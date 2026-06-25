Dyplomy, świadectwa zawodowe, księgi wieczyste – więcej usług w aplikacji mObywatel
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Rośnie popularność aplikacji mObywatel. Korzysta z niej już ponad 12 mln Polaków. Nie ma co się dziwić, bowiem aplikacja odpowiada na potrzeby obywateli. W tym tygodniu rząd przyjął rozporządzenie rozszerzające zakres rejestrów publicznych, z których mObywatel może pobierać dane. Pozwoli to na udostępnienie kolejnych usług w aplikacji.
- Aplikacja mObywatel skorzysta z kolejnych rejestrów publicznych
- Dyplom uczelni w mObywatelu
- Dokumenty zawodowe i dane dla kierowców w aplikacji
- W mObywatelu udzielisz elektronicznego poparcia dla kandydatów wyborczych
- Rozwój usługi Księgi Wieczyste
Aplikacja mObywatel skorzysta z kolejnych rejestrów publicznych
Z aplikacji mObywatel korzysta już ponad 12 mln Polaków. Aplikacja rozwija się szybciej niż jakakolwiek inna aplikacja rządowa w Europie. W ciągu ostatniego 2,5 roku mObywatel wzbogacił się o 89 nowych usług, dokumentów i funkcji.
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W tym tygodniu rząd przyjął rozporządzenie rozszerzające zakres rejestrów publicznych, z których aplikacja mObywatel może pobierać dane. Dzięki rozporządzeniu możliwe będzie udostępnianie kolejnych usług w mObywatelu – mDyplomy, świadectwa zawodowe rzeczoznawców, geodetów i ratowników medycznych, rozwój ksiąg wieczystych, nowe funkcje dla kierowców i portal poparcia.
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Dyplom uczelni w mObywatelu
Rozporządzenie umożliwia wdrożenie usługi mDyplomy, dzięki której absolwenci wyższych uczelni będą mogli okazać dyplom ukończenia studiów i suplement do dyplomu bezpośrednio w aplikacji. mObywatel obsłuży również dyplomy doktorskie i habilitacyjne.
Dokumenty będą dostępne jako dokumenty mobilne, pobierane ze Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.
Dokumenty zawodowe i dane dla kierowców w aplikacji
W aplikacji pojawią się możliwość dodania świadectwa uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego, geodety i kartografa oraz prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego.
Kierowcy natomiast będą mogli sprawdzić w aplikacji, czy obowiązuje ich okres próbny – kiedy się zaczął, kiedy kończy i czy mają nałożony zakaz prowadzenia pojazdów.
W mObywatelu udzielisz elektronicznego poparcia dla kandydatów wyborczych
Aplikacja mObywatel umożliwi również elektroniczne udzielenie poparcia kandydatom na:
- posłów,
- posłów do Parlamentu Europejskiego,
- Prezydenta RP,
- senatorów.
Możliwość zbierania podpisów zostanie uruchomiona z chwilą ogłoszenia wyborów. Ponadto, pełnomocnicy wyborczy zyskają wgląd do danych i wyników swojego komitetu.
Rozwój usługi Księgi Wieczyste
W usłudze Księgi Wieczyste będzie można wyświetlać też podstawowe dane adresowe nieruchomości pobierane z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych.
Zaktualizowane zostaną również dane z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz kilku innych rejestrów publicznych.
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