REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Kim jest Andrzej Poczobut?

Kim jest Andrzej Poczobut?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 maja 2026, 15:00
Kim jest Andrzej Poczobut?
Kim jest Andrzej Poczobut?
X
Media

REKLAMA

REKLAMA

Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta Order Orła Białego. Poczobut był przez ponad pięć lat więziony przez reżim Alaksandra Łukaszenki. Został uwolniony pod koniec kwietnia.

Order Orła Białego dla Andrzeja Poczobuta

Poczobut został uhonorowany najwyższym polskim odznaczeniem państwowym 11 listopada 2025 roku, gdy był jeszcze w białoruskiej kolonii karnej. Order odebrał podczas trzeciomajowych uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie, kilka dni po uwolnieniu.

REKLAMA

REKLAMA

- Nie czuję się bohaterem, dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej, dowódcy Armii Krajowej, osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony - powiedział Andrzej Poczobut.

Podkreślił, że ci żołnierze i dowódcy do ostatniej chwili życia z bronią w ręku bronili niepodległości i wolności kraju, a ich pamięć do dzisiaj jest na Białorusi szargana. - Jestem zwykłym człowiekiem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach, próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle - powiedział Poczobut.

O tym, że Poczobut został uwolniony z białoruskiego więzienia, poinformował 28 kwietnia premier Donald Tusk. Tusk opublikował zdjęcie z Poczobutem z podpisem: „Andrzej Poczobut wolny! Witaj w polskim domu, Przyjacielu”. Dziennikarz został zwolniony z białoruskiego więzienia w ramach wymiany więźniów w formule „pięciu za pięciu” na przejściu granicznym Białowieża-Piererow.

REKLAMA

Poczobut na Zamku Królewskim podziękował byłemu i obecnemu prezydentowi - Andrzejowi Dudzie i Karolowi Nawrockiego oraz rządom Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska za działania na rzecz jego uwolnienia. - Jest coś, co nas wszystkich łączy, i to jest polskość. I to jest piękne i za to wszystkim wam bardzo serdecznie dziękuję - powiedział.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Od marca 2021 r. Poczobut, który jest obywatelem Białorusi, przebywał za kratami. Najpierw był przetrzymywany w areszcie, a po procesie i skazaniu w politycznym procesie został wysłany do kolonii karnej w Nowopołocku w obwodzie witebskim na północy Białorusi. Skazano go na osiem lat więzienia o zaostrzonym rygorze za rzekome „wzniecanie nienawiści” oraz „wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa”. Został uznany za więźnia politycznego przez białoruskie i międzynarodowe organizacje praw człowieka.

Poczobut przez wiele lat współpracował z polskimi mediami, w tym z „Gazetą Wyborczą” i TVP Polonia, relacjonując sytuację na Białorusi. Za krytyczne wypowiedzi na temat Łukaszenki trafiał do aresztu i stawał przed sądem (w 2011 r. otrzymał wyrok w zawieszeniu).

Jako działacz nieuznawanego przez białoruskie władze i zdelegalizowanego w 2005 r. Związku Polaków na Białorusi Poczobut, pasjonat historii, wiele czasu poświęcał m.in. na badanie losów Polaków na terenach dzisiejszej Białorusi.

Dziennikarz został zatrzymany 25 marca 2021 r. Władze białoruskie przypisywały jego działaniom – polegającym na kultywowaniu polskości i publikowaniu artykułów w mediach – znamiona „rehabilitacji nazizmu”.

Aktywistę długo przetrzymywano w areszcie – najpierw w Żodzinie i w Mińsku, a potem w Grodnie, gdzie po zakończeniu „śledztwa” oczekiwał na „proces”.

"Proces" Andrzeja Poczubuta

Ten rozpoczął się 16 stycznia 2023 r., a 8 lutego 2023 r. zapadł wyrok ośmiu lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Poczobut został osadzony w Nowopołocku, która ma opinię jednego z najgorszych więzień na Białorusi. Białoruski Sąd Najwyższy odrzucił apelację.

W 2024 r. władze białoruskie zaczęły zwalniać z więzień kolejne grupy więźniów politycznych. Po dojściu do władzy w USA prezydenta Donalda Trumpa w proces negocjacji z Mińskiem włączyła się administracja amerykańska. W kolejnych grupach zwalnianych byli opozycjoniści, obrońcy praw człowieka, dziennikarze i aktywiści, uznawani za bardzo „cennych” dla reżimu w Mińsku i „wrogów Alaksandra Łukaszenki”. Aż do wtorku, 28 kwietnia Andrzej Poczobut nie znalazł się w żadnej z tych grup uwolnionych osób.

Komentatorzy białoruscy oceniali, że dziennikarz jest „zakładnikiem reżimu” i „więźniem specjalnym” Łukaszenki. Między Mińskiem i Warszawą toczyły się negocjacje w sprawie uwolnienia Poczobuta. Polskie MSZ wielokrotnie zapewniało, że podejmuje działania w tym celu.

Ze swej strony Łukaszenka dawał do zrozumienia, że traktuje Poczobuta jak polityczną kartę przetargową, np. mówiąc publicznie, że aktywista mógłby zostać wymieniony na działaczy białoruskiej opozycji, którzy uciekli z kraju.

W przestrzeni publicznej wielokrotnie pojawiały się trudne do zweryfikowania informacje, że jeszcze przed procesem Poczobut odmówił zgody na postulat stawiany przez władze, by opuścił kraj w zamian za uwolnienie.

Przez większość czasu, jaki spędził w areszcie i więzieniu, Poczobut był niemal całkowicie pozbawiony kontaktu ze światem zewnętrznym. Poza rzadkimi listami do rodziny, których fragmenty ujawniała żona więźnia Oksana Poczobut, również do opinii publicznej nie docierały żadne informacje na jego temat. Wiadomo, że w więzieniu Poczobut zmagał się z problemami zdrowotnymi i bardzo schudł. Wielokrotnie miał być umieszczany w pojedynczej celi lub karcerze.

Organizacje praw człowieka uznały Poczobuta za więźnia politycznego. Polskie władze domagały się uwolnienia działacza i oczyszczenia go z politycznie motywowanych, nieprawdziwych zarzutów.

Po ogłoszeniu wyroku skazującego Poczobuta w 2023 r. Polska zamknęła przejście graniczne z Białorusią w Bobrownikach, mówiąc, że otworzy je, gdy władze w Mińsku zrezygnują z politycznego prześladowania Poczobuta. W listopadzie ub.r. Polska otworzyła przejścia w Bobrownikach i Kuźnicy Białostockiej (zamknięte w związku z kryzysem migracyjnym). Wcześniej, we wrześniu ub.r., otwarto inne przejścia (Terespol, Kukuryki) wyłączone czasowo w związku z manewrami Zapad.

W grudniu ub.r. córka dziennikarza i aktywisty Jana Poczobut odebrała w jego imieniu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu Nagrodę im. Sacharowa za Wolność Myśli 2025.

Powiązane
Bon senioralny coraz bliżej. Kto ma szansę wsparcie i na jakich zasadach?
Bon senioralny coraz bliżej. Kto ma szansę wsparcie i na jakich zasadach?
Zarobki 2026: pielęgniarki stoją na podium zaraz za informatykami
Zarobki 2026: pielęgniarki stoją na podium zaraz za informatykami
3807 zł miesięcznie z PFRON w 2026 r. Kto może skorzystać z programu - Rehabilitacja 25 plus? Nabór od 4 maja do 5 czerwca
3807 zł miesięcznie z PFRON w 2026 r. Kto może skorzystać z programu - Rehabilitacja 25 plus? Nabór od 4 maja do 5 czerwca
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Kim jest Andrzej Poczobut?
03 maja 2026

Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta Order Orła Białego. Poczobut był przez ponad pięć lat więziony przez reżim Alaksandra Łukaszenki. Został uwolniony pod koniec kwietnia.
Od 1 maja 2026 r. wzrost dodatku dla wszystkich pracujących w nocy
03 maja 2026

Pracownicy zatrudnieni na umowach o pracę, w przypadku, gdy ich praca wykracza poza „urzędowe” godziny pracy, mogą sprawdzić, czy przysługuje im dodatek za w porze nocnej. Nie chodzi o to, by cała praca była wykonywana nocą. Wystarczy jedna godzina – która zgodnie z Kodeksem pracy – zaliczana jest do godzin pracy w porze nocnej, by otrzymać dodatek.
Pierwsza w Europie, druga na świecie. Dlaczego Konstytucja 3 Maja była przełomem
03 maja 2026

3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była próbą zreformowania państwa, zabezpieczała możliwość jego rozwoju, ale wkrótce pod naciskiem sąsiednich mocarstw została zablokowana.
Polacy oswajają AI. Już 40 proc. korzysta z niej regularnie
03 maja 2026

Coraz więcej Polaków korzysta ze sztucznej inteligencji na co dzień – już 40 proc. używa jej regularnie w życiu prywatnym - wynika z raportu Future Mind. AI pomaga rozwijać umiejętności i pełni rolę osobistego asystenta, a dla części użytkowników staje się nawet towarzyszem. Jednocześnie rosną obawy o dezinformację, prywatność i wpływ technologii na relacje międzyludzkie oraz samodzielne myślenie.

REKLAMA

MSZ ostrzega: te niewinne zachowania na wakacjach mogą skończyć się aresztem
03 maja 2026

Niewinne zdjęcie mostu, nagranie drona czy zbyt swobodny strój – to tylko niektóre sytuacje, które mogą wpędzić turystów w poważne kłopoty za granicą. MSZ przypomina, że brak znajomości lokalnych przepisów i zwyczajów bywa równie groźny jak konflikty czy katastrofy. Przed wakacjami warto sprawdzić ostrzeżenia i zasady obowiązujące w kraju docelowym.
Macie mieszkania z balkonem? Trzeba słono za to płacić. Litości nie będzie
03 maja 2026

Dni robią się coraz dłuższe, temperatury wyraźnie rosną. Wiosna nabiera rozpędu, a wraz z nią ożywają miłośnicy roślin ozdobnych i grillowania. Nie każdy jednak może pozwolić sobie na dom z ogrodem czy choćby niewielką działkę. Dlatego wielu mieszkańców bloków przenosi swoje zielone i kulinarne pasje na balkony. I właśnie tutaj pojawia się problem, który w skrajnych przypadkach może skończyć się dotkliwą karą.
Koniec ważności karty parkingowej początkiem problemu. Czy będzie zmiana przepisów?
02 maja 2026

Osoby z niepełnosprawnościami zwracają uwagę na brak mechanizmu zapewniającego ciągłość ważności karty parkingowej w okresie pomiędzy wygaśnięciem dotychczasowej a wydaniem nowej. W praktyce często uniemożliwia to korzystanie z dokumentu. Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęło kilka pytań w tej sprawie. Rodziny.
Polacy coraz częściej biorą L4 na psychikę. Ekspert wskazuje przyczyny
02 maja 2026

Wzrost liczby wydawanych zaświadczeń lekarskich ze względu na zdrowie psychiczne związany jest przede wszystkim ze zwiększającą się świadomością społeczeństwa w obszarze zdrowia psychicznego - ocenił dr hab. Sylwiusz Retowski z Uniwersytetu SWPS.

REKLAMA

3807 zł miesięcznie z PFRON w 2026 r. Kto może skorzystać z programu - Rehabilitacja 25 plus? Nabór od 4 maja do 5 czerwca
01 maja 2026

W roku szkolnym 2026/2027 placówki prowadzące wsparcie dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o środki z programu „Rehabilitacja 25 plus”. Stawka wynosi 3807 zł miesięcznie na jednego uczestnika. Pieniądze nie trafiają jednak bezpośrednio do beneficjenta, lecz do podmiotu prowadzącego placówkę, która organizuje opiekę, terapię i aktywizację.
Ubezpieczenia do kredytu jako narzędzie zysku banku. Misselling, prowizje i przełomowy wyrok TSUE z 23 kwietnia 2026 r.
01 maja 2026

Historia bancassurance w Polsce to studium przypadku, w którym instrument ochrony konsumenta - ubezpieczenie - stał się narzędziem systemowego obciążania go dodatkowymi kosztami. Przez lata organy nadzorcze biły na alarm, niezależne raporty dokumentowały patologie, a sądy były podzielone. Wyrok TSUE z 23 kwietnia 2026 roku w sprawie C-744/24 przecina ten węzeł gordyjski: bank nie może zarabiać na odsetkach od pieniędzy, których klient nigdy nie dostał do ręki. Dla setek tysięcy kredytobiorców może to oznaczać realne roszczenia.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA