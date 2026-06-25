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Nie ma już daty złożenia wniosku we WZON. ZUS nie wypłaci wyrównań

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25 czerwca 2026, 11:17
[Data aktualizacji 25 czerwca 2026, 11:19]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Nie ma już daty złożenia wniosku we WZON. ZUS nie wypłaci wyrównań
Nie ma już daty złożenia wniosku we WZON. ZUS nie wypłaci wyrównań
Shutterstock

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Wnioski o przyznanie punktów (poziom potrzeby wsparcia) złożone w 2024 r. i 2025 r. WZON rozpatrywały z często 1,5 rocznym opóźnieniem. Nie powodowało to protestów osób niepełnosprawnych i opiekunów bo za ten okres (nawet 1,5 roku) ZUS wypłacał wyrównanie. Dla wniosków złożonych we WZON w 2026 r. wyrównania za 1,5 roku opóźnienia urzędników (bo przecież winna nie jest osoba niepełnosprawna) wyniosą 0 zł. Tak, nie jest to błąd w artykule - 0 zł.

Daty decydują o wszystkim

Powodem tej zmiany postępowania ZUS jest jedna data. ZUS wypłaca pieniądze tylko od daty wskazanej w decyzji WZON o punktach. WZON zmieniły tą datę. Dziś jest to w praktyce data badania osoby niepełnoprawnej przez specjalistów od punktów. Dla wniosków z 2024 r. i 2025 r. była to data złożenia wniosku o takie badanie i decyzję. W praktyce nie mamy żadnej zmiany postępowania ZUS, a zmianę postępowania WZON.

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Przykład

Badanie we WZON osoby niepełnosprawnej odbyło się 24 czerwca 2026 r. Tego dnia wydano też decyzję WZON o poziomie potrzeby wsparcia. Wniosek został złożony w styczniu 2026 r. Za okres styczeń - maj 2026 r. osoba niepełnosprawna nie otrzyma nic - żadnego wyrównania. Gdyby obowiązywały zasady dla 2024 r. i 2025 r. ZUS wypłaciłby wyrównanie odpowiadające kwotom świadczenia wspierającego.

Dlaczego ZUS i WZON tak robi a przedstawiliśmy w dwóch poniższych artykułach.

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Z przepisów wynikają dwie ścieżki prawne dla odzyskania wyrównania - jedna przeciwko ZUS, druga przeciwko WZON

Obie są precedensowe i w obu osoba niepełnosprawna jest tą stroną procesu, która ma niewielkie szanse na wygraną (jak to przy precedensach). Spodziewam się, ze spowoduje to, ze znikoma część osób poszkodowanych wejdzie w spór sądowy z WZON i ZUS. Większość osób niepełnosprawnych zaakceptuje utratę wyrównania. Doprowadzać to będzie moim zdaniem do sytuacji patologicznych takich jak w przykładzie:

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Przykład

W 2026 r. osoba niepełnosprawna złożyła wniosek we WZON o rozpoczęcie procedury przyznania punktów (poziom potrzeby wsparcia). Sprawa trwała 15 miesięcy. Na decyzji wydanej w lipcu 2027 r. WZON umieścił adnotacje „poziom potrzeby wsparcia ustala się od lipca 2027 r.” Jest to data stanięcia przed WZON osoby niepełnosprawnej i tego dnia od razu została wydana decyzja. Za okres 15 miesięcy opóźnienia ZUS nie wypłaci żadnych pieniędzy. Niewątpliwie jest to sytuacja naruszająca normy społeczne w relacji petent/urząd.

Pierwsza ścieżka - sprawa w sądzie przeciwko WZON

Skoro ZUS patrzy na daty w decyzji WZON o punktach, to - dla odzyskania wyrównania - trzeba je "przesunąć" na moment złożenia wniosku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podstawą takiego przesunięcia być może stanie się dla sądów art. 6b5 ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przepis stanowi, że:

Podstawa prawna

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, o którym mowa w art. 4b ust. 3, wydaje się na okres, na który osoba została zaliczona do osób niepełnosprawnych na podstawie ostatecznego orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności albo orzeczenia, o którym mowa w art. 5 albo art. 62, o których mowa w art. 6b4 ust. 1 pkt 2, jednakże na okres nie dłuższy niż 7 lat.

Przepis pozwala osobie niepełnosprawnej domagać się, aby daty z decyzji o przyznaniu punktów pokrywały się z datami w orzeczeniu o niepełnosprawności. A to dawałoby wyrównanie bo obejmuje okres wcześniejszy niż badanie osoby niepełnosprawnej przez komisję WZON.

Dziś WZON biorą z orzeczenia o niepełnosprawności datę końcową i ta data pokrywa się z końcem okresu przyznania punktów (nie dłużej niż 7 lat). Art. 6b5 ust. 3 nie mówi, że trzeba robić tak jak dziś postępują WZON - przepis nie nakazuje, aby decyzja o poziomie potrzeby wsparcia była "na przyszłość" - może też obejmować okres wcześniejszy niż badanie osoby niepełnosprawnej. Można więc próbować twierdzić przed sądem, że decyzja o poziomie potrzeby wsparcia powinna obejmować okres wcześniejszy niż badanie we WZON (np. dzień złożenia wniosku).

Przykład

Przykład

Orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane 20 stycznia 2026 r. na okres trzech lat (do 20 stycznia 2029 r.). Osoba niepełnosprawna zaraz po otrzymaniu orzeczenia skierowała wniosek do WZON. WZON w decyzji poziom potrzeby wsparcia określił na okres od 24 czerwca 2026 r. do 20 stycznia 2029 r. Osoba niepełnosprawna złożyła odwołanie i żąda przed sądem, aby decyzja WZON obejmowała okres od 20 stycznia 2026 r., co daje wyrównanie.

Druga ścieżka to spór z ZUS

Odwołanie polega na domaganiu się wykonania przez ZUS art. 26 ust. 2 ustawy o świadczeniu wspierającym:

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, zostanie złożony wniosek, prawo do świadczenia wspierającego ustala się od miesiąca, w którym złożono wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia”.

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Źródło: INFOR
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