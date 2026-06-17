REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Rząd: W 2027 duża nowelizacja zamówień publicznych. Odwołania. Zmiany w rażąco niskich cenach. Dziś jednolita wersja ustawy [Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 793]

Rząd: W 2027 duża nowelizacja zamówień publicznych. Odwołania. Zmiany w rażąco niskich cenach. Dziś jednolita wersja ustawy [Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 793]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 czerwca 2026, 13:12
[Data aktualizacji 17 czerwca 2026, 13:12]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
RCL: Projekt reformy zamówienia publiczne. Odwołania. Zmiany w rażąco niskich cenach. Na początek jednolita wersja ustawy
RCL: Projekt reformy zamówienia publiczne. Odwołania. Zmiany w rażąco niskich cenach. Na początek jednolita wersja ustawy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Pod koniec roku powinien zostać skierowany do Sejmu projekt ustawy reformującej zamówienia publiczne. Mają być wyższe wpisy od odwołań, aby zachęcić wykonawców do spierania się tylko wtedy, gdy ich zarzuty są zasadne. Zmieniona będzie instytucja "rażąco niskiej ceny". Interpretacje przepisów i orzecznictwo będą ujednolicone. Nastąpi dalsza elektronizacja zamówień. Warto zwrócić uwagę na pojawienie się wreszcie jednolitej wersji ustawy o zamówieniach publicznych - wreszcie łatwiej będzie przedsiębiorcom, samorządom i administracji pracować z tą ustawą.

rozwiń >

Jednolita wersja ustawy - Prawo zamówień publicznych -

REKLAMA

REKLAMA

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 maja 2026 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych - Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 793

Linki do ustawy

Rząd: pod koniec 2026 r. reforma zamówień publicznych i KIO

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych. Projekt, przygotowany z inicjatywy prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), ma usprawnić funkcjonowanie systemu odwoławczego oraz odciążyć Krajową Izbę Odwoławczą (KIO).

Proponowane rozwiązania obejmują m.in. zmiany dotyczące wpisów od odwołań, zasad postępowania przed KIO, ujednolicenia orzecznictwa oraz nowych kompetencji prezesa UZP.

REKLAMA

Link do projektu

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Coraz więcej odwołań obciąża system

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, liczba odwołań kierowanych do prezesa KIO systematycznie rośnie, co prowadzi do przeciążenia organizacyjnego Izby i wydłużenia czasu rozpoznawania spraw.

Z danych przedstawionych przez projektodawców wynika, że średni czas przekazania odwołania prezesowi KIO wydłużył się z około 4,4 dnia do około 15 dni w 2025 r. Jednocześnie znacząco spadł odsetek spraw rozpoznawanych w ustawowym terminie 15 dni określonym w art. 544 ust. 1 Pzp – z około 78 proc. w 2023 r. do około 32 proc. w 2024 r. oraz około 11 proc. w 2025 r.

Autorzy projektu podkreślają, że choć prawo wykonawców do wnoszenia odwołań jest jednym z fundamentów systemu zamówień publicznych, to stale rosnąca liczba środków ochrony prawnej negatywnie wpływa na sprawność procedur zakupowych.

W ocenie projektodawców jednym z czynników sprzyjających wzrostowi liczby odwołań jest niezmieniana od 2010 r. wysokość wpisów od odwołań, której realna wartość malała wraz z inflacją.

Wyższe wpisy od odwołań i nowe progi wartości

Projekt zakłada waloryzację wpisów od odwołań oraz wprowadzenie nowych progów dla zamówień o najwyższej wartości. Zgodnie z uzasadnieniem obecne stawki pozostają niezmienione od 2010 r., mimo istotnego wzrostu cen w gospodarce.

Po nowelizacji maksymalne wpisy od odwołań mają wynosić:

  • 12 tys. zł dla dostaw i usług oraz konkursów poniżej progów unijnych;
  • 15 tys. zł dla robót budowlanych poniżej progów unijnych;
  • 24 tys. zł dla dostaw i usług oraz konkursów o wartości równej lub przekraczającej progi unijne;
  • 30 tys. zł dla robót budowlanych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne;
  • 60 tys. zł dla największych zamówień przekraczających równowartość 15 mln euro;
  • 150 tys. zł dla robót budowlanych o wartości co najmniej 30 mln euro.

Jednocześnie projekt przewiduje obniżenie opłaty od skargi do sądu – z trzykrotności do dwukrotności wpisu – przy wprowadzeniu górnego limitu wynoszącego 150 tys. zł.

KIO ma orzekać bardziej jednolicie

Jednym z celów reformy jest również ograniczenie rozbieżności w orzecznictwie KIO. W tym celu projekt przewiduje możliwość podejmowania przez zgromadzenie ogólne Izby wiążących uchwał rozstrzygających rozbieżności interpretacyjne.

Zgromadzenie miałby zwoływać prezes KIO z własnej inicjatywy albo na wniosek prezesa UZP. Uchwały rozstrzygające rozbieżności miałyby być publikowane na stronie internetowej UZP.

Projekt rozszerza także kompetencje prezesa KIO, powierzając mu obowiązek czuwania nad jednolitością orzecznictwa.

Szersze uprawnienia prezesa UZP

Projektowane zmiany wzmacniają również rolę prezesa UZP w zakresie interpretacji przepisów. Doprecyzowano, że wydawane przez niego opinie mają odnosić się do konkretnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie.

Ponadto prezes UZP miałby uzyskać możliwość wydawania objaśnień prawnych dotyczących stosowania przepisów ustawy, również na wniosek organów kontroli. Projekt przewiduje także opracowywanie wytycznych wskazujących kierunki działania przy udzielaniu zamówień publicznych.

Szybsza obsługa spraw przed Izbą

Nowelizacja ma usprawnić etap formalnego badania odwołań. Zamawiający będą zobowiązani do przekazywania prezesowi KIO podstawowych informacji o postępowaniu w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania kopii odwołania, bez konieczności oczekiwania na odrębne wezwanie.

Projekt przewiduje również uporządkowanie zasad komunikacji elektronicznej. Strony postępowania będą wskazywać jeden adres do doręczeń elektronicznych oraz jeden adres e-mail, które staną się wyłącznymi kanałami komunikacji z KIO.

Zobacz również:

Zmiany dotyczące rażąco niskiej ceny

Projekt modyfikuje także regulacje odnoszące się do rażąco niskiej ceny. Planowane jest uchylenie obowiązku automatycznego wzywania wykonawcy do wyjaśnień, gdy cena oferty jest niższa o 30 proc. od średniej cen złożonych ofert albo wartości zamówienia powiększonej o VAT.

Jednocześnie doprecyzowane mają zostać przesłanki odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej ceny.

Zmianie ulegną także zasady rozkładu ciężaru dowodu. Co do zasady to odwołujący będzie musiał wykazać, że oferta zawiera rażąco niską cenę. Wyjątek przewidziano dla sytuacji, gdy wyjaśnienia wykonawcy zostały objęte tajemnicą przedsiębiorstwa – wówczas ciężar dowodu nadal będzie spoczywał na wykonawcy.

Z uzasadnienia projektu ustawy:

"Rząd przewiduje uchylenie w art. 224 ustawy Pzp ust. 2, regulacji która wprowadziła automatyczny obowiązek wzywania wykonawcy przez zamawiającego do wyjaśnień, jeżeli oferta jest tańsza o 30 % od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert lub wartości zamówienia powiększonej o podatek od towarów i usług (VAT). Ponadto w projektowanej ustawie przewiduje się doprecyzowanie, w jakich okolicznościach oferta podlegać będzie odrzuceniu jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem (art. 224 ust. 6 ustawy Pzp). W zaproponowanym brzmieniu, przepis art. 224 ust. 6 ustawy Pzp uzupełniony będzie o dodatkową okoliczność odrzucenia oferty jako rażąco niskiej. W przepisie wskazane będzie wprost, że podstawą odrzucenia oferty będzie również dokonana ocena wyjaśnień wykonawcy, która nie pozwala na uznanie, iż zaoferowana cena lub koszt umożliwia wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów."

Ważne

Ciężar udowodnienia, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt spoczywał będzie, w myśl art. 6 Kodeksu cywilnego, na tym, kto z tego faktu wywodzi skutki prawne. Tym samym, w przypadku odwołania na zaniechanie odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę lub koszt, ciężar dowodu, spoczywał będzie na odwołującym oraz uczestniku postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie odwołującego. Wyjątek w tym względzie wprowadzony zostanie w przypadku, gdy wyjaśnienia, o których mowa w art. 224 ust. 1 ustawy Pzp, lub inne informacje mające wpływ na cenę lub koszt, zostały zastrzeżone przez wykonawcę jako informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, lub stanowią inne informacje podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

Sąd ma rozstrzygać sprawy co do istoty

Projekt zakłada również zmiany w postępowaniach skargowych przed Sądem Zamówień Publicznych. Jeżeli sąd uwzględni skargę na orzeczenie KIO, będzie zobowiązany do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy, także wtedy, gdy skarga dotyczyła postanowienia Izby, np. o odrzuceniu odwołania.

Rozwiązanie to ma ograniczyć przypadki uchylania orzeczeń i ponownego kierowania spraw do KIO bez rozstrzygnięcia ich meritum.

Z oceny skutków regulacji wynika, że uchwalenie nowelizacji planowane jest na IV kwartał 2026 r.

Powiązane
Biegli rewidenci 2026: usługi dodatkowe audytora dla spółek publicznych od 28 maja
Biegli rewidenci 2026: usługi dodatkowe audytora dla spółek publicznych od 28 maja
Jawne PESELe i adresy? Bo spis wyborców to informacja publiczna
Jawne PESELe i adresy? Bo spis wyborców to informacja publiczna
Schrony i ukrycia w budynkach użyteczności publicznej – jest projekt nowego rozporządzenia
Schrony i ukrycia w budynkach użyteczności publicznej – jest projekt nowego rozporządzenia
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Czy w czwartek wzrosną ceny paliwa? Minister energii określił ceny maksymalne benzyny i diesla na 18 czerwca
17 cze 2026

Minister energii ogłosił maksymalne ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego, które będą obowiązywać w dniu 18 czerwca. Ile kierowcy zapłacą za paliwo w czwartek? Czy ceny na stacjach benzynowych spadną?
Świadczenie wspierające. Ważny apel do osób z niepełnosprawnościami
17 cze 2026

Pełnomocniczka rządu ostrzega osoby z niepełnosprawnościami przed nieuczciwymi ofertami dotyczącymi świadczenia wspierającego. Pośrednicy żądają wysokich opłat za pomoc, a niektórzy obiecują nawet pewne uzyskanie punktów. Na co trzeba szczególnie uważać?
5000 zł kary za odmowę otwarcia drzwi. Obce osoby legalnie wejdą do mieszkania. Nowe przepisy uderzą w lokatorów?
17 cze 2026

Masz obowiązek wpuścić zarządcę lub właściciela do mieszkania - w przeciwnym razie grozi Ci gigantyczna grzywna. Ministerstwo pracuje nad nowelizacją przepisów, która ma zlikwidować problem tzw. "dzikich lokatorów" oraz blokowania kontroli technicznych. Nowe uprawnienia budzą jednak potężne kontrowersje i opór Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy to koniec prawa do prywatności w polskich realiach?
Rząd: Projekt reformy w 2027 zamówień publicznych. Odwołania. Zmiany w rażąco niskich cenach. Dziś jednolita wersja ustawy [Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 793]
17 cze 2026

Pod koniec roku powinien zostać skierowany do Sejmu projekt ustawy reformującej zamówienia publiczne. Mają być wyższe wpisy od odwołań, aby zachęcić wykonawców do spierania się tylko wtedy, gdy ich zarzuty są zasadne. Zmieniona będzie instytucja "rażąco niskiej ceny". Interpretacje przepisów i orzecznictwo będą ujednolicone. Nastąpi dalsza elektronizacja zamówień. Warto zwrócić uwagę na pojawienie się wreszcie jednolitej wersji ustawy o zamówieniach publicznych - wreszcie łatwiej będzie przedsiębiorcom, samorządom i administracji pracować z tą ustawą.

REKLAMA

Można kupić używane mieszkanie na kredyt bez wkładu własnego. Tak działa RKM. Aktualne limity ceny 1 m2 mieszkania
17 cze 2026

Jaką kwotę trzeba dziś mieć aby starczyło na wkład własny przy kredycie mieszkaniowym? To oczywiście zależy zarówno od ceny kupowanego lokum, jak i wymagań danego banku. Załóżmy, że para chce kupić używany lokal o powierzchni 50 mkw. z minimalnym wkładem wynoszącym 10%. Dane GUS pokazują, że średnia ogólnopolska cena takiego mieszkania wynosi około 7500 zł/mkw. (w kilku miastach jest oczywiście dużo drożej). Przy tych założeniach otrzymujemy kwotę minimalnego wkładu własnego na poziomie 37 500 zł. To niemało - zwłaszcza dla osób płacących sporo za najem. Warto jednak pamiętać, że w dalszym ciągu działa rządowy program Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy, który daje możliwość zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego na 100% ceny mieszkania i to z państwową gwarancją, którą realizuje BGK. Ten Program obejmuje również wtórny rynek mieszkań.
Karty mobilizacyjne trafiają do Polaków. Nieodebranie listu z WCR to poważny błąd
17 cze 2026

Do skrzynek pocztowych w całym kraju trafiają oficjalne pisma z Wojskowych Centrów Rekrutacji. Kolorowy pasek na dokumencie i pieczątka WCR potrafią wywołać niepokój. Czy to oznacza wezwanie na front? Wyjaśniamy, czym są karty mobilizacyjne w 2026 roku, dlaczego unikanie listonosza nic nie da, jak odwołać się od decyzji wojska i jakie kary grożą za ignorowanie przepisów.
30 tys. zł za mieszkanie TBS/SIM? Rząd chce obniżyć limit partycypacji do 10% kosztów budowy
17 cze 2026

Wymóg posiadania dużego wkładu własnego przy kredycie hipotecznym to jedna z największych barier mieszkaniowych dla młodych Polaków. Tym bardziej w sytuacji, gdy po opłaceniu czynszu, kosztów eksploatacji mieszkania oraz innych codziennych wydatków (choćby żywności), co miesiąc pozostaje w portfelu niewielka kwota. To wcale nie jest nowa sytuacja. Od połowy lat 90. receptą na problemy mieszkaniowe rodaków miały być towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), które stosunkowo niedawno przemianowano na społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM). Wzrosty kosztów budowy lokali z ostatnich lat wyeksponowały jednak problem, który był widoczny już wcześniej. Mianowicie, partycypacja wnoszona przez nowego najemcę SIM/TBS jest relatywnie wysoka. Aktualnie taka partycypacja wynosi 60 000 zł - 100 000 zł. Rząd chce zmienić tę sytuację. Planom resortu rozwoju i technologii przygląda się Leszek Markiewicz, warszawski agent nieruchomości. Warto wiedzieć że agenci nieruchomości też mają do czynienia z systemem TBS-ów.
Jeden dzień może uratować prawo nauczyciela do trzynastki. Warto to wiedzieć przed zakończeniem zajęć dydaktycznych
17 cze 2026

Czy nauczyciel może otrzymać trzynastkę, mimo nieprzepracowania w trakcie roku 6 miesięcy? Okazuje się, że jest na to prosty sposób, jednak nie każdy o tym wie i wiele osób traci na tym finansowo. Warto przed zakończeniem roku szkolnego 2025/2026 zapoznać się z obowiązującymi przepisami.

REKLAMA

W środę wyższe ceny benzyny i diesla. Czy to skutek wygaszania rządowego programu Ceny Paliw Niżej?
17 cze 2026

Dzisiaj obowiązują wyższe maksymalne ceny paliw, określone przez ministra energii. Ile kierowcy zapłacą za paliwo w środę, 17 czerwca? Czy wzrost cen to skutek wygaszania rządowego programu CPN?
Letnia Akademia Liderów RODO 2026
16 cze 2026

Ruszył nabór do Letniej Akademii Liderów RODO. Podczas wykładów i warsztatów online, prowadzonych od 26 czerwca do 7 września 2026 r., studenci i absolwenci poznają praktyczne aspekty ochrony danych osobowych. Akademia umożliwia zdobywanie wiedzy bezpośrednio od ekspertów i praktyków prawa.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA