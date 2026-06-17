Dzisiaj obowiązują wyższe maksymalne ceny paliw, określone przez ministra energii. Ile kierowcy zapłacą za paliwo w środę, 17 czerwca? Czy wzrost cen to skutek wygaszania rządowego programu CPN?

Ceny benzyny i diesla na stacjach benzynowych w środę 17 czerwca

Minister energii ogłosił ceny maksymalne paliw na środę. Sprawdźmy więc, ile dzisiaj zapłacimy za benzynę i olej napędowy. Ceny maksymalne będą następujące:

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6,10 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,65 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,65 zł za 1 litr; 6,75 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,25 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,25 zł za 1 litr; 6,44 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,97 zł za 1 litr.

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Jak wzrosły ceny paliwa w środę?

W porównaniu do wtorku w środę 17 czerwca maksymalne ceny detaliczne paliw są wyższe. Dzisiaj benzyna 95 i benzyna 98 zdrożały odpowiednio o 13 gr i 23 gr na litrze.

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Więcej zapłacimy także w przypadku oleju napędowego. W środę maksymalna cena detaliczna diesla na stacjach benzynowych w Polsce wzrosła o 7 gr na litrze.

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Program CPN - czy jego wygaszanie spowoduje wzrost cen paliwa?

Obowiązujący od marca program Ceny Paliw Niżej (CPN) czasowo obniżył VAT i akcyzę na paliwa, ograniczając wzrost cen paliw na stacjach benzynowych. Rząd złagodził w ten sposób skutki gwałtownego wzrostu cen ropy po ataku Izraela i USA na Iran. Obecnie rząd planuje wycofać się z tego programu ze względu na jego ogromne koszty.

Obowiązuje już nowelizacja rozporządzenia wydłużającego obowiązywanie niższych stawek VAT na niektóre paliwa. Rząd zapowiada, że nie będzie przedłużenia obniżki akcyzy na paliwa. Oznacza to, że ceny paliwa wzrosną. Do 30 czerwca na stacjach benzynowych będą obowiązywały ceny maksymalne wyznaczane codziennie przez ministra energii z uwzględnieniem jedynie niższej stawki VAT.

Podstawa prawna