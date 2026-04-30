Matura 2026: Jedzenie i picie na egzaminie maturalnym – co wolno, a czego nie?

Matura 2026: Jedzenie i picie na egzaminie maturalnym – co wolno, a czego nie?

30 kwietnia 2026, 07:43
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
matura, matura 2026, jedzenie, oświata, egzamin maturalny
Matura 2026: Jedzenie i picie na egzaminie maturalnym – co wolno, a czego nie?
Shutterstock

Matura 2026 tuż za rogiem, ponieważ pierwsze egzaminy rozpoczną się już 4 maja br. o godz. 9. Wielu maturzystów zaczyna zatem zadawać sobie pytania, o których wcześniej być może jeszcze nie myśleli – jak choćby – czy podczas egzaminu maturalnego można jeść i pić? Jest to istotna informacja, zwłaszcza biorąc pod uwagę czas trwania egzaminów maturalnych, który w niektórych przypadkach może wynosić nawet 360 minut, czyli aż 6 godzin.

Matura 2026: W jakich terminach odbędzie się tegoroczny egzamin maturalny?

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2025 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2026 r. – w roku szkolnym 2025/2026, egzamin maturalny, w terminie głównym, zostanie przeprowadzony w dniach 4-30 maja. Egzaminy pisemne potrwają od 4 do 21 maja, a egzaminy ustne – od 7 do 30 maja 2026 r. W tym roku, egzaminy maturalne – 4 maja o godz. 9:00, rozpoczną się obowiązkowym egzaminem pisemnym z języka polskiego (na poziomie podstawowym).

Matura w terminie dodatkowym dla uczniów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie będą mogli przystąpić do niej w terminie głównym – odbędzie się w dniach 1-16 czerwca.

Wyniki egzaminu zostaną natomiast ogłoszone 8 lipca 2026 r., a sesja poprawkowa odbędzie się w dniach 24-25 sierpnia. Jej wyniki – maturzyści poznają 11 września.

Z pełną treścią komunikatu CKE (i ze szczegółowym harmonogramem egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów) można zapoznać się poniżej:

Komunikat dyrektora CKE z 20.08.2025 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2026 r.

Matura 2026: Ile potrwają poszczególne egzaminy w części pisemnej?

Czas trwania pisemnego egzaminu maturalnego jest zróżnicowany w zależności od przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin oraz poziomu tego egzaminu (tzn. czy jest to egzamin na poziomie podstawowym czy rozszerzonym). Dokładne czasy trwania poszczególnych egzaminów, wynikają z wspomnianego już wyżej komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2025 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2026 r. i wynoszą odpowiednio:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • język polski na poziomie podstawowym: 240 min,
  • język polski na poziomie rozszerzonym: 210 min,
  • języki mniejszości narodowych na poziomie podstawowym: 210 min,
  • języki mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym: 210 min,
  • matematyka na poziomie podstawowym: 180 min,
  • matematyka na poziomie rozszerzonym: 180 min,
  • języki obce nowożytne na poziomie podstawowym: 120 min,
  • języki obce nowożytne na poziomie rozszerzonym: 150 min,
  • języki obce nowożytne na poziomie dwujęzycznym: 180 min,
  • biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz wiedza o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym: 180 min,
  • język kaszubski, język łemkowski oraz informatyka na poziomie rozszerzonym: 210 min.

Czas trwania poszczególnych egzaminów, może być przy tym przedłużony, w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2025 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2025/2026. Dotyczy to:

  1. zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, jak również zdających z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), zdających słabosłyszących i niesłyszących, zdających słabowidzących i niewidomych oraz zdających z afazją,
  2. zdających, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej,
  3. zdających, którzy mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą,
  4. zdających z zaburzeniami komunikacji językowej, jak również
  5. cudzoziemców.

Szczegółowe zasady wydłużania czasu trwania egzaminów z poszczególnych przedmiotów i dla poszczególnych grup uprawnionych do tego maturzystów – wynikają z ww. komunikatu dyrektora CKE, z którego pełną treścią można zapoznać się poniżej:

Komunikat dyrektora CKE z 20.08.2025 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2025-2026

Z zasad tych wynika na przykład, że – w przypadku osób słabowidzących albo niewidomych – pisemny egzamin maturalny na poziomie podstawowym, może zostać wydłużony nawet do 360 min (czyli 6 godzin). Od razu nasuwa się więc pytanie – czy w tym czasie, maturzyści mogą jeść i pić?

Matura 2026: Czy można jeść i pić w czasie egzaminu maturalnego?

Biorąc pod uwagę długość trwania egzaminu maturalnego, która – w niektórych przypadkach – może wynosić nawet 360 min (6 godzin) – od razu nasuwa się pytanie czy w czasie egzaminu maturalnego można jeść i pić?

Odpowiedź na nie, znajduje się w wydanej przez CKE „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązującej w roku szkolnym 2025/2026”. Zgodnie z jej pkt 9.1 ppkt 3 oraz pkt 18.2 ppkt 4 – Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej butelkę wody. Woda może również być zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.

Jedynym dozwolonym napojem podczas matury – jest więc woda.

Spożywanie posiłków podczas trwania egzaminu – jest to natomiast zabronione, chyba, że zdający posiada „zaświadczenie lekarskie o konieczności przyjmowania leków lub zjedzenia posiłku w trakcie egzaminu”. Wówczas – zgodnie z pkt 17.5 ppkt 3.4 ww. Informacji CKE – przewodniczący zespołu nadzorującego przebieg egzaminu maturalnego (który kieruje pracą ww. zespołu i zapewnia prawidłowy przebieg egzaminu w danej sali egzaminacyjnej) – zobowiązany jest do przestrzegania wykonania zaleceń wynikających z ww. zaświadczenia lekarskiego o konieczności przyjmowania leków lub zjedzenia posiłku przez zdającego, podczas trwania egzaminu.

Matura 2026: Co najlepiej zjeść przed egzaminem maturalnym?

Skoro więc podczas trwania egzaminu maturalnego – poza wyjątkowymi przypadkami – nie można spożywać posiłków – warto zadbać o to, aby odpowiednio „najeść” się przed wejściem na salę egzaminacyjną. Dietetycy zalecają maturzystom spożycie w dniu egzaminu zwłaszcza węglowodanów złożonych o niskim indeksie glikemicznym (takich jak np. pieczywo razowe, kasze, otręby czy makarony pełnoziarniste) oraz świeżych owoców i warzyw, które są doskonałym źródłem witamin i składników mineralnych. Wśród tych ostatnich – popularnością wśród maturzystów cieszą się zwłaszcza banany, które korzystnie wpływają na pracę mózgu, ponieważ dostarczają energii i poprawiają pamięć, a ponadto – będąc doskonałym źródłem magnezu – wzmacniają układ nerwowy1, co w przypadku tak stresującego wydarzenia jakim jest matura – może okazać się dużą „wartością dodaną”.

1 Monika Majewska, Poradnik Zdrowie, Dieta dla maturzystów. Co jeść przed maturą?, 4 maja 2022 r.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1043 z późn. zm.)
