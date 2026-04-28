Po raz kolejny zdrożeje benzyna i diesel na stacjach benzynowych. Jutro, 29 kwietnia, zapłacimy za paliwa od 6,23 zł do 7,22 zł za 1 litr. Minister Energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w środę.

Jakie będą ceny maksymalne paliw w środę 29 kwietnia

Znane już są ceny maksymalne paliw na dzień 29 kwietnia. Minister energii ustalił w obwieszczeniu w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw, że w środę na stacjach benzynowych zapłacimy nie więcej niż:

6,23 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,77 zł za 1 litr;

6,73 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,23 zł za 1 litr;

7,22 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,68 zł za 1 litr.

Środa będzie więc kolejnym dniem wzrostu cen paliw. Cena maksymalna na stacjach paliw wzrośnie odpowiednio o 2 gr, 1 gr i 10 gr.

Ceny maksymalne paliw we wtorek 28 kwietnia

Dla porównania sprawdźmy ceny maksymalne za benzyny i diesla obowiązujące w dniu 28 kwietnia:

6,21 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,75 zł za 1 litr;

6,72 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,22 zł za 1 litr;

7,12 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,60 zł za 1 litr.

Program CPN: Minister energii ustala ceny maksymalne paliw

Rząd przedłużył do 15 maja 2026 r. obowiązywanie niższych stawek VAT i akcyzy realizowanych w ramach rządowego programu CPN ("Ceny Paliwa Niżej").

Cena maksymalna paliw ciekłych jest ustalana przez Ministerstwo Energii. Stawki są ustalane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W razie ogłoszenia jej przed dniem wolnym od pracy lub świętem stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.