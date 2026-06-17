Świadczenie wspierające. Ważny apel do osób z niepełnosprawnościami

Pełnomocniczka rządu ostrzega osoby z niepełnosprawnościami przed nieuczciwymi ofertami dotyczącymi świadczenia wspierającego. Pośrednicy żądają wysokich opłat za pomoc, a niektórzy obiecują nawet pewne uzyskanie punktów. Na co trzeba szczególnie uważać?

Świadczenie wspierające. Rząd zaleca szczególną ostrożność

Jak czytamy w komunikacie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, coraz częściej osoby z niepełnosprawnościami i ich bliscy stają się celem pośredników, którzy żądają wysokich opłat za pomoc, jaką można bezpłatnie otrzymać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

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Ważne „Apeluję o zachowanie szczególnej ostrożności. Złożenie wniosku o świadczenie wspierające jest bezpłatne, a pracownicy ZUS pomagają w całym procesie bez żadnych opłat. W razie wątpliwości warto korzystać wyłącznie z oficjalnych źródeł informacji i sprawdzonych instytucji” – podkreśla Maja Nowak, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

I przypomina, iż pracownicy ZUS pomagają bezpłatnie w wypełnieniu wniosku, złożeniu dokumentów, założeniu konta w eZUS czy wyjaśnieniu zasad świadczenia. Po pomoc można udać się do jednej z placówek ZUS lub skorzystać z infolinii 22 560 16 00.

Pewne punkty WZON? To nieprawda

Biuro pełnomocnika informuje też o ofertach płatnej „pomocy” w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Niektóre firmy żądają bardzo wysokich opłat czy proszą o podpisanie pełnomocnictwa, Zdarza się, że obiecują „pewne” uzyskanie punktów albo twierdzą, że mogą przyspieszyć sprawę.

Ważne „To nieprawda. Pośrednicy i kancelarie nie mają wpływu na decyzję WZON, nie mogą zagwarantować otrzymania świadczenia, nie przyspieszą kolejki” – czytamy w komunikacie.

Ponadto oszuści wysyłają wiadomości SMS i e-maile z linkami. Zdarza się, że piszą: „Musisz potwierdzić konto” albo „Kliknij link, aby nie stracić świadczenia”. Takich linków nie należy klikać. Pamiętajmy, że ZUS nie wysyła linków do logowania przez SMS i nie prosi o podawanie danych bankowych w wiadomościach.

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Świadczenie wspierające. Każdy punt na wagę złota

Świadczenie wspierające funkcjonuje trzeci rok. Wcześniej było dostępne co do zasady tylko dla osób z najwyższą punktacją w skali potrzeby wsparcia. Od początku 2026 r. o pomoc mogą ubiegać się już wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, które w decyzji wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności otrzymały co najmniej 70 punktów. Postępowanie przed WZON jest istotnym elementem procedury. Od liczby przyznanych punktów, określających potrzebę wsparcia, zależy bowiem wysokość świadczenia. Od 1 marca 2026 r. najniższe świadczenie wspierające wynosi 792 punkty, a najwyższe 4353 zł miesięcznie.

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Źródło: niepełnosprawni.gov.pl, infor.pl