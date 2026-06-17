Minister energii ogłosił maksymalne ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego, które będą obowiązywać w dniu 18 czerwca. Ile kierowcy zapłacą za paliwo w czwartek? Czy ceny na stacjach benzynowych spadną?

Maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego w czwartek 18 czerwca

Minister energii ogłosił ceny maksymalne paliw na czwartek. Sprawdźmy więc, ile kierowcy zapłacą za benzynę i olej napędowy. Jutro ceny maksymalne na stacjach benzynowych będą następujące:

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6,06 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,61 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,61 zł za 1 litr; 6,72 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,22 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,22 zł za 1 litr; 6,36 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,89 zł za 1 litr.

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Maksymalne ceny detaliczne paliwa w środę 17 czerwca

Porównajmy teraz ceny wyznaczone na jutro z dzisiejszymi cenami detalicznymi na stacjach benzynowych. W środę ceny nie mogą być wyższe niż:

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6,10 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,65 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,65 zł za 1 litr; 6,75 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,25 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,25 zł za 1 litr; 6,44 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,97 zł za 1 litr.

Co z cenami benzyny i oleju napędowego w czwartek?

W porównaniu do środy w czwartek paliwa stanieją. Jutro maksymalne ceny detaliczne benzyny 95 i benzyny 98 będą niższe odpowiednio o 4 gr i 3 gr na litrze.

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Mniej zapłacimy także w przypadku diesla. W czwartek maksymalna cena detaliczna oleju napędowego na stacjach benzynowych w Polsce spadnie o 8 gr na litrze.

Jak długo będzie obowiązywał program Ceny Paliw Niżej?

W ramach obowiązującego od marca programu Ceny Paliw Niżej (CPN) rząd czasowo obniżył VAT i akcyzę na paliwa, ograniczając wzrost cen paliw na stacjach benzynowych. W ten sposób złagodzone zostały skutki gwałtownego wzrostu cen ropy po ataku Izraela i USA na Iran. Obecnie rząd próbuje wycofać się z tego programu ze względu na jego ogromne koszty.

Obecne przepisy wydłużają obowiązywanie niższych stawek VAT na niektóre paliwa. Rząd nie przedłużył obniżki akcyzy na paliwa. Oznacza to, że ceny paliwa wzrosną. Do 30 czerwca na stacjach benzynowych będą obowiązywały ceny maksymalne wyznaczane codziennie przez ministra energii z uwzględnieniem jedynie niższej stawki VAT.

Podstawa prawna