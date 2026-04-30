Flaga na balkonie a prawo. Za co możesz dostać mandat 2 maja?

Wywieszenie biało-czerwonej flagi to wyraz patriotyzmu, o którym pamiętamy szczególnie 2 maja w Dzień Flagi RP. Mało kto jednak wie, że za niewłaściwe eksponowanie barw narodowych grozi wysoka grzywna, a nawet areszt. Sprawdź, jakich błędów unikać, aby świętowanie nie skończyło się mandatem.

Flaga na balkonie - czy to legalne?

Od 2004 roku każdy z nas ma prawo legalnie wywieszać flagę państwową nie tylko w dni świętowane przez państwo, ale każdego dnia - pod warunkiem zachowania należytej czci i szacunku. Balkon w bloku czy taras domu jednorodzinnego to doskonałe miejsca, aby uczcić 2 i 3 maja. Prawo stawia jednak twarde warunki.

Za co grozi mandat? Najczęstsze błędy

Policja lub straż miejska mogą interweniować w sytuacjach, które Kodeks wykroczeń (art. 49) lub Kodeks karny (art. 137) uznają za naruszenie honoru symboli państwowych.

Zniszczona lub brudna flaga : Eksponowanie barw, które są poszarpane, wyblakłe lub brudne, jest uznawane za brak należnej czci. Flaga powinna być czysta i wyprasowana.

: Eksponowanie barw, które są poszarpane, wyblakłe lub brudne, jest uznawane za brak należnej czci. Flaga powinna być czysta i wyprasowana. Flaga z napisami : Popularne "flagi" z nazwami miast (np. "Warszawa", "Kraków") lub fanklubów, używane przez kibiców, w świetle prawa nie są flagami państwowymi. Wywieszanie ich w oknie podczas oficjalnych świąt państwowych jest błędem w etykiecie.

: Popularne "flagi" z nazwami miast (np. "Warszawa", "Kraków") lub fanklubów, używane przez kibiców, w świetle prawa nie są flagami państwowymi. Wywieszanie ich w oknie podczas oficjalnych świąt państwowych jest błędem w etykiecie. Niewłaściwy sposób zawieszenia : Flaga nie może dotykać podłoża, wody, ani być przytwierdzona w sposób, który grozi jej upadkiem (np. przywiązana sznurkiem do barierki zamiast na uchwycie).

: Flaga nie może dotykać podłoża, wody, ani być przytwierdzona w sposób, który grozi jej upadkiem (np. przywiązana sznurkiem do barierki zamiast na uchwycie). Godło na fladze: Flaga z godłem (orzełkiem) jest zarezerwowana wyłącznie dla placówek dyplomatycznych, lotnisk, portów i statków morskich. Obywatel na balkonie powinien wywieszać czystą biało-czerwoną płachtę.

Jaka kara grozi za złamanie przepisów?

Naruszenie przepisów o symbolach państwowych może być bardzo kosztowne.

Mandat lub grzywna : Za naruszenie przepisów o godle, barwach i hymnie (art. 49 Kodeksu wykroczeń) grozi kara aresztu albo grzywny. Sąd może nałożyć karę do 5000 zł.

: Za naruszenie przepisów o godle, barwach i hymnie (art. 49 Kodeksu wykroczeń) grozi kara aresztu albo grzywny. Sąd może nałożyć karę Odpowiedzialność karna: Za publiczne znieważenie, niszczenie lub uszkadzanie flagi (np. jej deptanie lub celowe spalenie w miejscu publicznym), zgodnie z art. 137 Kodeksu karnego, grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do roku.

