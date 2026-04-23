Osoby w wieku 65 lat wymagające wsparcia jeszcze w 2026 roku skorzystają z bonu senioralnego. Prawo do świadczenia będą mieli ci seniorzy, którzy spełnią kryterium dochodowe. Będzie ono podlegać corocznej waloryzacji.

Bon senioralny – kryterium wiekowe i dochodowe

W projektowanej ustawie o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych znajdą się przepisy wprowadzające bon senioralny. Nie przewidziano bezpośrednich świadczeń finansowych, pomoc opierać się będzie na usługach wyspecjalizowanych opiekunów.

Usługi wsparcia w ramach bonu mają polegać na zaspokajaniu podstawowych potrzeb życia codziennego seniora. Obejmują one wsparcie w przygotowaniu posiłków, poruszaniu się, utrzymywaniu porządku, korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, opieka higieniczno–pielęgnacyjna czy pomoc w zapewnianiu kontaktów z otoczeniem, w tym aktywizacja intelektualna lub ruchowa.

Bon senioralny kierowany będzie do osób, które ukończyły 65. rok życia. Prawo do niego będą miały osoby, których średni miesięczny dochód w ostatnich trzech miesiącach nie przekroczy kwoty 3410 zł. Kryterium dochodowe będzie podlegać corocznej waloryzacji razem z emeryturami i rentami.

Rząd pracuje nad projektem przepisów o bonie senioralnym

Wniosek dotyczący projektu ustawy został skierowany na Stały Komitet Rady Ministrów. Założenia są takie, że w maju projekt zostanie przekierowany do parlamentu i ustawa zostanie przyjęta jeszcze w pierwszym półroczu tego roku.

Bon senioralny będzie realizowany w ramach trzyletnich, rządowych programów. Pierwszy program ma zostać uruchomiony w latach 2026-2028. Łączna pula środków z budżetu państwa na jego realizację to miliard złotych - 100 mln zł w 2026 r. (program ma ruszyć w IV kwartale), 400 mln zł w 2027 r. oraz 500 mln zł w 2028 r.

Wykonawcami programu będą gminy. Realizacja bonu senioralnego następować będzie na podstawie umowy zawieranej między gminą a seniorem. Umowa będzie określała zakres świadczonego wsparcia.

Pierwotnie przepisy o bonie senioralnym miały inne założenia

Pierwotnie bon senioralny miał być niezależnym, ustawowym świadczeniem, przyznawanym na wniosek seniora. Projektodawca zakładał, że będzie to maksymalnie 2150 zł miesięcznego wsparcia w formie usług dla osób po 75. roku życia.

Przepisy dotyczące bonu senioralnego będą zawarte w ustawie o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych. Zastąpi ona dwa projekty ustaw o bonie senioralnym i opiece długoterminowej.