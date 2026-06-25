Ceny paliw w piątek, 26 czerwca. Ile jutro zapłacimy za litr benzyny lub diesla?
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Opublikowano kolejne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych. Znana jest już wysokość maksymalnych cen detalicznych za litr benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego w dniu 26 czerwca. Ile kierowcy zapłacą w piątek za paliwo na stacjach benzynowych?
- Jakie maksymalne ceny benzyn i oleju napędowego w piątek, 26 czerwca
- Maksymalne ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego w czwartek, 25 czerwca
- Zmiana cen maksymalnych na stacjach benzynowych w piątek
Jakie maksymalne ceny benzyn i oleju napędowego w piątek, 26 czerwca
Minister energii ogłosił ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego na piątek. Jutro ceny detaliczne paliw na stacjach benzynowych nie będą mogły przekroczyć:
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- 5,95 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,51 zł za 1 litr;
- 6,65 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,16 zł za 1 litr;
- 6,12 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,67 zł za 1 litr.
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Maksymalne ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego w czwartek, 25 czerwca
Sprawdźmy teraz ceny obowiązujące dzisiaj na stacjach benzynowych. W czwartek, 25 czerwca, ceny detaliczne nie mogą być wyższe niż:
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- 5,96 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,52 zł za 1 litr;
- 6,67 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,17 zł za 1 litr;
- 6,11 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,66 zł za 1 litr.
Zmiana cen maksymalnych na stacjach benzynowych w piątek
26 czerwca zmiany cen benzyny na stacjach paliw będą minimalne. W porównaniu do cen obowiązujących w czwartek, jutro maksymalne ceny detaliczne benzyny 95 i benzyny 98 spadną odpowiednio o 1 grosz i 2 grosze za litr.
Jutro cena diesla nieco wzrośnie. W piątek litr oleju napędowego będzie droższy o 1 grosz.
Podstawa prawna
- obwieszczenie Ministra Energii z 25 czerwca 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw (M.P. poz. 640)
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