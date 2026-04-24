Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w okresie od 25 do 27 kwietnia 2026 r. Nie mamy dobrych informacji – maksymalna cena benzyn wzrosła o 14 gr i 9 gr, a olej napędowy zdrożał aż o 22 gr.

Ceny maksymalne benzyny i diesla w weekend i poniedziałek

Minister energii opublikował kolejne obwieszczenie w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw (M.P. poz. 411). W najbliższy weekend i poniedziałek, tj. w dniach od 25 do 27 kwietnia, ceny maksymalne za benzynę i diesla wyniosą:

REKLAMA

REKLAMA

6,17 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,72 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,72 zł za 1 litr; 6,71 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,22 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,22 zł za 1 litr; 7,01 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,49 zł za 1 litr.

Znowu wszystkie paliwa zdrożały. Cena maksymalna na stacjach paliw wzrosła odpowiednio o 14 gr, 9 gr i aż 22 gr.

Ceny maksymalne paliw w piątek 24 kwietnia

Dla porównania sprawdźmy ceny maksymalne za benzyny i diesla obowiązujące w piątek:

6,03 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,58 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,58 zł za 1 litr; 6,62 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,13 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,13 zł za 1 litr; 6,79 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,29 zł za 1 litr.

Jak jest ustalana cena maksymalna paliw ciekłych

Minister energii Miłosz Motyka zapewnił w piątek, że rządowy pakiet „Ceny Paliwa Niżej” na pewno będzie obowiązywał przez najbliższe tygodnie.

REKLAMA

Cena maksymalna paliw ciekłych jest ustalana przez Ministerstwo Energii. Stawki są ustalane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W razie ogłoszenia jej przed dniem wolnym od pracy lub świętem stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.