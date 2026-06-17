REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Zarobki » Zarobki i prawo » Pracodawcy nie chcą wyrównywać dodatku stażowego, a pracownicy tracą należne im pieniądze. Skąd te wątpliwości?

Pracodawcy nie chcą wyrównywać dodatku stażowego, a pracownicy tracą należne im pieniądze. Skąd te wątpliwości?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 czerwca 2026, 13:25
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Pracodawcy nie chcą wyrównywać dodatku stażowego, a pracownicy tracą należne im pieniądze. Skąd te wątpliwości?
Pracodawcy nie chcą wyrównywać dodatku stażowego, a pracownicy tracą należne im pieniądze. Skąd te wątpliwości?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Przepisy się zmieniły, pracownikom przysługują pieniądze, ale pracodawcy nie chcą ich wypłacać. Regionalne izby obrachunkowe nie mają wątpliwości i wydają wyjaśnienia korzystne dla pracowników. Na czym polega problem?

Od dnia, w którym pracodawcy z sektora budżetowego rozpoczęli w odniesieniu do zatrudnianych przez siebie pracowników stosowanie znowelizowanych przepisów ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczących pracowniczego stażu pracy, minie niedługo pół roku. Jednak jak się jednak okazuje, wciąż mają wątpliwości co do tego, jak robić to prawidłowo. Widać to wyraźnie na działających w mediach społecznościowych grupach branżowych, na których toczą się dyskusje dotyczące tej problematyki. Najwięcej kłopotów powstaje oczywiście tam, gdzie chodzi o pieniądze.

REKLAMA

REKLAMA

Zmienione przepisy budzą wątpliwości pracodawców

Przypomnijmy, że na podstawie obowiązującego od 1 stycznia 2026 r. art. 3021 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, do pracowniczego stażu pracy można zaliczać okresy aktywności zawodowej, które wcześniej nie były do niego zaliczane. Choć katalog, w którym zostały zawarte jest stosunkowo obszerny, to do tych najbardziej popularnych i cieszących się największym zainteresowaniem należą okresy prowadzenia działalności gospodarczej i świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia. Zmieniają przepisy ustawodawca przewidział w art. 6 ustawy z 26 września 2025 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, że uprawnienia pracownicze wynikające z wliczenia omawianych okresów do okresu zatrudnienia przysługują od dnia nabycia prawa do tych uprawnień, ale nie wcześniej niż od dnia:
- 1 stycznia 2026 r. w przypadku pracowników sfery budżetowej,
- 1 maja 2026 r. w przypadku pracowników z sektora prywatnego.

Dodatek stażowy trzeba wyrównać

Regulacja ta ma szczególnie duże znaczenie dla pracowników sfery budżetowej, w przypadku których konsekwencje uzupełnienia stażu pracy mają najczęściej wymiar finansowy. Wpływa to bowiem na wysokość dodatku stażowego (za wieloletnią pracę) oraz prawo do nagrody jubileuszowej. Celem tej regulacji było ograniczenie w czasie okresu, za który pracodawcy będą musieli po wejściu w życie ustawy „wyrównać” uprawnienia pracowników wstecz i m.in. wypłacić należności związane z podwyższeniem wskazanych świadczeń. W praktyce oznaczałoby to tyle, że po uzupełnieniu stażu pracy należy wyrównać wysokość tych świadczeń jedynie za okres od 1 stycznia 2026 r., a za okresy wcześniejsze już nie, nawet jeśli pracownik uzyskał niezbędny staż pracy wcześniej, a okres przedawnienia jeszcze nie upłynął. Na tle tej regulacji powstało wiele wątpliwości w zakresie prawa pracowników do nagród jubileuszowych. Jednak jak się okazuje, również dodatek stażowy, choć regulujące go przepisy nie pozostawiają wielu wątpliwości, również staje się w praktyce kością niezgody między pracownikami a pracodawcami. Pracodawcy nie chcą bowiem wypłacać pracownikom wyrównania dodatku stażowego, choć przepisy im to nakazują. Warto więc przypomnieć, że pracownik nabywa prawo do dodatku stażowego w określonej wysokości (wg określonej stawki) z chwilą osiągnięcia wymaganego stażu, a nie z chwilą dostarczenia dokumentujących go zaświadczeń, a ogranicza go w tym zakresie wyłącznie okres przedawnienia właściwy dla roszczeń z zakresu prawa pracy. Potwierdziła to m.in. Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie w piśmie z 3 marca 2026 r. (nr RIO.V.070.21.2026), a także szereg innych izb regionalnych.

Podstawa prawna

art. 3021 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277)

art. 6 ustawy z 26 września 2025 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r. poz. 1423)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Czy w czwartek wzrosną ceny paliwa? Minister energii określił ceny maksymalne benzyny i diesla na 18 czerwca
17 cze 2026

Minister energii ogłosił maksymalne ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego, które będą obowiązywać w dniu 18 czerwca. Ile kierowcy zapłacą za paliwo w czwartek? Czy ceny na stacjach benzynowych spadną?
Świadczenie wspierające. Ważny apel do osób z niepełnosprawnościami
17 cze 2026

Pełnomocniczka rządu ostrzega osoby z niepełnosprawnościami przed nieuczciwymi ofertami dotyczącymi świadczenia wspierającego. Pośrednicy żądają wysokich opłat za pomoc, a niektórzy obiecują nawet pewne uzyskanie punktów. Na co trzeba szczególnie uważać?
5000 zł kary za odmowę otwarcia drzwi. Obce osoby legalnie wejdą do mieszkania. Nowe przepisy uderzą w lokatorów?
17 cze 2026

Masz obowiązek wpuścić zarządcę lub właściciela do mieszkania - w przeciwnym razie grozi Ci gigantyczna grzywna. Ministerstwo pracuje nad nowelizacją przepisów, która ma zlikwidować problem tzw. "dzikich lokatorów" oraz blokowania kontroli technicznych. Nowe uprawnienia budzą jednak potężne kontrowersje i opór Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy to koniec prawa do prywatności w polskich realiach?
Rząd: Projekt reformy w 2027 zamówień publicznych. Odwołania. Zmiany w rażąco niskich cenach. Dziś jednolita wersja ustawy [Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 793]
17 cze 2026

Pod koniec roku powinien zostać skierowany do Sejmu projekt ustawy reformującej zamówienia publiczne. Mają być wyższe wpisy od odwołań, aby zachęcić wykonawców do spierania się tylko wtedy, gdy ich zarzuty są zasadne. Zmieniona będzie instytucja "rażąco niskiej ceny". Interpretacje przepisów i orzecznictwo będą ujednolicone. Nastąpi dalsza elektronizacja zamówień. Warto zwrócić uwagę na pojawienie się wreszcie jednolitej wersji ustawy o zamówieniach publicznych - wreszcie łatwiej będzie przedsiębiorcom, samorządom i administracji pracować z tą ustawą.

REKLAMA

Można kupić używane mieszkanie na kredyt bez wkładu własnego. Tak działa RKM. Aktualne limity ceny 1 m2 mieszkania
17 cze 2026

Jaką kwotę trzeba dziś mieć aby starczyło na wkład własny przy kredycie mieszkaniowym? To oczywiście zależy zarówno od ceny kupowanego lokum, jak i wymagań danego banku. Załóżmy, że para chce kupić używany lokal o powierzchni 50 mkw. z minimalnym wkładem wynoszącym 10%. Dane GUS pokazują, że średnia ogólnopolska cena takiego mieszkania wynosi około 7500 zł/mkw. (w kilku miastach jest oczywiście dużo drożej). Przy tych założeniach otrzymujemy kwotę minimalnego wkładu własnego na poziomie 37 500 zł. To niemało - zwłaszcza dla osób płacących sporo za najem. Warto jednak pamiętać, że w dalszym ciągu działa rządowy program Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy, który daje możliwość zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego na 100% ceny mieszkania i to z państwową gwarancją, którą realizuje BGK. Ten Program obejmuje również wtórny rynek mieszkań.
Karty mobilizacyjne trafiają do Polaków. Nieodebranie listu z WCR to poważny błąd
17 cze 2026

Do skrzynek pocztowych w całym kraju trafiają oficjalne pisma z Wojskowych Centrów Rekrutacji. Kolorowy pasek na dokumencie i pieczątka WCR potrafią wywołać niepokój. Czy to oznacza wezwanie na front? Wyjaśniamy, czym są karty mobilizacyjne w 2026 roku, dlaczego unikanie listonosza nic nie da, jak odwołać się od decyzji wojska i jakie kary grożą za ignorowanie przepisów.
30 tys. zł za mieszkanie TBS/SIM? Rząd chce obniżyć limit partycypacji do 10% kosztów budowy
17 cze 2026

Wymóg posiadania dużego wkładu własnego przy kredycie hipotecznym to jedna z największych barier mieszkaniowych dla młodych Polaków. Tym bardziej w sytuacji, gdy po opłaceniu czynszu, kosztów eksploatacji mieszkania oraz innych codziennych wydatków (choćby żywności), co miesiąc pozostaje w portfelu niewielka kwota. To wcale nie jest nowa sytuacja. Od połowy lat 90. receptą na problemy mieszkaniowe rodaków miały być towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), które stosunkowo niedawno przemianowano na społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM). Wzrosty kosztów budowy lokali z ostatnich lat wyeksponowały jednak problem, który był widoczny już wcześniej. Mianowicie, partycypacja wnoszona przez nowego najemcę SIM/TBS jest relatywnie wysoka. Aktualnie taka partycypacja wynosi 60 000 zł - 100 000 zł. Rząd chce zmienić tę sytuację. Planom resortu rozwoju i technologii przygląda się Leszek Markiewicz, warszawski agent nieruchomości. Warto wiedzieć że agenci nieruchomości też mają do czynienia z systemem TBS-ów.
Jeden dzień może uratować prawo nauczyciela do trzynastki. Warto to wiedzieć przed zakończeniem zajęć dydaktycznych
17 cze 2026

Czy nauczyciel może otrzymać trzynastkę, mimo nieprzepracowania w trakcie roku 6 miesięcy? Okazuje się, że jest na to prosty sposób, jednak nie każdy o tym wie i wiele osób traci na tym finansowo. Warto przed zakończeniem roku szkolnego 2025/2026 zapoznać się z obowiązującymi przepisami.

REKLAMA

W środę wyższe ceny benzyny i diesla. Czy to skutek wygaszania rządowego programu Ceny Paliw Niżej?
17 cze 2026

Dzisiaj obowiązują wyższe maksymalne ceny paliw, określone przez ministra energii. Ile kierowcy zapłacą za paliwo w środę, 17 czerwca? Czy wzrost cen to skutek wygaszania rządowego programu CPN?
Letnia Akademia Liderów RODO 2026
16 cze 2026

Ruszył nabór do Letniej Akademii Liderów RODO. Podczas wykładów i warsztatów online, prowadzonych od 26 czerwca do 7 września 2026 r., studenci i absolwenci poznają praktyczne aspekty ochrony danych osobowych. Akademia umożliwia zdobywanie wiedzy bezpośrednio od ekspertów i praktyków prawa.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA