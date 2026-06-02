Strona główna » Prawo » Wiadomości » Zmiana dopuszczalnej wielkości przydomowego garażu i szopy ogrodowej od 20 września 2026 r. – rząd wprowadza nowe przepisy

Zmiana dopuszczalnej wielkości przydomowego garażu i szopy ogrodowej od 20 września 2026 r. – rząd wprowadza nowe przepisy

02 czerwca 2026, 08:50
Aleksandra Rybak
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określa dopuszczalną długość i wysokość budynku gospodarczego (do którego zalicza się również szopy ogrodowe/domki narzędziowe) oraz garażu, posadowionego na nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną, jeżeli jest on usytuowany przy granicy działki lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od tej granicy. Wielkości te, mają ulec zmianie od 20 września 2026 r., w związku z trwającymi w rządzie pracami nad nowym rozporządzeniem w powyższym przedmiocie (tj. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

Garaż oraz budynek gospodarczy (w tym szopa ogrodowa/domek narzędziowy) posadowiony na nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną – dopuszczalne wymiary (tj. długość i wysokość), w świetle aktualnie obowiązujących przepisów (tj. rozporządzenia Ministra Infrastruktury)

Zarówno garaże, jak i szopy ogrodowe (domki narzędziowe), usytuowane na działkach przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną (jak również zagrodową) powinny być posadowione na nieruchomościach zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepis art. 12 ust. 4 pkt 3 ww. rozporządzenia (w aktualnie obowiązujących brzmieniu) stanowi, że – w zabudowie jednorodzinnej (i zagrodowej), dopuszczalna jest:

  • budowa budynku gospodarczego (którym jest również szopa ogrodowa/domek narzędziowy) lub garażu o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m:
    • bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub
    • w odległości nie mniejszej niż 1,5 m,

ścianą bez okien i drzwi.

Oznacza to, że – jeżeli inwestor (właściciel nieruchomości) przewiduje posadowienie na działce przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną przydomowego garażu lub szopy ogrodowej (domku narzędziowego) w lokalizacji i ustawieniu wynikającym z ww. przepisu (tj. bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 od granicy działki, ścianą bez okien i drzwi) – garaż ten lub odpowiednio szopa, muszą spełniać określone powyżej wymogi, co do długości i wysokości budynku, tj.: długość budynku nie może być większa niż 6,5 m, a jego wysokość – nie większa niż 3 m.

Garaż oraz budynek gospodarczy (w tym szopa ogrodowa/domek narzędziowy) posadowiony na nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną – zgodnie z projektem nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii, będzie można posadowić na swojej nieruchomości większy budynek

Od 13 czerwca 2025 r., w rządzie, trwają prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z projektem nowej regulacji w powyższym przedmiocie, autorstwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: 68):

Ważne

W zabudowie jednorodzinnej (jak również zagrodowej), przy granicy działki lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy działki, ścianą bez okna, drzwi lub elementu doświetlającegobędzie mógł zostać usytuowany budynek gospodarczy (który stanowi również szopa ogrodowa/domek narzędziowy) lub garaż (zarówno wolnostojący, jak i stanowiący osobny budynek, ale przylegający do domu jednorodzinnego), jeżeli – jego długość nie będzie przekraczała 7 m (a nie, tak jak dotychczas – 6,5 m), a wysokość nie będzie przekraczała 3,5 m (a nie, tak jak dotychczas – 3 m). Oznacza to, że jeżeli ww. przepisy (w tym omawiany par. 11 ust. 4 pkt 3 lit. c projektu rozporządzenia) wejdą w życie – na granicy nieruchomości lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy działki (ścianą bez okna, drzwi lub elementu doświetlającego) – będzie mógł zostać posadowiony budynek o większych gabarytach, niż dotychczas.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że pierwotna treść projektu rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju i Technologii przewidywała wymiary budynku gospodarczego i garażu, posadowionego na działce przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną, w określonym powyżej usytuowaniu względem granicy sąsiedniej nieruchomości – analogiczne do dotychczasowych. Zmiana w powyższym zakresie (tj. zwiększenie określonych powyżej wymiarów) jest skutkiem uwagi Krajowej Rady Izby Architektów RP (dalej: KRIA), zgłoszonej do projektu w ramach jego opiniowania. KRIA, konieczność zwiększenia wymiarów budynku gospodarczego/garażu argumentowała w następujący sposób:

„Na wielu obszarach naszego państwa są wymagane dachy spadziste. Dla dachów spadzistych uzyskanie wysokości 3 m dla jednostanowiskowego garażu jest nierealne. Stąd propozycja dodania chociaż 0,5 m do obecnych 3,0 m. Ponadto brak jest definicji słowa "wolnostojące", stąd proponuje się jego wykreślenie. Nie ma chyba przeszkód by w granicy działki stał garaż a sam garaż przylegał jako osobny budynek do domu jednorodzinnego.”

Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w dniu 18 maja 2026 r., uwzględniło powyższą uwagę KRIA i brzmienie projektowanego przepisu par. 11 ust. 4 pkt 3 lit. c rozporządzenia, zostało odpowiednio zmienione.

Garaż oraz budynek gospodarczy (w tym szopa ogrodowa/domek narzędziowy) posadowiony na nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną – kiedy nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii, przewidujące zmiany w zakresie dopuszczalnej wielkości wolnostojącego (lub przylegającego do domu jednorodzinnego) garażu i budynku gospodarczego, mają wejść w życie?

Zgodnie z par. 389 projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: 68) – nowa regulacja (w tym – zakładająca zwiększenie dopuszczalnych wymiarów budynku gospodarczego/garażu posadowionego na nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną, na granicy tej nieruchomości lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od tej granicy) mają wejść w życie z dniem 20 września 2026 r. Należy jednak mieć na względzie, że w dniu 18 maja 2026 r., Ministerstwo Rozwoju i Technologii dopiero odniosło się do uwag zgłoszonych do projektu w ramach etapu jego opiniowania i projekt nie został jeszcze skierowany do podpisu ministra.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.)
  • Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: 68)
Polacy nie boją się utraty pracy, ale dostrzegają inny problem na rynku pracy
02 cze 2026

Trzy czwarte Polaków ma poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia. Z kolei o utratę pracy martwi się ponad jedna piąta pracowników – wynika z sondażu CBOS. Gorzej wypada ocena sytuacji na lokalnych rynkach pracy, gdzie rośnie grupa osób uważających, że znalezienie zatrudnienia w okolicy jest trudne lub wręcz niemożliwe.
Sankcja kredytu darmowego: cesja, statystyki, narracje i to, czego banki nie chcą powiedzieć wprost
01 cze 2026

Jak pokazuje praktyka rynkowa oraz dostępne statystyki, bardzo częstą formą dochodzenia roszczeń z tytułu sankcji kredytu darmowego jest nabywanie wierzytelności w drodze cesji przez wyspecjalizowane podmioty albo ich dochodzenie przed sądem w formule przelewu powierniczego. Ten model nie powstał przypadkowo – jest odpowiedzią na realne uwarunkowania ekonomiczne i procesowe, z którymi mierzą się konsumenci. Kredytobiorcy oczekują szybkiego i pewnego efektu finansowego, nie chcą ponosić ryzyka procesowego ani wieloletnich kosztów sporów sądowych. Podmioty profesjonalne, działające na własne ryzyko, kalkulują natomiast możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnej stopy zwrotu. Nie bez znaczenia pozostaje przy tym fakt oczywisty, lecz kluczowy: bank jest dłużnikiem wypłacalnym, a w razie prawomocnego uwzględnienia powództwa nie ma realnych trudności z wyegzekwowaniem należności. To właśnie ta zbieżność interesów sprawiła, że model cesyjny stał się rozwiązaniem dominującym w sprawach SKD.
Dofinansowanie z PFRON. Nowe kwoty od 1 czerwca 2026 roku
01 cze 2026

Od 1 czerwca 2026 r. wzrosły progi dochodowe oraz kwoty dofinansowań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To ważna informacja dla osób ubiegających się o dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych oraz sprzętu rehabilitacyjnego.

Trzeba informować pracodawcę o świadczeniu 800 plus i o wysokości alimentów, jeśli tak przewiduje regulamin
01 cze 2026

Czy świadczenie 800+ należy uwzględnić przy obliczaniu dochodu na członka rodziny mającego wpływ na wysokość świadczeń socjalnych przyznawanych pracownikom z funduszu świadczeń socjalnych? Pracownicy często są zaskoczeni tym, że pracodawca wprowadził takie rozwiązanie. Pytają czy jest to zgodne z prawem?
Jawność wynagrodzeń: samo podanie „widełek" w ogłoszeniu o pracę nie wystarcza
01 cze 2026

Z danych theprotocol.it wynika, że standard jawności na rynku pracy IT się umacnia: w I kwartale 2026 roku liczba ofert z widełkami wzrosła o 34% w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim. To istotna zmiana, ale nie gwałtowna reakcja na regulacje prawne. Widełki w tej branży pojawiają się w ofertach pracy od lat ze względu na oczekiwania kandydatów, ale też nastawienie pracodawców na efektywność rekrutacji.
W 2027 r. w ZUS przymusowe obserwacje w szpitalach i dodatkowe badania. Co się zmieni [Nowelizacja]
01 cze 2026

Do tej pory podstawą skierowania przez ZUS na dodatkowe badania albo obserwację w szpitalu było rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niezdolności do pracy. Jeżeli wnioskujący o rentę nie pojawił się np. w szpitalu, to ZUS odstępował od postępowania o np. przyznanie renty. Tak poważna sankcja nie powinna być wprowadzana rozporządzeniem. Dlatego od 1 stycznia 2027 r. będzie to regulowała ustawa o systemie ubezpieczeń.
Tanie paliwo. Podajemy ceny benzyny i oleju napędowego obowiązujące we wtorek
02 cze 2026

Wtorek to kolejny dzień spadku cen paliw. W kolejnym obwieszczeniu minister energii określił maksymalne ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego obowiązujące w dniu 2 czerwca. O ile stanieją paliwa na stacjach benzynowych? Sprawdzamy!

ZUS w czerwcu 2026 r. o prawie 10% zwiększy stan wszystkich kont emerytalnych i kapitałów początkowych
01 cze 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w czerwcu 2026 roku stan kont ubezpieczonych w ZUS zdecydowanie wzrośnie za sprawą corocznej waloryzacji składek emerytalnych. Ta operacja bezpośrednio podniesie wysokość przyszłych świadczeń. Stan konta emerytalnego i kapitału początkowego wzrośnie o 9,81 proc., natomiast środki ulokowane na subkoncie zwiększą się o 10,61 proc. Zgromadzone na tych kontach kwoty stanowią podstawę obliczenia emerytury, co oznacza, że wyższe wskaźniki dają wyższe wypłaty w przyszłości.
Dla kogo 5000 zł minimalnego wynagrodzenia? Taka stawka obowiązuje od kilku dni, ale kogo dotyczy?
02 cze 2026

Minister Sprawiedliwości podpisał 29 maja 2026 roku rozporządzenie ustalające wynagrodzenia dla asystentów sędziów. Studenci prawa od 4. roku mogą zarabiać od 5000 do 5500 zł miesięcznie jako młodsi asystenci sędziów. Absolwenci i osoby z doświadczeniem otrzymają od 6700 do 9270 zł. To odpowiedź na odpływ młodych prawników do sektora prywatnego. Czy to uratuje sądownictwo i zachęci młodych?
