REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » W ZUS gorzej niż w 2024 i 2025 r. co do wyrównań dla osób niepełnosprawnych. W 2027 r. nie będzie zmian

W ZUS gorzej niż w 2024 i 2025 r. co do wyrównań dla osób niepełnosprawnych. W 2027 r. nie będzie zmian

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 czerwca 2026, 13:11
[Data aktualizacji 25 czerwca 2026, 13:11]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
ZUS nie wypłaca już wyrównań w świadczeniu wspierającym. Są argumenty za i przeciw ZUS
ZUS nie wypłaca już wyrównań w świadczeniu wspierającym. Są argumenty za i przeciw ZUS
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Fora internetowe osób niepełnosprawnych zalane są informacjami o zaprzestaniu w 2026 r. (w porównaniu do lat poprzednich) przez ZUS wypłaty wyrównań w świadczeniu wspierającym. Większa część osób wiąże to z nowelizacją przepisów. Nie było takiej na 2026 r. ZUS powołuje się na art. 5 jednej ustawy wprowadzony pod koniec 2024 r. Można w drodze wykładni systemowej wyprowadzić z niego podstawę do blokady wyrównań przez ZUS. Ale jednocześnie ZUS ignoruje art. 26 ust. 2 innej ustawy, który nakazuje wprost (bez wykładni systemowej) wypłatę tych pieniędzy. Wysokość zależy od tego ile miesięcy upłynęło między datą złożenia wniosku (od tej daty liczy się wyrównanie) a datą przyznania punktów przez WZON (jest podana w decyzji WZON - przykład na skanie dokumentu poniżej). Np. dla 6 miesięcy wyrównania wynoszą 4 752 zł (6 miesięcy × 792 zł świadczenia wspierającego za 70 punktów), 7 128 zł (6 miesięcy × 1 188 zł), 9 498 zł (6 miesięcy × 1 583 zł), 14 250 zł (6 miesięcy × 2 375 zł), 21 372 zł (6 miesięcy × 3 562 zł), 26 118 zł (6 miesięcy × 4 353 zł). Tyle byłoby pieniędzy za 6 miesięcy rozpatrywania wniosku, gdyby ZUS nie zablokował tych pieniędzy w 2026 r.

rozwiń >

WAŻNE! Opisany w artykule problem zabrania przez ZUS z powołaniem się na omówiony poniżej art. 5 wyrównań w świadczeniu wspierającym nie dotyczy wniosków złożonych we WZON w 2024 r. i 2025 r. Te osoby otrzymają wyrównanie (prawdopodobnie już je odebrały). Nie otrzymają go bez walki w sądzie z ZUS osoby starające się o punkty we WZON w 2026 r. (czyli takie, które złożyły wniosek w WZON w 2026 r.).

REKLAMA

REKLAMA

Przykład odebrania wyrównania przez ZUS za okres marzec, kwiecień i maj 2026 r.

Poniżej przykładowa decyzja WZON - poziom potrzeby wsparcia WZON określił od 3 czerwca 2026 r. Mamy w dokumencie jasno wskazaną datę.

punkty w świadczeniu wspierającym

punkty w świadczeniu wspierającym

Media

W tym przykładzie wniosek w WZON został złożony w marcu 2026 r. Obecnie ZUS nie wypłaca wyrównania za marzec, kwiecień i maj. W 2025 r. i 2024 r. wypłacał.

Zobacz również:

Jak było w ZUS w 2024 r. i w 2025 r.?

Według zasad obowiązujących w poprzednich latach osoba niepełnosprawna otrzymałaby przelew z ZUS z dwóch tytułów:

REKLAMA

1) Świadczenie wspierające za okres od czerwca 2026 r.,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

2) wyrównanie za okres za marzec 2026 r, kwiecień 2026 r. i maj 2026 r.

W okresie 2024 r. i 2025 r. oficjalnie o wyrównaniach w świadczeniu wspierającym mówił rząd. Np. w poniższej odpowiedzi na interpelację czytamy:

„Aby opiekun osoby z niepełnosprawnościami uniknął obowiązku zwrotu tzw. starego świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna pobranego za okres, za który osoba ta uzyska świadczenie wspierające, osoba z niepełnosprawnościami korzystająca z jego pomocy i opieki może zaznaczyć – jeśli taka będzie jej decyzja – we wniosku o świadczenie wspierające składanym elektronicznie do ZUS, że wnioskuje o przyznanie świadczenia wspierającego bez wyrównania."

Sens tego cytatu jest taki - "Normalny tryb wypłaty świadczenia wspierającego, to ten z wyrównaniem. Ale jest tryb szczególny, kiedy osoba niepełnosprawna rezygnuje z wyrównania, a jej opiekun zachowuje świadczenie pielęgnacyjne."

Tu poniżej całość dokumentu, z którego pochodzi ten cytat:

plik świadczenie pielęgnacyjne odsetki, zasiłek i ubezpieczenie

plik świadczenie pielęgnacyjne odsetki, zasiłek i ubezpieczenie

Nie było nowelizacji co do opisanej przez rząd możliwości wyboru przez osobę niepełnosprawną:

1) świadczenie wspierające z wyrównaniem albo

2) świadczenie wspierające bez wyrównania (dlatego, aby zachować świadczenie pielęgnacyjne).

Jak w ZUS jest w 2026 r.

W 2026 r. znika pkt 2 z przelewu od ZUS. Dlaczego skoro nie było żadnej nowelizacji przepisów na 2026 r.?

Przepis ZUS-u to art. 5 ustawy z dnia 25 września 2024 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Podstawa prawna

Stanowi:

Art. 5. W decyzjach, o których mowa w art. 6b3 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, wydanych w wyniku rozpatrzenia wniosków złożonych w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., poziom potrzeby wsparcia, o którym mowa w art. 4b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, ustala się od dnia złożenia wniosku.

Po przetłumaczeniu na język polski

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. poziom potrzeby wsparcia (czyli punkty z przedziału 0-100 będące podstawą dla przyznania świadczenia wspierającego), ustala się od dnia złożenia wniosku we WZON.

Jak widać przepis ma czasowe działanie - jest ograniczone tylko na 2025 r. Po zakończeniu tego roku WZON nie ma już prawa - zdaniem ZUS - do wskazania w swojej decyzji daty złożenia wniosku do WZON. Nie ma więc wyrównania.

ZUS wskazuje, że art. 5 nakazując uwzględniać datę złożenia wniosku we WZON (od niej zależą wyrównania) działał tylko w 2025 r. Zdaniem ZUS w 2026 r. nie mogą już być wypłacane wyrównania liczone od momentu złożenia wniosku we WZON bo art. 5 przestał działać. Pismo ZUS przedstawiające jego stanowisko opublikowaliśmy już w maju 2026 r. w poniższym artykule:

Zobacz również:

Warto pamiętać, że art. 5 jest adresowany do WZON, a nie ZUS. ZUS nie jest adresatem tego przepisu.

Argumenty osób niepełnosprawnych za otrzymaniem wyrównania w świadczeniu wspierającym - art. 26 ust. 2

Tu wchodzi drugi bohater historii - art. 26 ust. 2 ustawy o świadczeniu wspierającym. Przepis jest adresowany do ZUS, a nie WZON i stanowi:

Podstawa prawna

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, zostanie złożony wniosek, prawo do świadczenia wspierającego ustala się od miesiąca, w którym złożono wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia”.

To, że przepis jest adresowany do ZUS, a nie WZON jest prawnie bardzo ważne - bo ZUS ignoruje przepis adresowany do niego, a jednocześnie stosuje art. 5, którego nie jest adresatem - art. 5 jest skierowany do WZON. ZUS nie ma prawa się nim posługiwać i ustalać od kiedy, co obowiązuje w świadczeniu wspierającym. Pomimo to robi tak od 1 stycznia 2026 r.

Art. 26 ust 2 ustawy o świadczeniu wspierającym pozostaje w sprzeczności z art. 5 w tym znaczeniu, że w przypadku dotrzymania wymogu złożenia dokumentów w ZUS w terminie 3 miesięcy od wydania przez WZON decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, bez żadnych dodatkowych warunków nakazuje ZUS-owi wypłacić wyrównanie poczynając od dnia złożenia wniosku we WZON. Art. 26 ust. 2 w ogóle nie odnosi się ani jednym słowem do dat wskazanych przez WZON w decyzji.

Dla zastosowania art. 26 ust. 2 istotne są wyłącznie:

  1. data złożenia wniosku we WZON oraz
  2. data złożenia dokumentów w ZUS.

Ważne! Przepis nakazuje także ZUS-owi działać z urzędu. ZUS tego nie robi, gdyż interpretuje prawo w ten sposób, że zastosowanie art. 26 ust. 2 jest zależne od dat wskazanych w decyzji WZON, choć w samym przepisie nie zawarto takiego warunku.

Przykład

Wniosek o przyznanie punktów (poziom potrzeby wsparcia) został złożony w WZON w marcu 2026 r. Decyzję WZON wydał w czerwcu 2026 r. – w decyzji punkty zostały przyznane od 3 czerwca.

Osoba niepełnosprawna od razu złożyła wniosek w ZUS o wypłatę świadczenia wspierającego i domaga się wyrównania od marca 2026 r., zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o świadczeniu wspierającym. ZUS powołuje się na art. 5.

Pojedynek między instytucją a osobą niepełnosprawną rozstrzygnie sąd.

Ważne

Osoby niepełnosprawne - nie liczcie na to, że ZUS ustąpi w sprawie wyrównań. Świadczy o tym odpowiedź ZUS na zapytanie Infor.pl

Zapytanie:

"Przygotowuję artykuł o zasadach wypłaty wyrównań przez ZUS na podstawie art. 26 ust 2 ustawy o świadczeniu wspierającym. Dołączę do artykułu Państwa odpowiedź.

Art. 26 ust. 2 ustawy o świadczeniu wspierającym stanowi, że „Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, zostanie złożony wniosek, prawo do świadczenia wspierającego ustala się od miesiąca, w którym złożono wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia”.

 W decyzjach WZON o poziomie potrzeby wsparcia jest podana data, od której ustala się potrzebę wsparcia. W przykładzie poniżej jest to data „od 3 czerwca 2026 r.” Załóżmy, że wniosek w WZON został złożony w marcu 2026 r.  Jest to więc wniosek złożony w tym roku. Jest to pierwszy wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia, a nie o jego przedłużenie.

punkty w świadczeniu wspierającym

punkty w świadczeniu wspierającym

Media

Czy ZUS wypłaci osobie niepełnosprawnej wyrównanie od marca 2026 r. z urzędu działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy o świadczeniu wspierającym, czy też wypłaci świadczenie wspierające od czerwca 2026 r. (kierując się datą 3 czerwca)? Czy aby otrzymać wyrównanie od marca 2026 r. potrzebny jest osobny wniosek osoby niepełnosprawnej z wyraźnym żądaniem wypłaty przez ZUS świadczenia wspierającego od marca 2026 r.

z poważaniem

Tomasz Król

dziennikarz Infor.pl

ZUS odpowiedział krótko i zdecydowanie:

Panie Redaktorze,

W opisanym przykładzie art. 26 ust. 2 ustawy o świadczeniu wspierającym nie będzie miał zastosowania.

W decyzji WZON wskazał początek okresu na jaki określił potrzebę wsparcia. Nie ma więc podstawy do przyznania świadczenia wspierającego za okres wcześniejszy.

Art. 26 ust. 2 ustawy o świadczeniu wspierającym miałby zastosowanie, jeśli w decyzji jako początek okresu wskazana byłaby data złożenia wniosku o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia.

Jakie szanse w sądzie?

Są dwa warianty (w mojej ocenie) zachowania sędziów, którzy otrzymają odwołanie osoby niepełnosprawnej domagającej się wypłaty wyrównania w 2026 r. tak jak było to w 2025 r. i w 2024 r.

Wariant 1. ZUS wygrywa:

Taka sytuacja będzie miała miejsce po przyjęciu przez sąd, że skoro poziom potrzeby wsparcia określono na np. 3 czerwca (jak w naszym przykładzie powyżej), to za okresy wcześniejsze świadczenie wspierające dla osoby niepełnosprawnej nie powstało. Nie ma więc podstawy do wyrównania od marca 2026 r.

Wariant 2, ZUS przegrywa

Taka sytuacja będzie miała miejsce jeżeli sędziowie sięgną do Konstytucji RP.

Art. 2 Konstytucji RP stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Niezależnie od argumentów ZUS (są logiczne) w prawie jest obowiązujący art. 26 ust. 2, który nakazuje - bez żadnego związku z datami w decyzjach WZON na wypłatę wyrównań. Przy uwzględnieniu art. 2 Konstytucji RP jest podstawa do wypłaty tych pieniędzy - trzeba tylko złożyć wniosek do ZUS o wypłatę do sądu i złożyć odwołanie wskazując, że spełniło się przesłanki art. 26 ust. 2, czyli skierowało do ZUS pismo w terminie 3 miesięcy od dnia decyzji WZON o punktach.

Wynik sporu w sądzie jest bardzo niepewny i nie potrafię powiedzieć, co zrobią sędziowie.

Powiązane
Niejasne przepisy w rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Rozstrzygnie Prezes ZUS i sądy
Niejasne przepisy w rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Rozstrzygnie Prezes ZUS i sądy
Świadczenie wspierające. Ważny apel do osób z niepełnosprawnościami
Świadczenie wspierające. Ważny apel do osób z niepełnosprawnościami
MOPS: Tak funkcjonuje zasiłek celowy w 2026 r. [Przykłady]
MOPS: Tak funkcjonuje zasiłek celowy w 2026 r. [Przykłady]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Ceny paliw w piątek, 26 czerwca. Ile jutro zapłacimy za litr benzyny lub diesla?
25 cze 2026

Opublikowano kolejne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych. Znana jest już wysokość maksymalnych cen detalicznych za litr benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego w dniu 26 czerwca. Ile kierowcy zapłacą w piątek za paliwo na stacjach benzynowych?
ZUS: 3545 zł - 4437 zł co miesiąc renty wdowiej w 2026 r. – przeciętnie w zależności od województwa
25 cze 2026

ZUS informuje, że aktualnie (dane za maj 2026 r.) rentę wdowią z ZUS-u pobiera ok. 988,8 tys. osób w całej Polsce. Przeciętna wysokość renty wdowiej w skali całego kraju wynosi 3946,76 zł. Przeciętna wysokość renty wdowiej waha się (w zależności od województwa) od 3545,07 zł do 4437,44 zł. Łączna kwota świadczeń wypłaconych przez ZUS w ramach renty wdowiej wyniosła w maju 2026 r. 3,902 mld zł.
Wstrzymanie pracy w czasie upałów to nadal tylko budzący kontrowersje projekt. Póki co można korzystać z rekomendacji działań wydanych przez MSWiA
25 cze 2026

Czy w czasie upałów praca powinna zostać wstrzymana? Zapewne pracodawcy i pracownicy nie są w tym zakresie zgodni. Póki co, obowiązujące przepisy co do zasady nie odnoszą się do maksymalnych temperatur w pracy, a prace nad wprowadzeniem w tym zakresie zmian trwają. Doceniając wagę problemu MSWiA zdecydowało się jednak opublikować rekomendacje działań w związku z falami upałów.
Nowy system orzekania o niepełnosprawności. Harmonogram na 2026, 2027 i 2028 rok
25 cze 2026

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło harmonogram prac nad projektem reformy systemu orzekania o niepełnosprawności. Zmiany mają na celu przygotowanie modelu, który będzie odpowiadał na indywidualne potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

REKLAMA

Emeryturę 7000 zł brutto i większą dostaje w 2026 r. 800 tys. seniorów. ZUS: bo płacili składki po osiągnięciu wieku emerytalnego
25 cze 2026

ZUS informuje, że po ostatniej waloryzacji w marcu 2026 r. nastąpił wzrost liczby osób pobierających emerytury w wysokości powyżej 7000 zł brutto (aktualnie ok. 800,3 tys. osób), a także ponad 10 tys. zł brutto (188,5 tys. osób). ZUS podaje też, że coraz więcej jest emerytów, których emerytury przekraczają 15 tysięcy złotych brutto - takich osób jest ok. 12 400.
E-dyplom od 1 stycznia 2027 roku. Co jeśli uczelnia nie będzie gotowa na tę zmianę?
24 cze 2026

Od kilku miesięcy temat e-dyplomów regularnie powraca podczas spotkań z przedstawicielami uczelni. Zwykle rozmowy zaczynają się od pytań o integrację systemów, wymagania techniczne czy harmonogram wdrożenia Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. To naturalne, że każda duża zmiana regulacyjna w pierwszej kolejności kieruje uwagę na technologię. Jednak w przypadku e-dyplomów największe wyzwania znajdują się gdzie indziej.
Nie ma już daty złożenia wniosku we WZON. ZUS nie wypłaci wyrównań
25 cze 2026

Wnioski o przyznanie punktów (poziom potrzeby wsparcia) złożone w 2024 r. i 2025 r. WZON rozpatrywały z często 1,5 rocznym opóźnieniem. Nie powodowało to protestów osób niepełnosprawnych i opiekunów bo za ten okres (nawet 1,5 roku) ZUS wypłacał wyrównanie. Dla wniosków złożonych we WZON w 2026 r. wyrównania za 1,5 roku opóźnienia urzędników (bo przecież winna nie jest osoba niepełnosprawna) wyniosą 0 zł. Tak, nie jest to błąd w artykule - 0 zł.
Osoby niepełnosprawne straciły od 792 zł do 4353 zł. I to za każdy miesiąc
25 cze 2026

Źródłem straty dla osób niepełnosprawnych jest zaprzestanie wypłaty przez ZUS wyrównań za okres rozpatrywania przez WZON wniosków dających finalnie świadczenie wspierające. Świadczenie wspierające wymaga "przejścia" dokumentów przez dwie instytucje - WZON, a następnie ZUS. W 2024 r. i 2025 r. prawo przyjmowało, że za okres "parkowania" dokumentów we WZON należy się równowartość świadczenia wspierającego. Miało to zachęcić osoby niepełnosprawne i ich opiekunów do przejścia z "systemu świadczeń pielęgnacyjnych" na nowy typ świadczenia. Decyzje WZON o punktach otrzymało już przeszło 800 000 osób. I ZUS zakończył okres "promocji" w świadczeniu wspierającym - nie jest ono wypłacane za okres od dnia złożenia wniosku, a od dnia określonego w decyzji przez WZON, który w praktyce odpowiada dacie badania sprawności osoby niepełnosprawnej.

REKLAMA

Ceny benzyny i oleju napędowego w czwartek. Nowe ceny paliw na dzień 25 czerwca
25 cze 2026

Jest kolejne obwieszczenie ministra energii. Wiadomo już, jaka będzie wysokość maksymalnych cen detalicznych za litr benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego w dniu 25 czerwca. Ile kierowcy zapłacą w czwartek na stacjach benzynowych za paliwo?
Wracają dwie godziny religii w szkołach, bo rozporządzenie ograniczające liczbę lekcji religii jest niezgodne z Konstytucją? Sprawa już na biurku premiera
24 cze 2026

Od 1 września 2025 r. liczba godzin lekcji religii w szkołach, została zmniejszona z dwóch godzin, do jednej godziny tygodniowo. Zmiana ta, została dokonana rozporządzeniem ministra edukacji, wydanym na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie o systemie oświaty. Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), w swoim wystąpieniu do MEN poddał pod wątpliwość zgodność powyższych przepisów z Konstytucją, a w związku z brakiem (od ponad roku) jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony minister edukacji Barbary Nowackiej – w dniu 9 czerwca br., RPO skierował sprawę do Prezesa Rady Ministrów.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA