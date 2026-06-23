REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Jawność kontraktów na pierwszym miejscu. Polacy chcą większej przejrzystości w ochronie zdrowia

Jawność kontraktów na pierwszym miejscu. Polacy chcą większej przejrzystości w ochronie zdrowia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 czerwca 2026, 07:40
oprac. Adam Kuchta
Jawność kontraktów na pierwszym miejscu. Polacy chcą większej przejrzystości w ochronie zdrowia
Jawność kontraktów na pierwszym miejscu. Polacy chcą większej przejrzystości w ochronie zdrowia
Gazeta Prawna/Zdjęcie poglądowe
GazetaPrawna.pl

REKLAMA

REKLAMA

Ponad jedna piąta Polaków uważa, że najważniejszą zmianą w publicznej ochronie zdrowia powinna być pełna jawność kontraktów finansowanych z publicznych pieniędzy. Tak wynika z najnowszego sondażu UCE Research przeprowadzonego na zlecenie Onetu. Wśród najczęściej wskazywanych rozwiązań znalazły się również ograniczenie prywatnej praktyki lekarzy pracujących w publicznych szpitalach oraz wyższe wynagrodzenia za pracę wyłącznie w publicznym systemie.

Ponad jedna piąta ankietowanych poparła jawność wszystkich kontraktów lekarskich finansowanych ze środków publicznych — wynika z opublikowanego we wtorek sondażu UCE Research na zlecenie Onetu.

REKLAMA

REKLAMA

Jawność kontraktów najważniejszą zmianą według badanych

Uczestnicy badania otrzymali pytanie: „Które z poniższych rozwiązań dotyczących funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia popiera Pan/Pani najbardziej?” i mogli wybrać tylko jedną odpowiedź.

21,9 proc. z nich wskazało, że preferowanym przez nich rozwiązaniem w publicznej ochronie zdrowia byłaby „jawność wszystkich kontraktów finansowanych ze środków publicznych”. Z kolei 17,3 proc. wybrało odpowiedź dotyczącą zakazu prywatnej praktyki dla lekarzy pracujących w publicznych szpitalach.

Wyniki pokazują, że dla znacznej części respondentów kluczowe znaczenie ma większa przejrzystość wydatkowania publicznych środków przeznaczanych na ochronę zdrowia.

REKLAMA

Polacy wskazali także na wynagrodzenia i kontrolę czasu pracy

14,8 proc. ankietowanych wskazało na „wyższe wynagrodzenia dla lekarzy w zamian za pracę tylko w publicznym systemie ochrony zdrowia”, a 14,4 proc. wybrało propozycję „elektronicznej kontroli czasu pracy lekarzy”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

14,3 proc. poparło „wprowadzenie limitów wynagrodzeń finansowanych ze środków publicznych”.

Odpowiedzi respondentów pokazują, że poza kwestią przejrzystości istotne są również zagadnienia związane z organizacją pracy lekarzy oraz sposobem finansowania świadczeń zdrowotnych.

Część respondentów nie popiera żadnej z proponowanych zmian

5,4 proc. osób nie chciałoby „żadnego z powyższych” rozwiązań, a 12 proc. nie wyraziło zdania na ten temat.

To oznacza, że część badanych pozostaje sceptyczna wobec przedstawionych propozycji lub nie ma jednoznacznej opinii na temat kierunku zmian w publicznej ochronie zdrowia.

Jak przeprowadzono badanie?

Badanie UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 21-22 czerwca 2026 r. metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) na reprezentatywnej grupie 1023 dorosłych Polaków.

Powiązane
Fiskus zagląda do firm bez kontroli. Rekordowa liczba sprawdzeń i miliardy złotych wykrytych zaległości
Fiskus zagląda do firm bez kontroli. Rekordowa liczba sprawdzeń i miliardy złotych wykrytych zaległości
KSeF dla wspólnot mieszkaniowych pod znakiem zapytania. Posłanka pyta resort finansów o możliwe wyłączenie
KSeF dla wspólnot mieszkaniowych pod znakiem zapytania. Posłanka pyta resort finansów o możliwe wyłączenie
Ceny paliw dzisiaj [23 czerwca]. Ile za litr benzyny lub oleju napędowego?
Ceny paliw dzisiaj [23 czerwca]. Ile za litr benzyny lub oleju napędowego?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Wakacyjny harmonogram wypłat emerytur może zmylić seniorów. Kto dostanie wcześniej pieniądze z ZUS?
23 cze 2026

Choć terminy wypłaty przez ZUS rent i emerytur są co do zasady stałe, to jednak układ kalendarzowy miesiąca może sprawić, że wypłata trafi na konto seniora w innym dniu niż przydzielony mu w decyzji o przyznaniu świadczenia. Z ważnych powodów również sam zainteresowany może poprosić o zmianę przypisanego mu decyzji dnia wypłaty.
Sąd Najwyższy odrzucił kasację przez brak kilku kartek. Czy formalizm właśnie wygrał z prawem do sądu?
23 cze 2026

Skarga kasacyjna została wniesiona w terminie, zawierała wszystkie zarzuty i istniała w obrocie prawnym. Mimo to upadła przez brak odpisów pisma dostarczonych kilka dni po terminie. Najnowsze postanowienie Sądu Najwyższego (III CZ 44/26) wywołuje pytania nie tylko o granice formalizmu procesowego, ale także o konstytucyjne prawo do sądu. Problem nie dotyczy wyłącznie jednej sprawy — może dotknąć każdego uczestnika postępowania cywilnego.
Jawność kontraktów na pierwszym miejscu. Polacy chcą większej przejrzystości w ochronie zdrowia
23 cze 2026

Ponad jedna piąta Polaków uważa, że najważniejszą zmianą w publicznej ochronie zdrowia powinna być pełna jawność kontraktów finansowanych z publicznych pieniędzy. Tak wynika z najnowszego sondażu UCE Research przeprowadzonego na zlecenie Onetu. Wśród najczęściej wskazywanych rozwiązań znalazły się również ograniczenie prywatnej praktyki lekarzy pracujących w publicznych szpitalach oraz wyższe wynagrodzenia za pracę wyłącznie w publicznym systemie.
Rząd szykuje ważne zmiany. Łatwiejsze skargi do sądów, nowe zasady dla lasów i większe możliwości w mObywatelu
23 cze 2026

Rząd zajmie się dzisiaj pakietem istotnych zmian dotyczących ochrony powietrza, gospodarki leśnej oraz cyfrowych usług publicznych. Wśród propozycji znalazły się przepisy ułatwiające zaskarżanie programów ochrony powietrza i planów urządzenia lasu, a także rozszerzenie katalogu danych dostępnych w aplikacji mObywatel.

REKLAMA

Uchodźcy w Polsce. Obywatele Ukrainy, Białorusi i Rosji składają wnioski o ochronę międzynarodową
22 cze 2026

Niedawno obchodzony był Dzień Uchodźcy. W Polsce prawie 21 tys. cudzoziemców posiada ważne dokumenty pobytowe z tytułu ochrony międzynarodowej. Przez pierwsze pięć miesięcy 2026 r. wnioskami o udzielenie ochrony międzynarodowej objęto łącznie prawie 2,7 tys. osób.
Jak uzyskać wynagrodzenie za słup, linię energetyczną, gazociąg i inne elementy infrastruktury przesyłowej na działce? Jakie roszczenia prawne może mieć właściciel nieruchomości wobec firmy przesyłowej?
23 cze 2026

Jaka jest sytuacja prawna właściciela nieruchomości, jeżeli przebiega przez nią linia energetyczna (w tym np. słupy), gazociąg, rurociąg, czy inne elementy tzw. infrastruktury przesyłowej. Co jeżeli taka infrastruktura nie ma uregulowanego stanu prawnego? Jakie roszczenia może wysunąć właściciel nieruchomości?
Od 8 lipca inspektorzy pracy będą mogli zmieniać umowy cywilnoprawne w umowy o pracę
22 cze 2026

Już niedługo Państwowa Inspekcja Pracy zmieni się. 8 lipca wchodzą w życie przepisy reformujące tę instytucję. PIP dostanie nowe uprawnienia, które staną się narzędziami do walki z nieprawidłowo zawartymi umowami i „śmieciowym” zatrudnieniem. W związku ze zmianami MRPiPS przygotowało poradnik dla przedsiębiorców, który wyjaśnia, jak przygotować się do nadchodzących zmian.
Cena benzyny i oleju napędowego we wtorek. Ceny paliw w dniu 23 czerwca
23 cze 2026

Minister energii podjął decyzję w sprawie wysokości maksymalnych cen detalicznych benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego w dniu 23 czerwca. Ile kierowcy zapłacą za paliwo na stacjach benzynowych we wtorek?

REKLAMA

Od nagrody jubileuszowej nie trzeba płacić składek na ubezpieczenia. Nawet gdy wypłata jest częściej niż co 5 lat
22 cze 2026

Czy od nagrody jubileuszowej wypłaconej pracownikowi po uzupełnieniu stażu pracy trzeba zapłacić składki na ubezpieczenie społeczne? To pytanie zadaje sobie wielu pracodawców, którzy mają dokonać wypłaty nagrody kolejnego stopnia szybciej niż po upływie 5 lat od poprzedniej.
3 miesiące czy 30 dni? Ważność zaświadczenia lekarskiego do orzeczenia po zmianach
22 cze 2026

„Zamierzam ubiegać się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Ile czasu jest ważne wydane przez lekarza zaświadczenie? Jak wygląda procedura” – pyta Czytelniczka.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA