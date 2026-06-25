Wstrzymanie pracy w czasie upałów to nadal tylko budzący kontrowersje projekt. Póki co można korzystać z rekomendacji działań wydanych przez MSWiA

Czy w czasie upałów praca powinna zostać wstrzymana? Zapewne pracodawcy i pracownicy nie są w tym zakresie zgodni. Póki co, obowiązujące przepisy co do zasady nie odnoszą się do maksymalnych temperatur w pracy, a prace nad wprowadzeniem w tym zakresie zmian trwają. Doceniając wagę problemu MSWiA zdecydowało się jednak opublikować rekomendacje działań w związku z falami upałów.

Wróciły upały, wróciła dyskusja

Przetaczająca się przez Polskę fala upałów sprawiła, że w przestrzeni publicznej powróciło pytanie o przepisy regulujące maksymalną temperaturę w miejscu pracy. Temat nie jest nowy i co najmniej od 2023 roku cyklicznie „odżywa” wraz z nadejściem lata i to nie tylko w kontekście pracowników, ale i działalności placówek oświatowych. Niestety pomimo upływu czasu wciąż jedyne co można na ten temat powiedzieć, to że trwają prace nad przepisami. Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy opatrzony w wykazie prac legislacyjny MRPiPS numerem 36.

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Wstrzymanie pracy w czasie upałów to nadal tylko budzący kontrowersje projekt

Gdyby zaproponowane w nim regulacje weszły w życie, oznaczałoby to, że po raz pierwszy zostaną wprowadzone maksymalne temperatury pracy, a po przekroczeniu pewnych granic, praca mogłaby zostać wstrzymana. Pierwszym poziomem wymagającym reakcji pracodawcy miałoby być przekroczenie w pomieszczeniu 28°C, a przy pracach związanych z większym wysiłkiem fizycznym 25°C. W takiej sytuacji pracodawca powinien zastosować rozwiązania techniczne obniżające temperaturę. Jeżeli nie będzie to możliwe, będzie miał obowiązek wprowadzić odpowiednie rozwiązania organizacyjne (np. praca zdalna, skrócony czas pracy czy dodatkowe przerwy). Jeżeli pomimo zastosowania rozwiązań technicznych temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35°C, praca miałaby zostać wstrzymana. Również w przypadku osób wykonujących ciężką pracę fizyczną na zewnątrz resort chciałby wprowadzić temperaturę graniczną - jeżeli przekroczyłaby 32°C, to prace miałyby zostać czasowo wstrzymane. Omawiane rozwiązania nie tylko są nadal w fazie projektu, ale również budzą wiele kontrowersji i są krytykowane. Póki co, zarówno pracownicy, jak i pracodawcy muszą się w tym zakresie zadowolić rekomendacjami działań.