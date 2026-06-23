Jawność kontraktów na pierwszym miejscu. Polacy chcą większej przejrzystości w ochronie zdrowia

Ponad jedna piąta Polaków uważa, że najważniejszą zmianą w publicznej ochronie zdrowia powinna być pełna jawność kontraktów finansowanych z publicznych pieniędzy. Tak wynika z najnowszego sondażu UCE Research przeprowadzonego na zlecenie Onetu. Wśród najczęściej wskazywanych rozwiązań znalazły się również ograniczenie prywatnej praktyki lekarzy pracujących w publicznych szpitalach oraz wyższe wynagrodzenia za pracę wyłącznie w publicznym systemie.

Ponad jedna piąta ankietowanych poparła jawność wszystkich kontraktów lekarskich finansowanych ze środków publicznych — wynika z opublikowanego we wtorek sondażu UCE Research na zlecenie Onetu.

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Jawność kontraktów najważniejszą zmianą według badanych

Uczestnicy badania otrzymali pytanie: „Które z poniższych rozwiązań dotyczących funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia popiera Pan/Pani najbardziej?” i mogli wybrać tylko jedną odpowiedź.

21,9 proc. z nich wskazało, że preferowanym przez nich rozwiązaniem w publicznej ochronie zdrowia byłaby „jawność wszystkich kontraktów finansowanych ze środków publicznych”. Z kolei 17,3 proc. wybrało odpowiedź dotyczącą zakazu prywatnej praktyki dla lekarzy pracujących w publicznych szpitalach.

Wyniki pokazują, że dla znacznej części respondentów kluczowe znaczenie ma większa przejrzystość wydatkowania publicznych środków przeznaczanych na ochronę zdrowia.

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Polacy wskazali także na wynagrodzenia i kontrolę czasu pracy

14,8 proc. ankietowanych wskazało na „wyższe wynagrodzenia dla lekarzy w zamian za pracę tylko w publicznym systemie ochrony zdrowia”, a 14,4 proc. wybrało propozycję „elektronicznej kontroli czasu pracy lekarzy”.

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14,3 proc. poparło „wprowadzenie limitów wynagrodzeń finansowanych ze środków publicznych”.

Odpowiedzi respondentów pokazują, że poza kwestią przejrzystości istotne są również zagadnienia związane z organizacją pracy lekarzy oraz sposobem finansowania świadczeń zdrowotnych.

Część respondentów nie popiera żadnej z proponowanych zmian

5,4 proc. osób nie chciałoby „żadnego z powyższych” rozwiązań, a 12 proc. nie wyraziło zdania na ten temat.

To oznacza, że część badanych pozostaje sceptyczna wobec przedstawionych propozycji lub nie ma jednoznacznej opinii na temat kierunku zmian w publicznej ochronie zdrowia.

Jak przeprowadzono badanie?

Badanie UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 21-22 czerwca 2026 r. metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) na reprezentatywnej grupie 1023 dorosłych Polaków.