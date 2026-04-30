Strona główna » Prawo » Wiadomości » Flaga na balkonie a prawo. Za co możesz dostać mandat 2 maja?

Flaga na balkonie a prawo. Za co możesz dostać mandat 2 maja?

30 kwietnia 2026, 15:00
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
flaga Polski, flaga, balkon
Flaga na balkonie a prawo. Za co możesz dostać mandat 2 maja?
aquatarkus
Shutterstock

Wywieszenie biało-czerwonej flagi to wyraz patriotyzmu, o którym pamiętamy szczególnie 2 maja w Dzień Flagi RP. Mało kto jednak wie, że za niewłaściwe eksponowanie barw narodowych grozi wysoka grzywna, a nawet areszt. Sprawdź, jakich błędów unikać, aby świętowanie nie skończyło się mandatem.

Flaga na balkonie - czy to legalne?

Od 2004 roku każdy z nas ma prawo legalnie wywieszać flagę państwową nie tylko w dni świętowane przez państwo, ale każdego dnia - pod warunkiem zachowania należytej czci i szacunku. Balkon w bloku czy taras domu jednorodzinnego to doskonałe miejsca, aby uczcić 2 i 3 maja. Prawo stawia jednak twarde warunki.

Za co grozi mandat? Najczęstsze błędy

Policja lub straż miejska mogą interweniować w sytuacjach, które Kodeks wykroczeń (art. 49) lub Kodeks karny (art. 137) uznają za naruszenie honoru symboli państwowych.

  • Zniszczona lub brudna flaga: Eksponowanie barw, które są poszarpane, wyblakłe lub brudne, jest uznawane za brak należnej czci. Flaga powinna być czysta i wyprasowana.
  • Flaga z napisami: Popularne "flagi" z nazwami miast (np. "Warszawa", "Kraków") lub fanklubów, używane przez kibiców, w świetle prawa nie są flagami państwowymi. Wywieszanie ich w oknie podczas oficjalnych świąt państwowych jest błędem w etykiecie.
  • Niewłaściwy sposób zawieszenia: Flaga nie może dotykać podłoża, wody, ani być przytwierdzona w sposób, który grozi jej upadkiem (np. przywiązana sznurkiem do barierki zamiast na uchwycie).
  • Godło na fladze: Flaga z godłem (orzełkiem) jest zarezerwowana wyłącznie dla placówek dyplomatycznych, lotnisk, portów i statków morskich. Obywatel na balkonie powinien wywieszać czystą biało-czerwoną płachtę.

Jaka kara grozi za złamanie przepisów?

Naruszenie przepisów o symbolach państwowych może być bardzo kosztowne.

  • Mandat lub grzywna: Za naruszenie przepisów o godle, barwach i hymnie (art. 49 Kodeksu wykroczeń) grozi kara aresztu albo grzywny. Sąd może nałożyć karę do 5000 zł.
  • Odpowiedzialność karna: Za publiczne znieważenie, niszczenie lub uszkadzanie flagi (np. jej deptanie lub celowe spalenie w miejscu publicznym), zgodnie z art. 137 Kodeksu karnego, grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do roku.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

  1. Czy flaga może wisieć w nocy? Tak, ale tylko jeśli jest dobrze oświetlona. Jeśli nie masz lampy na balkonie, zgodnie z protokołem powinna zostać zdjęta po zmroku.
  2. Jak powiesić flagę pionowo? To najczęstszy błąd! Pamiętaj: barwa biała musi znajdować się po lewej stronie z punktu widzenia obserwatora (patrząc od frontu na budynek).
  3. Co zrobić ze starą flagą? Flagę, która nie nadaje się do użytku, należy zniszczyć godnie. Najlepiej spalić ją w miejscu prywatnym lub rozciąć tak, by oddzielić barwy (wtedy przestaje być symbolem). Nigdy nie wyrzucaj jej w całości do śmietnika!
Wrześniowe
Wrześniowe "czternastki" pod znakiem zapytania. Sprawdź, czy ZUS nie skreślił Cię z listy
ZUS wstrzyma przelewy 800 plus w czerwcu? Zostały ostatnie godziny na kluczowy dokument
ZUS wstrzyma przelewy 800 plus w czerwcu? Zostały ostatnie godziny na kluczowy dokument
Specjalny dodatek dla diabetyków. Sprawdź, jak odebrać 215 zł. I to bez względu na dochody
Specjalny dodatek dla diabetyków. Sprawdź, jak odebrać 215 zł. I to bez względu na dochody
Źródło: INFOR
Prawo
Jak PIP może ukarać przedsiębiorcę od 8 lipca 2026 roku? Wyższe grzywny i ryzyko przekwalifikowania umów. Jak będą kontrolowane i oceniane umowy cywilnoprawne?
30 kwi 2026

Zasadnicza część nowelizacji z 11 marca 2026 r. ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, ma wejść w życie 8 lipca br. Skutkiem tych zmian będzie przyznanie Państwowej Inspekcji Pracy nowych uprawnień, które pozwolą jej na stwierdzanie istnienia stosunku pracy w drodze decyzji administracyjnej. Istotnie wzrosną też grzywny dla pracodawców,. Będzie to miało zauważalne skutki dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących współpracę na podstawie umów cywilnoprawnych i B2B. Co prawda Prezydent RP podpisał tę nowelizację, jednocześnie kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej – ale nie wstrzymuje to wejścia w życie nowych przepisów.
Dostawcy będą musieli badać jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Prezydent podpisał ustawę
30 kwi 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o zaopatrzeniu w wodę. Podpisana ustawa określa obowiązki dostawców wody, obejmujące badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Między bohaterem a ofiarą. Tak naprawdę wygląda ich wizerunek w mediach [Gość Infor.pl]
30 kwi 2026

Już 8 maja w Warszawie rozpocznie się konferencja organizowana przez Fundacja Avalon. W centrum rozmów znajdą się dwa tematy, które wciąż budzą emocje i wymagają realnych działań: widoczność osób z niepełnosprawnościami oraz ich prawa. Jak podkreśla Maria Wachowicz z Fundacji, celem jest stworzenie przestrzeni do rozmowy między różnymi środowiskami i wypracowanie konkretnych rozwiązań.
Rozwodów nie będzie! Prezydent zawetował nowelizację Kodeksu rodzinnego
30 kwi 2026

Przepisy dopuszczające pozasądowe rozwiązanie małżeństwa nie wejdą w życie. Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Tyle zapłacimy za benzynę i diesla na stacjach benzynowych. Dramatyczny wzrost cen paliw podczas majówki!
30 kwi 2026

Zbliża się majówka i z pewnością Polacy planują wyruszyć na tradycyjne rodzinne wyjazdy. Jednak ceny maksymalne paliw obowiązujące od piątku do poniedziałku zapierają dech. Sprawdzamy, ile zapłacimy na stacjach benzynowych za tankowanie.
Wszyscy pracownicy od 1 maja 2026 r. mają prawo do doliczenia do stażu pracy wcześniejszych zleceń i okresów prowadzenia działalności gospodarczej. Konieczne jest zaświadczenie z ZUS-u
30 kwi 2026

Jeżeli pracownik ma za sobą miesiące lub lata prowadzenia własnej działalności albo pracy na umowach zlecenia, to od 1 maja 2026 r. te okresy mogą oficjalnie powiększyć jego staż pracy u obecnego pracodawcy. Jednak w tym celu konieczne jest w uzyskanie z ZUS zaświadczenia potwierdzającego okresy ubezpieczenia. ZUS wyjaśnia jakie zatrudnienie można doliczyć do stażu pracy oraz jak złożyć wniosek aby uzyskać stosowne zaświadczenie.
1,2,3 maja - jeżeli nie uszanujesz tych zasad w majówkę to grozi Ci kara aresztu albo grzywny
30 kwi 2026

Wielu rodaków wciąż nie zdaje sobie sprawy, że w naszym kraju obowiązuje istotna ustawa regulująca kwestię dotyczącą godła, flagi państwowej oraz hymnu narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Lekceważenie tych regulacji oraz innych obowiązków związanych z polskimi symbolami narodowymi może skutkować surowymi sankcjami prawnymi. Przypominamy najważniejsze zasady na 1,2,3 maja jak i inne święta państwowe.

REKLAMA

Długie weekendy 2026. Jak zyskać nawet kilkanaście dni wolnego?
30 kwi 2026

Po majówce, przy odpowiednim rozplanowaniu urlopu, układ świąt w tym roku pozwoli na co najmniej czterodniowe wolne od pracy w czerwcu i listopadzie. Okazja na ponad dwutygodniowy odpoczynek będzie natomiast w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Koniec z decyzjami o warunkach zabudowy dla wszystkich – rząd przyjął ustawę, która uwzględnia postulaty gmin, aby decyzje WZ nie były wydawane jedynie „w celu podwyższenia wartości nieruchomości”
30 kwi 2026

W dniu 14 kwietnia 2026 r. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, który od 1 stycznia 2027 r. wprowadza istotne ograniczenia w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, a konkretnie – w zakresie podmiotów, które są uprawnione do uzyskania decyzji WZ. Projekt został następnie przekazany do Sejmu, gdzie spotkał się z uznaniem sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. To już kolejna (w ostatnim czasie) duża zmiana w zakresie zasad ustalania warunków zabudowy – od 1 stycznia 2026 r. bowiem nie uzyska się już bezterminowej decyzji o warunkach zabudowy.
