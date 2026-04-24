Ceny maksymalne paliw mocno w górę. Ile zapłacimy na stacji benzynowej w weekend?
Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w okresie od 25 do 27 kwietnia 2026 r. Nie mamy dobrych informacji – maksymalna cena benzyn wzrosła o 14 gr i 9 gr, a olej napędowy zdrożał aż o 22 gr.
- Ceny maksymalne benzyny i diesla w weekend i poniedziałek
- Ceny maksymalne paliw w piątek 24 kwietnia
- Jak jest ustalana cena maksymalna paliw ciekłych
Ceny maksymalne benzyny i diesla w weekend i poniedziałek
Minister energii opublikował kolejne obwieszczenie w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw (M.P. poz. 411). W najbliższy weekend i poniedziałek, tj. w dniach od 25 do 27 kwietnia, ceny maksymalne za benzynę i diesla wyniosą:
- 6,17 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,72 zł za 1 litr;
- 6,71 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,22 zł za 1 litr;
- 7,01 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,49 zł za 1 litr.
Znowu wszystkie paliwa zdrożały. Cena maksymalna na stacjach paliw wzrosła odpowiednio o 14 gr, 9 gr i aż 22 gr.
Ceny maksymalne paliw w piątek 24 kwietnia
Dla porównania sprawdźmy ceny maksymalne za benzyny i diesla obowiązujące w piątek:
- 6,03 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,58 zł za 1 litr;
- 6,62 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,13 zł za 1 litr;
- 6,79 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,29 zł za 1 litr.
Jak jest ustalana cena maksymalna paliw ciekłych
Minister energii Miłosz Motyka zapewnił w piątek, że rządowy pakiet „Ceny Paliwa Niżej” na pewno będzie obowiązywał przez najbliższe tygodnie.
Cena maksymalna paliw ciekłych jest ustalana przez Ministerstwo Energii. Stawki są ustalane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W razie ogłoszenia jej przed dniem wolnym od pracy lub świętem stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie.
Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.
