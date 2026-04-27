Po raz kolejny zdrożeje benzyna i diesel na stacjach benzynowych. Jutro, 28 kwietnia, zapłacimy za paliwa od 6,21 zł do 7,12 zł za 1 litr. Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać we wtorek.

Ceny maksymalne paliw na stacjach benzynowych we wtorek 28 kwietnia

Minister energii opublikował kolejne obwieszczenie w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw. We wtorek 28 kwietnia zapłacimy na stacjach benzynowych nie więcej niż:

6,21 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,75 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,75 zł za 1 litr; 6,72 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,22 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,22 zł za 1 litr; 7,12 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,60 zł za 1 litr.

Wtorek to kolejny dzień wzrostu cen paliw. W porównianiu do poniedziałku ceny maksymalne na stacjach paliw wzrosną odpowiednio o 4 gr, 1 gr i 11 gr.

Ceny maksymalne paliw w poniedziałek 27 kwietnia

Dla porównania sprawdźmy ceny maksymalne za benzyny i diesla obowiązujące w dniach 25 - 27 kwietnia:

6,17 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosiła 5,72 zł za 1 litr;

za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosiła 5,72 zł za 1 litr; 6,71 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosiła 6,22 zł za 1 litr;

za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosiła 6,22 zł za 1 litr; 7,01 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosiła 6,49 zł za 1 litr.

Minister energii ustala ceny maksymalne paliw

Cena maksymalna paliw ciekłych jest ustalana przez Ministerstwo Energii. Stawki są ustalane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W razie ogłoszenia jej przed dniem wolnym od pracy lub świętem stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

