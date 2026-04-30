Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o zaopatrzeniu w wodę. Podpisana ustawa określa obowiązki dostawców wody, obejmujące badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Nowelizacja wdraża dyrektywę UE

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. Ustawa, którą w połowie marca br. uchwalił Sejm, ma na celu wdrożenie przepisów dyrektywy UE. Polska miała na to czas do 12 stycznia 2023 r.

Projekt ustawy przygotowali posłowie Koalicji Obywatelskiej. Nowelizacja określa obowiązki dostawców wody, obejmujące badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Doprecyzowuje też kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz procedury dotyczące nadzoru nad jakością wody pitnej.

Co zmienia podpisana nowelizacja?

W ustawie uregulowane zostały obowiązki Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej w zakresie wykonania oceny strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz opracowania planów działania w celu ich ograniczenia.

Dostawcy wody zostali zobowiązani do dokonywania oceny ryzyka „w obszarze zasilania ujęcia wody wykorzystywanego do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i oceny ryzyka w systemie zaopatrzenia w wodę oraz podejmowania działań mających na celu zarządzanie ryzykiem w systemach zaopatrzenia w wodę”. Z kolei na właścicieli i zarządców budynków nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka dotyczącego działania wewnętrznych systemów wodociągowych.

Nowela określa kompetencje właściwych organów w zakresie wydawania ocen lub zgód dotyczących stosowania materiałów i wyrobów służących do dystrybucji albo uzdatniania wody.

Nowe przepisy nałożyły na gminy obowiązki związane z identyfikacją osób pozbawionych dostępu albo mających ograniczony dostęp do wody pitnej. Gminy zostały jednocześnie zobowiązane do podejmowania działań w celu zapewnienia takiego dostępu. Nowelizacja określa też obowiązki dostawców wody dotyczące informowania konsumentów o jej jakości, cenach i zużyciu. Rozszerza także krąg podmiotów objętych przepisami ustawy o właścicieli węzłów ciepłej wody użytkowej. Zmiana ta wypełnia lukę prawną w sytuacji, kiedy węzeł ciepłej wody należy do innego podmiotu niż właściciel budynku.

Kiedy ustawa wejdzie w życie

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.