W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, która zakłada zmianę limitu transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami. Jak wynika z uzasadnienia projektu poselskiego autorstwa grupy posłów Klubu Parlamentarnego Centrum – celem nowelizacji jest „przywrócenie konstytucyjnego stanu równowagi i proporcjonalności, w którym obciążenia administracyjne, ograniczenia w swobodzie dysponowania własnym mieniem oraz ryzyko drastycznych sankcji podatkowych (takich jak utrata prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu) są adekwatne do zakładanego celu publicznego, jakim jest walka z wyłudzeniami skarbowymi”.

Limit płatności gotówkowych 2026 dla transakcji pomiędzy przedsiębiorcami – do jakiej kwoty, można obecnie płacić gotówką, w obrocie gospodarczym?

Aktualnie obowiązujący limit płatności gotówkowych dla transakcji pomiędzy przedsiębiorcami, wynika z art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i wynosi 15 000 zł. Powyżej tej kwoty – wymagane jest przyjmowanie płatności, związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Jak wynika z powyższego przepisu – limit ten odnosi się do wartości transakcji – bez względu na liczbę płatności dokonanych w jej ramach. Limit dotyczy również m.in. fundacji, które jednocześnie figurują w rejestrze przedsiębiorców KRS. W tej kwestii można pokusić się o stwierdzenie, że w przypadku przedsiębiorstw – obrót gotówkowy jest niemalże zakazany, ponieważ kwota 15 tys. zł – dla funkcjonującego przedsiębiorstwa – jest nierzadko „kroplą w morzu”.

Nowy limit płatności gotówkowych – już nie 15 tys. zł, a 25 tys. zł będzie można zapłacić z „ręki do ręki” w ramach transakcji pomiędzy przedsiębiorcami? Do Sejmu został wniesiony projekt poselski

W dniu 16 kwietnia 2026 r., przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Centrum, do Sejmu został wniesiony projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców oraz ustawy o podatku od towarów i usług (numer w wykazie projektów, którym nie został jeszcze nadany numer druku sejmowego: RPW/13263/2026), który zakłada zmianę jednorazowej wartości transakcji wykonywanej w związku z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy, po przekroczeniu której koniecznie staje się rozliczenie za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Posłowie Centrum proponują, aby limit transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami, został zwiększony z 15 000 zł do kwoty 25 000 zł. Powyższa zmiana, miałaby zostać dokonana poprzez zmianę treści art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Jak argumentują autorzy projektu w jego uzasadnieniu – zasadniczym celem przedłożonego projektu ustawy jest urealnienie wartości progowej określającej maksymalny dopuszczalny limit operacji gotówkowych w obrocie między profesjonalnymi uczestnikami rynku (tj. w transakcjach B2B), a ekonomiczna konieczność podniesienia limitu – „wynika bezpośrednio ze zjawiska określanego w makroekonomii jako erozja nominalnych wartości brzegowych”. Jak bowiem przekonują – „zamrożenie nominalnej kwoty limitu przy jednoczesnym, drastycznym wzroście bazy cenowej niemal wszystkich towarów, usług, surowców energetycznych, materiałów budowlanych oraz kosztów pracy, doprowadziło do sytuacji absurdalnej z punktu widzenia racjonalności ustawodawcy.” Konkludując, celem nowelizacji i podniesienia limitu transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami do 25 000 zł, jest zatem – w opinii autorów projektu – „przywrócenie konstytucyjnego stanu równowagi i proporcjonalności, w którym obciążenia administracyjne, ograniczenia w swobodzie dysponowania własnym mieniem oraz ryzyko drastycznych sankcji podatkowych (takich jak utrata prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu) są adekwatne do zakładanego celu publicznego, jakim jest walka z wyłudzeniami skarbowymi.” Przepisy w obecnym brzmieniu, zakładające ww. limit na poziomie 15 000 zł, stanowią natomiast – „nieproporcjonalną barierę dla rozwoju najmniejszych firm, stojąc w jawnej sprzeczności z zasadami wyartykułowanymi w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w tym z zasadą wolności działalności gospodarczej, zasadą co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone oraz zasadą proporcjonalności nałożonych obowiązków administracyjnych.”

REKLAMA

Nowy limit płatności gotówkowych – kiedy nowe przepisy, zakładające zwiększenie kwoty transakcji pomiędzy przedsiębiorcami, po przekroczeniu której wymagane jest rozliczenie za pośrednictwem rachunku płatniczego, miałyby wejść w życie?

Zgodnie z art. 4 poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców oraz ustawy o podatku od towarów i usług (numer w wykazie projektów, którym nie został jeszcze nadany numer druku sejmowego: RPW/13263/2026), który zakłada zwiększenie limitu transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami do kwoty 25 000 zł – ustawa miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2027 r. Jednocześnie, w art. 3 projektu zastrzeżono, że – nowy limit transakcji gotówkowych, znajdowałby również zastosowanie do transakcji zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy (czyli przed 1 stycznia 2027 r.), ale dokonanych (tj. opłaconych) po dniu wejścia w życie ustawy (czyli począwszy od 1 stycznia 2027 r.).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Należy jednak mieć na względzie, że w dniu 16 kwietnia 2026 r. omawiany projekt został dopiero złożony do Sejmu i skierowany do opinii sejmowego Biura Legislacyjnego, Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych, NBP, KNF, Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Rady do Spraw Przeciwdziałaniu Unikaniu Opodatkowania, Krajowej Izby Gospodarczej, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Rady Dialogu Społecznego, Konfederacji Lewiatan, Europejskiego Banku Centralnego oraz do konsultacji społecznych, w ramach których każdy może zgłosić do niego swoje uwagi (wypełniając ankietę, dostępną pod adresem – LINK) i które potrwają do 17 maja 2026 r.

Jeżeli prace legislacyjne nad projektem w Sejmie, zakończyłyby się jego uchwaleniem – projekt trafiłby następnie do dalszych prac w Senacie, zanim ostatecznie zostałby złożony do podpisu na biurku Prezydenta.

Podstawa prawna :