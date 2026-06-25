REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Nowy system orzekania o niepełnosprawności. Harmonogram na 2026, 2027 i 2028 rok

Nowy system orzekania o niepełnosprawności. Harmonogram na 2026, 2027 i 2028 rok

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 czerwca 2026, 08:36
[Data aktualizacji 25 czerwca 2026, 09:00]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Znamy plan prac związanych z reformą orzekania o niepełnosprawności
Znamy plan prac związanych z reformą orzekania o niepełnosprawności
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło harmonogram prac nad projektem reformy systemu orzekania o niepełnosprawności. Zmiany mają na celu przygotowanie modelu, który będzie odpowiadał na indywidualne potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Ważne zmiany nie tylko dla kadry orzeczniczej

O szczegółach prac ministerstwo poinformowało w odpowiedzi na petycję dotyczącą pracowników zespołów orzekania o niepełnosprawności. Autorzy petycji apelują m.in. o możliwość uczestnictwa przedstawicieli zespołów w procesie wdrażania nowego modelu orzecznictwa oraz gwarancję zatrudnienia po wprowadzeniu tych zmian.

REKLAMA

REKLAMA

W odpowiedzi na petycję, Maja Nowak, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych poinformowała, iż na obecnym początkowym etapie prac nad projektem nie ma możliwości składania deklaracji w zakresie zagwarantowania zatrudnienia pracowników zespołów w strukturze nowego systemu. Zapewniła jednak, iż dla kadry orzeczniczej oraz pracowników administracyjnych zostaną przeprowadzone szkolenia.

Przebudowa modelu orzekania o niepełnosprawności w toku

Jeśli zaś chodzi o projekt „Przebudowa modelu orzekania o niepełnosprawności”, to jest on realizowany od grudnia 2025 r. i finansowany ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

„W ramach projektu wybrane lub przygotowane zostaną narzędzia do przeprowadzania oceny wraz z narzędziami do oceny funkcjonalnej u dzieci z niepełnosprawnościami, uwzględniające powiązanie niepełnosprawności z kolejnymi etapami rozwoju psychoruchowego i społeczno-emocjonalnego dziecka. Opracowanie narzędzi przeprowadzone zostanie w odniesieniu do tych obszarów funkcjonowania dla których nie ma narzędzi do oceny lub narzędzia te nie opisują danego obszaru w pełnym zakresie. W wyniku realizacji zadania wypracowane zostaną kryteria ustalania niepełnosprawności oraz kryteria kwalifikacji do świadczeń i innych instrumentów wsparcia. Wypracowane zostaną również zasady organizacji systemu orzekania o niepełnosprawności z uwzględnieniem nadzoru oraz procedury orzeczniczej wraz z postępowaniem odwoławczym. Opracowana zostanie struktura systemu orzecznictwa obejmująca optymalną sieć podmiotów orzeczniczych oraz ich lokalizację na podstawie danych demograficznych, w tym odnoszących się do liczebności osób z niepełnosprawnościami w poszczególnych jednostkach podziału terytorialnego kraju, z uwzględnieniem zapewnienia równego dostępu bez względu na miejsce zamieszkania oraz dostępności w rozumieniu ustawy o zapewnieniu dostępności” – informuje pełnomocniczka w odpowiedzi na petycję.

REKLAMA

Jak czytamy w piśmie ministerstwa, wypracowany w ramach projektu nowy system ma zostać zintegrowany z innymi systemami orzeczniczymi w zakresie stosowanych metod wieloaspektowej oceny. W tym celu zostanie powołana Rada Programowa, składająca się m.in. z przedstawicieli ZUS, PFRON i środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Plan prac nad projektem

Ministerstwo przedstawiło też harmonogram projektu. Wynika z niego, iż pierwszy etap (realizowany od IV kwartału 2025 r. do II kwartału 2026 r.) polega na analizie obecnie funkcjonującego systemu orzekania o niepełnosprawności i systemu świadczeń oraz innych instrumentów wsparcia z uwzględnieniem rozwiązań zagranicznych.

W kolejnym kroku zostanie opracowany model wieloaspektowej oceny, mającej na celu ustalenie niepełnosprawności i kwalifikację do instrumentów wsparcia. Według planu powinno to nastąpić między II kwartałem 2026 r. a I kwartałem 2027 r.

Następnie ma zostać wypracowany ostateczny kształt wieloaspektowej oceny, mającej na celu ustalenie niepełnosprawności i kwalifikację do instrumentów wsparcia oraz przygotowanie rozwiązań legislacyjnych. To zadanie zaplanowano na III kw. 2026 – II kw. 2027 r. W tym czasie zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne i eksperckie zakończone raportem z propozycjami ewentualnych zmian.

Harmonogram zakłada też wypracowanie jednolitego systemu świadczeń obejmującego funkcjonujące obecnie świadczenia i instrumenty wsparcia wraz z rozwiązaniami legislacyjnymi (z planowany terminem realizacji w okresie I kw. 2026 – II kw. 2027).

W planach jest też przygotowanie systemu informatycznego przeznaczonego do standaryzacji i zarządzania wszystkimi zadaniami składającymi się na proces orzekania o niepełnosprawności oraz kwalifikacji do świadczeń i innych instrumentów wsparcia. Realizację tego etapu przewidziano na okres: III kw. 2026 – I kw. 2028 r.

W tym samym czasie powinny też zostać opracowane narzędzia informatyczne z platformą e-learningową. Będą one stanowiły moduł merytoryczny dla personelu orzeczniczego. Dla kadry orzeczniczej i pracowników administracyjnych zostaną przeprowadzone szkolenia.

Czas pomiędzy III kwartałem 2026 a I kwartałem 2028 r. ma być też przeznaczony na dostosowanie struktury administracyjnej i organizacyjnej systemu orzekania o niepełnosprawności do zaprojektowanych nowych rozwiązań.

Źródło: Petycja 70-2026 dotycząca pracowników zespołów orzekania o niepełnosprawności/Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Powiązane
3 miesiące czy 30 dni? Ważność zaświadczenia lekarskiego do orzeczenia po zmianach
3 miesiące czy 30 dni? Ważność zaświadczenia lekarskiego do orzeczenia po zmianach
Nowego systemu jeszcze nie ma, ale obawy tak. OzN chcą zachowania stałych orzeczeń
Nowego systemu jeszcze nie ma, ale obawy tak. OzN chcą zachowania stałych orzeczeń
Punkty od 1 do 10. Co oznaczają wskazania w orzeczeniu? [Przykłady 2026]
Punkty od 1 do 10. Co oznaczają wskazania w orzeczeniu? [Przykłady 2026]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Nowy system orzekania o niepełnosprawności. Harmonogram na 2026, 2027 i 2028 rok
25 cze 2026

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło harmonogram prac nad projektem reformy systemu orzekania o niepełnosprawności. Zmiany mają na celu przygotowanie modelu, który będzie odpowiadał na indywidualne potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
Emeryturę 7000 zł brutto lub większą dostaje w 2026 r. 800 tys. seniorów. ZUS: bo pracowali i płacili składki po osiągnięciu wieku emerytalnego
24 cze 2026

ZUS informuje, że po ostatniej waloryzacji w marcu 2026 r. nastąpił wzrost liczby osób pobierających emerytury w wysokości powyżej 7000 zł brutto (aktualnie ok. 800,3 tys. osób), a także ponad 10 tys. zł brutto (188,5 tys. osób). ZUS podaje też, że coraz więcej jest emerytów, których emerytury przekraczają 15 tysięcy złotych brutto - takich osób jest ok. 12 400.
E-dyplom od 1 stycznia 2027 roku. Co jeśli uczelnia nie będzie gotowa na tę zmianę?
24 cze 2026

Od kilku miesięcy temat e-dyplomów regularnie powraca podczas spotkań z przedstawicielami uczelni. Zwykle rozmowy zaczynają się od pytań o integrację systemów, wymagania techniczne czy harmonogram wdrożenia Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. To naturalne, że każda duża zmiana regulacyjna w pierwszej kolejności kieruje uwagę na technologię. Jednak w przypadku e-dyplomów największe wyzwania znajdują się gdzie indziej.
ZUS zabrał wyrównania osobom niepełnosprawnym. Co z tym zrobić? [świadczenie wspierające]
24 cze 2026

Wnioski o przyznanie punktów (poziom potrzeby wsparcia) złożone w 2024 r. i 2025 r. WZON rozpatrywały z często 1,5 rocznym opóźnieniem. Nie powodowało to protestów osób niepełnosprawnych i opiekunów bo za ten okres (nawet 1,5 roku) ZUS wypłacał wyrównanie. Dla wniosków złożonych we WZON w 2026 r. wyrównania za 1,5 roku opóźnienia urzędników (bo przecież winna nie jest osoba niepełnosprawna) wyniosą 0 zł. Tak, nie jest to błąd w artykule - 0 zł.

REKLAMA

ZUS i WZON. Straty wynoszą od 792 zł do 4353 zł. Za każdy miesiąc rozpatrywania wniosku osoby niepełnosprawnej przez WZON
24 cze 2026

Źródłem straty dla osób niepełnosprawnych jest zaprzestanie wypłaty przez ZUS wyrównań za okres rozpatrywania przez WZON wniosków dających finalnie świadczenie wspierające. Świadczenie wspierające wymaga "przejścia" dokumentów przez dwie instytucje - WZON, a następnie ZUS. W 2024 r. i 2025 r. prawo przyjmowało, że za okres "parkowania" dokumentów we WZON należy się równowartość świadczenia wspierającego. Miało to zachęcić osoby niepełnosprawne i ich opiekunów do przejścia z "systemu świadczeń pielęgnacyjnych" na nowy typ świadczenia. Decyzje WZON o punktach otrzymało już przeszło 800 000 osób. I ZUS zakończył okres "promocji" w świadczeniu wspierającym - nie jest ono wypłacane za okres od dnia złożenia wniosku, a od dnia określonego w decyzji przez WZON, który w praktyce odpowiada dacie badania sprawności osoby niepełnosprawnej.
Ceny benzyny i oleju napędowego w czwartek. Nowe ceny paliw na dzień 25 czerwca
25 cze 2026

Jest kolejne obwieszczenie ministra energii. Wiadomo już, jaka będzie wysokość maksymalnych cen detalicznych za litr benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego w dniu 25 czerwca. Ile kierowcy zapłacą w czwartek na stacjach benzynowych za paliwo?
Wracają dwie godziny religii w szkołach, bo rozporządzenie ograniczające liczbę lekcji religii jest niezgodne z Konstytucją? Sprawa już na biurku premiera
24 cze 2026

Od 1 września 2025 r. liczba godzin lekcji religii w szkołach, została zmniejszona z dwóch godzin, do jednej godziny tygodniowo. Zmiana ta, została dokonana rozporządzeniem ministra edukacji, wydanym na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie o systemie oświaty. Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), w swoim wystąpieniu do MEN poddał pod wątpliwość zgodność powyższych przepisów z Konstytucją, a w związku z brakiem (od ponad roku) jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony minister edukacji Barbary Nowackiej – w dniu 9 czerwca br., RPO skierował sprawę do Prezesa Rady Ministrów.
Odrzucenie spadku może być nieskuteczne. Jak temu zapobiec?
24 cze 2026

Odrzucenie spadku jest pozornie prostą decyzją. W praktyce jednak spotykam się z sytuacjami, w których spadkobierca jest przekonany, że skutecznie odrzucił spadek, a mimo to odpowiada za długi spadkowe albo dowiaduje się, że jego oświadczenie nie wywołało żadnych skutków. W jakich zatem sytuacjach odrzucenie spadku jest nieskuteczne? Na co trzeba uważać, by uniknąć kosztownego błędu?

REKLAMA

Zwroty online od 19 czerwca 2026 r. na nowych zasadach. Co zmienia dyrektywa UE 2023/2673?
24 cze 2026

Czy zwroty online od dnia 19 czerwca 2026 r. odbywają się już na nowych zasadach? Co zmienia dyrektywa UE 2023/2673 i czy sklepy są gotowe na dostosowanie się do aktualnych regulacji unijnych?
Zakaz drogowych wyścigów i inne przepisy w Trybunale Konstytucyjnym. Co prezydent zaskarżył i dlaczego? RPO przystąpił do sprawy
24 cze 2026

Prezydent Karol Nawrocki zaskarżył do TK kluczowe fragmenty ustawy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, która od grudnia 2025 r. penalizuje nielegalne wyścigi, drift, jazdę na kole i zloty motoryzacyjne. RPO przyłączył się do postępowania. Czy przepisy, które miały zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, są niezgodne z Konstytucją? Sprawdzamy, o co chodzi i czy są powody do ich uchylenia.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA