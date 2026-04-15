Strona główna » Prawo » Wiadomości » Czy zmienią się zasady egzaminowania na kartę rowerową?

Czy zmienią się zasady egzaminowania na kartę rowerową?

15 kwietnia 2026, 14:59
[Data aktualizacji 15 kwietnia 2026, 15:14]
Tomasz Kowalski
dziecko karta rowerowa rowery sport egzamin ruch drogowy dzieci młodzież
Shutterstock

Rośnie potrzeba reformy zasad uzyskiwania karty rowerowej. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec wskazał na konieczność unowocześnienia form egzaminowania. Przyznał jednak, że nie ma planów ujednolicenia bazy pytań dla uczniów ani ujednolicenia standardów w skali kraju.

Interpelacja poselska w sprawie kursów na kartę rowerową

Poseł Paweł Pepke w swojej interpelacji poruszył kwestię zmian w systemie egzaminowania i edukacji rowerowej dzieci i młodzieży. Zdaniem posła egzamin na pozyskanie karty rowerowej to często formalność, która nie przekłada się na realne przygotowanie do poruszania się po drogach”.

„Kursanci nie nabywają faktycznych umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach, ścieżkach rowerowych, ponieważ jazda po boisku lub placu manewrowym, nie uczy jazdy w realnym ruchu ulicznym” – wyjaśnił poseł i spytał o możliwość wprowadzenia takich zmian, jak: jazda w realnym ruchu drogowym, ujednolicenie bazy pytań egzaminacyjnych dla uczniów i wprowadzenie kursów online z najnowszych przepisów drogowych dla nauczycieli.

Konieczne jest unowocześnienie form egzaminowania

W odpowiedzi na interpelację wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec przyznał, że „dostrzega się rosnącą potrzebę reformy zasad uzyskiwania karty rowerowej, tak aby lepiej odpowiadały one współczesnym realiom ruchu drogowego oraz poziomowi zagrożeń, z jakimi spotykają się młodzi uczestnicy ruchu”.

„W szczególności wskazuje się na konieczność unowocześnienia form egzaminowania, większego nacisku na praktyczne umiejętności oraz ujednolicenia standardów w skali kraju” – napisał wiceminister. Jednocześnie wiceszef resortu przyznał, że ministerstwo nie planuje wprowadzenia w czasie egzaminu obowiązkowej jazdy w realnym ruchu drogowym. „Zmiana ta wymagałaby nowelizacji przepisów ustawowych, które zgodnie ze stanem na dzień udzielenia odpowiedzi nie są planowane” - podkreślił.

Resort nie ma też planów ujednolicenia bazy pytań dla uczniów i wprowadzenia centralnych kursów szkoleniowych online dla nauczycieli, by przekazywać wiedzę o najnowszych przepisach. „Ujednolicenie zakresu wymaganej wiedzy zostało jednak osiągnięte poprzez aktualizację podstawy programowej przedmiotu techniki, która wskazuje jednolite wymagania dla wszystkich szkół w kraju” – napisał Bukowiec.



Jak zwiększyć bezpieczeństwo dzieci na drogach

Jednocześnie wiceminister wskazał na inne działania podejmowane wspólnie z ministerstwem edukacji, które zmierzają do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci na drogach. Wiceminister wskazał m.in. na aktualizację podstawy programowej z techniki, w której wyodrębniono obszar wychowania komunikacyjnego, a treści w niej zawarte mają przygotować uczniów do uzyskania karty rowerowej. „Podstawa programowa techniki, opracowana we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, została zaktualizowana w roku szkolnym 2023/2024 w celu lepszego przygotowania uczniów do odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym, w tym jako użytkowników rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego” – wyjaśnił wiceminister.

Stanisław Bukowiec przypomniał też o licznych inicjatywach promujących bezpieczne zachowania w ruchu drogowym wśród dzieci, takich jak: Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Turniej BRD dla szkół specjalnych i Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny. „Ponadto, Ministerstwo Edukacji Narodowej aktywnie uczestniczy także w realizacji rządowego programu „Razem bezpieczniej 2025–2028”, oceniając projekty samorządów dotyczące działań profilaktycznych i edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym” – dodał wiceminister.

Powiązane
Komunikat ZUS: Ograniczenie w dostępie do usług elektronicznych
Komunikat ZUS: Ograniczenie w dostępie do usług elektronicznych
Działalność socjalna w zakładzie pracy. Aktualne stawki obowiązkowego odpisu na zfśs i dobrowolnych zwiększeń
Działalność socjalna w zakładzie pracy. Aktualne stawki obowiązkowego odpisu na zfśs i dobrowolnych zwiększeń
Źródło: PAP
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Prawda czy mit? [Komentarz]
15 kwi 2026

Mechanizm, który i tak ma ograniczone zasoby, nie zawsze dociera do tych, którzy najbardziej go potrzebują, a część osób pozostaje bez wsparcia. Dlaczego?
Nowa skala podatkowa PIT, drugi próg od 140 tys. zł już od 2027 r. - projekt w Sejmie złożyli posłowie z koalicji rządowej
15 kwi 2026

Podwyższenie drugiego progu podatkowego ze 120 000 do 140 000 zł - zakłada projekt noweli złożony w Sejmie przez klub parlamentarny Polska 2050. Według jego autorów, projekt ma na celu odciążenie klasy średniej, a utrzymanie obecnego progu stanowi swoistą karę za zaradność i aktywność zawodową. Obecnie pierwszy próg podatkowy dla dochodu do 120 000 zł wynosi 12 proc., a drugi próg podatkowy dla dochodu powyżej 120 000 zł - 32 proc.
Świadczenie wspierające w 2026 roku. Czy jest dochodem w MOPS?
15 kwi 2026

Czy świadczenie wspierające jest dochodem w pomocy społecznej? Jak takie pieniądze wpływają na zakres pomocy otrzymywanej w gminie? Oto najważniejsze informacje i aktualne przykłady.

Tak tanio od dawna nie było! Sprawdź ceny benzyny i oleju napędowego w czwartek 16 kwietnia
15 kwi 2026

Minister energii wydał kolejne obwieszczenie w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw. Tym razem chyba wszyscy kierowcy będą zadowoleni. Sprawdź, jakie ceny paliw będą obowiązywać na stacjach benzynowych w czwartek 16 kwietnia.
Kosztowna zmowa cenowa właścicieli skupów owoców – UOKiK nakłada 1,6 mln zł kar
15 kwi 2026

UOKiK nałożył na pięć firm z województw: wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego oraz prezesa jednej z nich kary na łącznie niemal 1,6 mln zł za zmowę cenową. Niedozwolone porozumienie miało dot. skupu owoców w rejonie powiatu konińskiego (woj. wielkopolskie) w latach 2022-2024.
Koniec z decyzjami o warunkach zabudowy dla wszystkich – rząd przyjął ustawę, która uwzględnia postulaty gmin, aby decyzje WZ nie były wydawane jedynie „w celu podwyższenia wartości nieruchomości”
15 kwi 2026

W dniu 14 kwietnia 2026 r. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza istotne ograniczenia w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, a konkretnie – w zakresie podmiotów, które są uprawnione do uzyskania decyzji WZ. To już kolejna (w ostatnim czasie) duża zmiana w zakresie zasad ustalania warunków zabudowy – od 1 stycznia 2026 r. bowiem nie uzyska się już bezterminowej decyzji o warunkach zabudowy.
Dzień wolny za 3 maja 2026? Kodeks pracy jest bezlitosny. Sprawdź, czy pracodawca musi "oddać" Ci wolne
15 kwi 2026

Planujesz już majówkę w 2026 roku? Mamy ważne wieści dla wszystkich pracowników. Choć Święto Konstytucji 3 Maja to dzień ustawowo wolny, układ kalendarza w tym roku może wielu rozczarować. Co mówią przepisy Kodeksu pracy o "odbieraniu" wolnego za niedzielne święta? Oto szczegóły.

Kto nie dostanie świadczenia wspierającego w 2026 roku?
14 kwi 2026

Chociaż w 2026 roku świadczenie wspierające jest dostępne dla kolejnej grupy osób z niepełnosprawnościami, to przepisy wciąż przewidują kilka wyłączeń. Kiedy prawo do świadczenia wspierającego nie przysługuje? Czy jest szansa na zmianę przepisów?
Liczne zmiany w planowaniu przestrzennym. Gminy mają czas na opracowanie planów ogólnych do 31 sierpnia 2026 r.
14 kwi 2026

W dniu 14 kwietnia 2026 r. Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają na celu wydłużenie terminu dla gmin na opracowanie planów ogólnych dla gmin (do końca sierpnia br), usprawnienie procesu inwestycyjnego oraz lepsze zarządzanie przestrzenią i wykorzystanie nowych technologii.
