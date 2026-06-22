ZUS wysłał korespondencję do 9 mln osób. W listach ważne decyzje dla Polaków

Do emerytów i rencistów trafiło blisko 8,9 mln pakietów dokumentów dot. waloryzacji świadczeń oraz dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, tzw. trzynastej emerytury - przekazał w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przekazanie decyzji waloryzacyjnych jest ustawowym obowiązkiem ZUS. W jednej kopercie seniorzy otrzymali decyzje o waloryzacji swojego świadczenia oraz o przyznaniu trzynastej emerytury. Łącznie wysłano 8 836 400 pakietów.

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Waloryzacja emerytur i rent odbywa się z urzędu

Waloryzacja emerytur i rent odbywa się z urzędu. Emeryci i renciści nie muszą składać żadnych wniosków. W przesłanych decyzjach ZUS wskazał m.in. wysokość świadczenia po waloryzacji, kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

W tym roku wskaźnik waloryzacji wyniósł 5,3 proc. Dzięki temu zwiększyły się emerytury, renty oraz dodatki wypłacane przez ZUS. W wyniku tegorocznej waloryzacji najniższa emerytura, renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosły do 1 978,49 zł brutto. Zwiększyły się również kwoty dodatków, m.in. dodatku pielęgnacyjnego, który od marca wynosi 366,68 zł, oraz dodatku dla sieroty zupełnej – do wysokości 689,17 zł.

Wskaźnik waloryzacji i jego skutki w 2026 roku

W tej samej kopercie znalazła się także decyzja o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, czyli trzynastej emerytury. W 2026 roku wynosi ona 1978,49 zł brutto. Świadczenie przysługuje osobom, które na 31 marca miały prawo do emerytury, renty lub innego długoterminowego świadczenia wypłacanego przez ZUS.