretacji prawa wymagają wiedzy specjalistycznej i są zazwyczaj domeną sądów oraz trybunałów.

W praktyce system konstytucyjny już dziś określa podstawową hierarchię źródeł prawa, dlatego ewentualne referendum miałoby raczej charakter polityczno-symboliczny niż normatywny. To sprawia, że jego skuteczność prawna byłaby ograniczona, nawet jeśli mogłoby mieć znaczenie społeczne.

Co dalej z petycją dotyczącą hierarchii źródeł prawa w Polsce?

Petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Petycji Senatu RP w dniu 8 kwietnia 2026 roku i znajduje się obecnie na etapie analizy. Nie zapadły więc jeszcze żadne decyzje dotyczące ewentualnego referendum ani wdrożenia postulatu wysyłki Konstytucji do gospodarstw domowych.

Niezależnie od dalszego biegu sprawy, dokument już teraz wpisuje się w szerszą dyskusję o tym, jak Polacy postrzegają Konstytucję oraz jak rozumieją relacje między różnymi poziomami prawa. To temat, który regularnie wraca i prawdopodobnie będzie powracał także w kolejnych latach.

Podstawa prawna

Petycja z dnia 20 marca 2026 r. w sprawie zwołania referendum dotyczącego hierarchii źródeł prawa oraz wysłania do każdego gospodarstwa domowego wersji papierowej Konstytucji RP (P11-49/26)

Powiązane
KSeF a odliczenie VAT. Ważna interpretacja skarbówki: czy faktura poza systemem nadal daje prawo do odliczenia?
KSeF a odliczenie VAT. Ważna interpretacja skarbówki: czy faktura poza systemem nadal daje prawo do odliczenia?
500 plus dla par z długim stażem małżeńskim. Już wszystko jasne, Senacka Komisja Petycji podjęła zaskakującą decyzję, przeszkodą okazały się wysokie koszty
500 plus dla par z długim stażem małżeńskim. Już wszystko jasne, Senacka Komisja Petycji podjęła zaskakującą decyzję, przeszkodą okazały się wysokie koszty
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Świadczenie wspierające. 32 czynności i 100 punktów do zmiany?
14 kwi 2026

Rząd chce zreformować świadczenie wspierające. Tak wynika z dokonanego kilka miesięcy temu przeglądu. Ale zmiany postulują też osoby z niepełnosprawnościami. Wiele pomysłów dotyczy badania potrzeby wsparcia i przyznawania punktów przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
System kaucyjny 2026. Za co zapłacisz 1 zł więcej, a co wyrzucisz do kosza bez kaucji?
14 kwi 2026

Nowe zasady segregacji odpadów wciąż budzą emocje przy sklepowych półkach. Choć system kaucyjny działa od października 2025 roku, nadal tylko wybrane opakowania pozwalają na odzyskanie gotówki. Sprawdź, za które butelki i puszki otrzymasz zwrot pieniędzy w automacie, a które z nich - mimo podobnego wyglądu - muszą bezpowrotnie trafić do Twojego żółtego kosza na odpady.
Duże zmiany w finansach publicznych od 14 kwietnia 2026 r. Nowości w klasyfikacji budżetowej, zarządzaniu inwestycjami publicznymi i budżetem państwa
14 kwi 2026

W dniu 14 kwietnia 2026 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ministerstwo Finansów poinformowało, że nowe przepisy mają poprawić skuteczność i efektywność wydatkowania środków publicznych, przy zachowaniu rzetelnej i przejrzystej informacji o transferach, jakie zachodzą w jednostkach sektora finansów publicznych. Te nowe przepisy realizują kamień milowy A2aG określony dla Reformy Systemu Budżetowego w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).
Polska szykuje się na wypadek wojny. Przygotuj plecak ewakuacyjny i skompletuj dokumenty!
14 kwi 2026

Kraje europejskie, w tym Polska, przygotowują się na potencjalny kryzys lub wojnę. Państwa będą współpracować w zakresie planów ewakuacji ludności. Jak obywatele powinni przygotować się na zagrożenie? Sprawdzamy, co powinien zawierać plecak ewakuacyjny i jakie należy zabrać dokumenty.

Zaostrzenie zasad dotyczących nieobecności w szkole. Co przewiduje przyjęty projekt? Od kiedy zmiany?
14 kwi 2026

Plany co do zakresu zmian w szeroko rozumianej oświacie szybko i często się zmieniają. Co wynika z przyjętego w ostatnim czasie projektu? Między innymi zaostrzenie zasad w zakresie usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole. Czego należy się spodziewać w nowym roku szkolnym?
Enter Air pod lupą UOKiK. Firma wypłaci klientom łącznie 8,2 mln zł za zniszczenie bagażu i odwołanie lotów
14 kwi 2026

Ponad 8,2 mln zł rekompensat wypłacą Linie Enter Air klientom poszkodowanym m.in. przez opóźnienia lotów, zagubiony bagaż i problemy z reklamacjami – wynika z decyzji UOKiK.
Już 1 lipca 2026 r. gminy zablokują budowę tysięcy domów. Rada Ministrów zdecyduje dziś o wydłużeniu ważnego terminu dla właścicieli nieruchomości
14 kwi 2026

Podczas posiedzenia Rady Ministrów, które ma miejsce w dniu 14 kwietnia 2026 r., rząd zdecyduje o wydłużeniu ważnego dla właścicieli nieruchomości (oraz gmin) terminu w zakresie reformy planowania przestrzennego. W związku z ww. reformą – już niebawem, bo od 1 lipca 2026 r. – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o warunkach zabudowy będą musiały być zgodne z uchwalanymi przez gminy planami ogólnymi, a tym samym – gminy będą mogły uniemożliwić właścicielowi nieruchomości np. budowę domu na działce, która w ww. planie ogólnym zostanie zlokalizowana w strefie objętej zakazem zabudowy.

Ponad 330 zł dla emerytów co miesiąc. Bez względu na dochody. Najbliżsi przejmą świadczenie po śmierci. Kiedy złożyć wniosek na okres 2026/2027?
14 kwi 2026

Ponad 330 zł dla tych emerytów co miesiąc. Bez względu na dochody. Najbliżsi przejmą świadczenie po śmierci. Kiedy złożyć wniosek na okres 2026/2027, by uzyskać dodatkową pomoc finansową od ręki? Sprawdź, co załączyć do wniosku. W domowych budżetach emerytów każda złotówka jest na wagę złota. Powinni znać swoje prawa, by efektywnie korzystać z przysługujących im świadczeń.
Orzeczenie bez komisji w 2026 r. Najważniejsze zasady dla osób z niepełnosprawnościami
13 kwi 2026

Orzeczenie bez osobistego stawiennictwa jest możliwe. Inne jednak przepisy obowiązują w przypadku postępowania przed zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności (PZON, WZON), a inne przed organami rentowymi (ZUS i KRUS). Jak to wygląda w 2026 roku? Co się zmieni w 2027?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA