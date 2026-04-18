Informatyzacja sądów może pobić absurdy informatyzacji ZUS. Dlaczego zażalenia i apelacje nie mogłyby być rozpoznawane w zupełnie innym sądzie?

Informatyzacja sądów może pobić absurdy informatyzacji ZUS. Dlaczego zażalenia i apelacje nie mogłyby być rozpoznawane w zupełnie innym sądzie?

18 kwietnia 2026, 10:27
Grzegorz Prigan
Grzegorz Prigan
adwokat i menedżer
O informatyzacji sądów, czyli jak pobić absurdy informatyzacji ZUS
O informatyzacji sądów, czyli jak pobić absurdy informatyzacji ZUS
Niedawno z szumem ogłoszono, że niektóre pisma do niektórych sądów można, a czasem trzeba, wysyłać elektronicznie. Wyszło jak zwykle. Prowizorka, aż zgrzytają zęby - piszą adwokaci Karol Pachnik i Grzegorz Prigan. Ale może będzie lepiej…

Od lat to samo

O informatyzacji sądów słychać mniej więcej od czasu, kiedy pierwszy sędzia kupił sobie komputer. Byli więc pełnomocnicy, wiceministrowie, urzędnicy od specjalnych poruczeń. Sami specjaliści od informatyzacji z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości. Ich wieloletnie efekty mozolnej pracy można porównać do informatyzacji ZUS-u. Długo, drogo i mało przydatnie dla użytkownika końcowego.

Na razie wyzwaniem jest ujednolicenie stron internetowych sądów tak, żeby z łatwością znaleźć numer rachunku bankowego i telefon do biura obsługi interesantów. Nie dziwi więc, że „to się nie mogło udać”.

Prawo sobie, technika sobie

Od strony prawnej możliwość wnoszenia pism do sądów istnieje w przepisach proceduralnych od dawna. Nie było „tylko” możliwości technicznych. Szlaki przetarło sądownictwo administracyjne. Najpierw przez jakieś pięć lat przygotowywano się do wprowadzenia korespondencji elektronicznej, by na ostatniej prostej rozpaczliwie poszukiwać sposobu na realizację tego pomysłu. Stanęło na niezbyt fortunnym wyborze korespondencji przez ePUAP. Ale to już było coś. Do tego doszła możliwość zapoznawania się z aktami w wersji elektronicznej, chociaż tylko z tymi sądowymi, co nie jest szczególnie przydatne. Niemniej pokazano, że „polski lotnik to i na drzwiach od stodoły poleci”.

Teraz do NSA można wnosić pisma elektronicznie, a do SN, który ma dla sędziów elektroniczne akta spraw, już nie.

Pięć skrzynek i papier w tle

Stanęło na tym, że adwokat, chcąc korespondować z sądami i organami, powinien korzystać z portalu sądów powszechnych, ePUAP, skrzynki osobistej, skrzynki przedsiębiorcy i e-Urzędu Skarbowego.

Do tego dochodzi kolejny absurd: Portal Zewnętrzny prokuratury i zdigitalizowane akta. Otóż, chcąc je otrzymać, trzeba wysłać wniosek przez portal. Wniosku nie można podpisać elektronicznie, więc część prokuratorów domaga się przesłania tego samego wniosku jeszcze raz, ale w formie papierowej i z podpisem odręcznym. Do tego akta elektroniczne można uzyskać, ale… nie da się ich pobrać przez portal. Można je otrzymać na tzw. nośniku, czyli najczęściej na płycie DVD. Pytanie, ile nowych komputerów ma dziś taki napęd i dlaczego nie można po prostu pobrać danych z portalu, nawet po uiszczeniu opłaty.

Sędziowie i prokuratorzy tego nie widzą

Sędziowie czy prokuratorzy nie korzystają z tych wszystkich skrzynek i portali, więc często po prostu nie wiedzą, jak to wygląda i jak funkcjonuje. Na razie jest… średnio. Ale z potencjałem na poprawę. Tylko do tego potrzeba odwagi.

Prawdziwa informatyzacja dopiero przed nami

Jakie zarzuty formułowane są przeciwko sądom i sędziom, szczególnie na poziomie lokalnym? Sitwa, układ i tym podobne. Nawet jeżeli są nieuzasadnione, nie budują wizerunku wymiaru sprawiedliwości.

Łatwo można z tym dziś walczyć. Dodatkowo w końcu można odnaleźć sens wprowadzenia tzw. poziomek, czyli zażaleń do składu równorzędnego. Dotychczas liczenie na zmianę stanowiska przez innego sędziego z tego samego wydziału bywało dość naiwne.

Zażalenie z jednego końca Polski na drugi

A gdyby tak dopuścić, by zażalenia były rozpoznawane w zupełnie innym sądzie? Nawet spoza apelacji. Sprawa rozpoznawana na posiedzeniu niejawnym może przecież trafić ze Szczecina do Rzeszowa. Nie ma wtedy podejrzeń o „układy lokalne”. Sędzia orzekający nie musi się również krygować w swoich ocenach. Można pójść jeszcze dalej i oprócz zażaleń dopuścić także apelacje, zwłaszcza w sprawach cywilnych, kierowane „w Polskę”. Rozprawy i tak mogą odbywać się zdalnie. Nie musi to być rozwiązanie obligatoryjne, ale mogłoby być dopuszczalne, jeżeli strony się nie sprzeciwią.

Co można na tym zyskać

Co można zyskać poza kwestiami wizerunkowymi? Równomierne obciążenie pracą sędziów, zmniejszenie zatorów w największych sądach i przekonanie, że informatyzacja to coś więcej niż komputer i elektroniczna skrzynka odbiorcza.

Naszym zdaniem warto te pomysły wdrożyć.

Karol Pachnik, adwokat
Grzegorz Prigan, adwokat

Zobacz również:

Nowa „pośrednia” zmiana czasu w 2026 r. – znaleźli kompromis, który ma zadowolić wszystkich. Sprawa już w Senacie
18 kwi 2026

Przestawienie zegarków na stałe o pół godziny (a nie o pełną godzinę) wcześniej od czasu letniego, stanowiłoby „kompromis”, który mógłby pogodzić zwolenników pozostawienia na stałe czasu letniego z osobami, które uważają, że lepiej „odnalazłyby się” w czasie zimowym – wynika z petycji Fundacji „Można Lepiej”, która w dniu 27 marca 2026 r. została złożona do Senatu. Pozostaje jednak pytanie – czy Polska może samodzielnie ustalić nowe zasady dotyczące zmiany czasu (lub przyjęcia ostatecznego czasu, który nie będzie podlegał dalszym, sezonowym zmianom), niezależnie od obowiązujących w tym zakresie przepisów UE?

Do 60.000,00 złotych kary grozi pracodawcy za zawarcie zlecenia z własnym pracownikiem? Umowa zlecenia 2026 – jakie zmiany?
17 kwi 2026

Za sprawą zmian związanych z reformą Państwowej Inspekcji Pracy umowy zlecenia są w ostatnim czasie przedmiotem zwiększonego zainteresowania. I choć chodzi głównie o niezgodne z prawem przypadki zastępowania nimi umów o pracę, to warto zwrócić również uwagę na zawieranie przez pracodawców umów zlecenia z własnymi pracownikami.
Sankcja kredytu darmowego: czas skończyć z sądową oceną poziomu szkodliwości naruszenia
18 kwi 2026

Sankcja kredytu darmowego, uregulowana w art. 45 ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (u.k.k.) jest instrumentem o charakterze bezwzględnym i enumeratywnym. Katalog naruszeń skutkujących jej zastosowaniem jest zamknięty chociaż może przybierać różne formy, a konsekwencje prawne ich stwierdzenia - z mocy prawa - z góry określone. Niniejszy artykuł stawia tezę, że sądy krajowe nie są uprawnione do dokonywania własnej oceny „szkodliwości" czy „wagi" naruszenia jako przesłanki stosowania sankcji. Przepis stosuje się albo nie - tertium non datur.
Kary wzrosną dwukrotnie. Już od lipca pracodawcy będą płacić nawet 60 000 zł
17 kwi 2026

Reforma PIP to nie tylko przekształcanie umów zlecenia w umowy o pracę. Już niedługo kary grzywny, którymi będą zagrożeni pracodawcy łamiący prawa pracowników będą dwukrotnie wyższe. Czy to pomoże im przestrzegać obowiązujących zasad?

REKLAMA

Kto naprawdę korzysta z systemu TBS? Lokator ponosi nakłady na mieszkanie bez efektu właścicielskiego
18 kwi 2026

Debata o Towarzystwach Budownictwa Społecznego zbyt często sprowadzana jest do ogólnych deklaracji o stabilności najmu, społecznej funkcji mieszkalnictwa i ochronie zasobu. Znacznie rzadziej zadaje się pytanie bardziej podstawowe: kto jest rzeczywistym beneficjentem obecnego modelu TBS z punktu widzenia przepływu pieniędzy, struktury kosztów i skutków majątkowych?
Zostały tylko dwie wypłaty 13. emerytury - na co emeryci ją wydają? Nie tylko na leki
17 kwi 2026

Zostały jeszcze tylko dwie wypłaty 13. emerytury w 2026 r. Emeryci czekają na nią niecierpliwie. Na co przeznaczą dodatkowe pieniądze? Nie wszyscy wydają je na leki.
Co zrobić, gdy inspektor zmieni zlecenie w umowę o pracę? Taka decyzja to nie koniec, a sprawa nie musi być przesądzona
17 kwi 2026

Decyzja PIP stwierdzająca istnienie stosunku pracy to nie koniec. Strony umowy powinny wiedzieć, że znowelizowane przepisy dają im prawo do odwołania, a w procedurze cywilnej wprowadzono na potrzeby takich sytuacji odrębny tryb postępowania.
Skarbówka mówi jasno: nawet 100 tys. zł od rodziców zastępczych bez podatku, ale jeden błąd może słono kosztować!
17 kwi 2026

Można dostać nawet 100 tys. zł i nie zapłacić ani złotówki podatku – tak jasno wynika z najnowszego stanowiska, jakie zajęła skarbówka. Ważne jest jednak nie tylko to, kto przekazuje pieniądze, ale też jak zostanie to zrobione i czy podatnik dopilnuje wszystkich formalności. Wystarczy jeden błąd, by stracić prawo do zwolnienia i narazić się na poważne koszty.

REKLAMA

Ustawa o zarządzaniu danymi z podpisem prezydenta
16 kwi 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w czwartek ustawę o zarządzaniu danymi - podała kancelaria prezydenta. Nowe przepisy dotyczą stosowania w Polsce unijnego Aktu w sprawie zarządzania danymi (DGA). O co chodzi?
Nowelizacja ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z podpisem prezydenta
16 kwi 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w czwartek nowelizację ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora - podała kancelaria prezydenta. Co ta zmiana ma na celu?
