Zmiana dopuszczalnej wielkości przydomowego garażu i szopy ogrodowej od 20 września 2026 r. – rząd wprowadza nowe przepisy

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określa dopuszczalną długość i wysokość budynku gospodarczego (do którego zalicza się również szopy ogrodowe/domki narzędziowe) oraz garażu, posadowionego na nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną, jeżeli jest on usytuowany przy granicy działki lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od tej granicy. Wielkości te, mają ulec zmianie od 20 września 2026 r., w związku z trwającymi w rządzie pracami nad nowym rozporządzeniem w powyższym przedmiocie (tj. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

Garaż oraz budynek gospodarczy (w tym szopa ogrodowa/domek narzędziowy) posadowiony na nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną – dopuszczalne wymiary (tj. długość i wysokość), w świetle aktualnie obowiązujących przepisów (tj. rozporządzenia Ministra Infrastruktury)

Zarówno garaże, jak i szopy ogrodowe (domki narzędziowe), usytuowane na działkach przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną (jak również zagrodową) powinny być posadowione na nieruchomościach zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepis art. 12 ust. 4 pkt 3 ww. rozporządzenia (w aktualnie obowiązujących brzmieniu) stanowi, że – w zabudowie jednorodzinnej (i zagrodowej), dopuszczalna jest:

REKLAMA

REKLAMA

budowa budynku gospodarczego (którym jest również szopa ogrodowa/domek narzędziowy) lub garażu o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m :

(którym jest również szopa ogrodowa/domek narzędziowy) lub o i : bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ,



ścianą bez okien i drzwi.

Oznacza to, że – jeżeli inwestor (właściciel nieruchomości) przewiduje posadowienie na działce przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną przydomowego garażu lub szopy ogrodowej (domku narzędziowego) w lokalizacji i ustawieniu wynikającym z ww. przepisu (tj. bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 od granicy działki, ścianą bez okien i drzwi) – garaż ten lub odpowiednio szopa, muszą spełniać określone powyżej wymogi, co do długości i wysokości budynku, tj.: długość budynku nie może być większa niż 6,5 m, a jego wysokość – nie większa niż 3 m.

Więcej na temat innych „opcji” usytuowania na nieruchomości szopy ogrodowej (domku narzędziowego) oraz tego jakie zgody administracyjne są wymagane, aby wykonać takie przedsięwzięcie budowlane, można przeczytać w poniższym artykule:

Garaż oraz budynek gospodarczy (w tym szopa ogrodowa/domek narzędziowy) posadowiony na nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną – zgodnie z projektem nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii, będzie można posadowić na swojej nieruchomości większy budynek

Od 13 czerwca 2025 r., w rządzie, trwają prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z projektem nowej regulacji w powyższym przedmiocie, autorstwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: 68):

REKLAMA

Ważne W zabudowie jednorodzinnej (jak również zagrodowej), przy granicy działki lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy działki, ścianą bez okna, drzwi l ub elementu doświetlającego – będzie mógł zostać usytuowany budynek gospodarczy (który stanowi również szopa ogrodowa/domek narzędziowy) lub garaż (zarówno wolnostojący , jak i stanowiący osobny budynek, ale przylegający do domu jednorodzinnego ), jeżeli – jego długość nie będzie przekraczała 7 m (a nie, tak jak dotychczas – 6,5 m), a wysokość nie będzie przekraczała 3,5 m (a nie, tak jak dotychczas – 3 m). Oznacza to, że jeżeli ww. przepisy (w tym omawiany par. 11 ust. 4 pkt 3 lit. c projektu rozporządzenia) wejdą w życie – na granicy nieruchomości lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy działki (ścianą bez okna, drzwi lub elementu doświetlającego) – będzie mógł zostać posadowiony budynek o większych gabarytach, niż dotychczas.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że pierwotna treść projektu rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju i Technologii przewidywała wymiary budynku gospodarczego i garażu, posadowionego na działce przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną, w określonym powyżej usytuowaniu względem granicy sąsiedniej nieruchomości – analogiczne do dotychczasowych. Zmiana w powyższym zakresie (tj. zwiększenie określonych powyżej wymiarów) jest skutkiem uwagi Krajowej Rady Izby Architektów RP (dalej: KRIA), zgłoszonej do projektu w ramach jego opiniowania. KRIA, konieczność zwiększenia wymiarów budynku gospodarczego/garażu argumentowała w następujący sposób:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Na wielu obszarach naszego państwa są wymagane dachy spadziste. Dla dachów spadzistych uzyskanie wysokości 3 m dla jednostanowiskowego garażu jest nierealne. Stąd propozycja dodania chociaż 0,5 m do obecnych 3,0 m. Ponadto brak jest definicji słowa "wolnostojące", stąd proponuje się jego wykreślenie. Nie ma chyba przeszkód by w granicy działki stał garaż a sam garaż przylegał jako osobny budynek do domu jednorodzinnego.”

Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w dniu 18 maja 2026 r., uwzględniło powyższą uwagę KRIA i brzmienie projektowanego przepisu par. 11 ust. 4 pkt 3 lit. c rozporządzenia, zostało odpowiednio zmienione.

Garaż oraz budynek gospodarczy (w tym szopa ogrodowa/domek narzędziowy) posadowiony na nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną – kiedy nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii, przewidujące zmiany w zakresie dopuszczalnej wielkości wolnostojącego (lub przylegającego do domu jednorodzinnego) garażu i budynku gospodarczego, mają wejść w życie?

Zgodnie z par. 389 projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: 68) – nowa regulacja (w tym – zakładająca zwiększenie dopuszczalnych wymiarów budynku gospodarczego/garażu posadowionego na nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną, na granicy tej nieruchomości lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od tej granicy) mają wejść w życie z dniem 20 września 2026 r. Należy jednak mieć na względzie, że w dniu 18 maja 2026 r., Ministerstwo Rozwoju i Technologii dopiero odniosło się do uwag zgłoszonych do projektu w ramach etapu jego opiniowania i projekt nie został jeszcze skierowany do podpisu ministra.

Podstawa prawna :