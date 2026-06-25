Kto ma prawo do karty parkingowej? Co daje taki dokument i kto go wydaje? Czy w 2026 i 2027 roku osoby z niepełnosprawnością mogą spodziewać się zmian? Odpowiadamy na często zadawane pytania.

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Do czego uprawnia karta parkingowa?

Karta parkingowa umożliwia parkowanie na tzw. kopertach, dzięki czemu osoby z niepełnosprawnościami mogą łatwiej dostać się do wielu miejsc takich jak urzędy czy sklepy. Inny przywilej to możliwość niestosowania się do niektórych znaków drogowych.

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Kto wydaje kartę parkingową?

Kartę parkingową wydaje przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Wniosek składa się w dowolnym powiatowym (lub miejskim) zespole ds. orzekania o niepełnosprawności. Opłata za wydanie karty wynosi 21 zł.

Jaki trzeba mieć stopień niepełnosprawności, żeby dostać kartę parkingową?

Aktualnie o kartę parkingową może ubiegać się osoba zaliczona do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u której stwierdzono znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. W orzeczeniu musi znaleźć się wskazanie w punkcie 9.

Co ważne, w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się) wskazanie do karty jest możliwe tylko z odpowiednią przyczyną niepełnosprawności określoną symbolem:

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• 04-O (choroby narządu wzroku),

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• 05-R (upośledzenie narządu ruchu);

• 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia) - dotyczy orzeczeń wydanych po 1 kwietnia 2020 r.);

• 10-N (choroba neurologiczna).

W przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności nie jest wymagany określony symbol przyczyny niepełnosprawności. Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie są uprawnione do korzystania z karty parkingowej.

Czy na dziecko można dostać kartę parkingową?

Tak, prawo do karty ma również dziecko z niepełnosprawnością, mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem do karty).

Karty wydaje się też określonym placówkom.

Czy zostanie utworzona Centralna Ewidencja Posiadaczy Kart Parkingowych?

O obecny etap prac nad projektem zapytaliśmy Ministerstwo Cyfryzacji.

Ważne „Aktualnie Ministerstwo Cyfryzacji (Centralny Ośrodek Informatyki) koncentruje się na dokończeniu pełnej dokumentacji projektowej. Trwają przygotowania do złożenia formalnego wniosku i udziału w konkursie na uzyskanie dofinansowania na realizację projektu budowy Centralnej Ewidencji Posiadaczy Kart Parkingowych w ramach programu FERC (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027) - działanie 2.1. Rozpoczęcie prac wytwórczych przy tym projekcie jest planowane na I kwartał 2027 r. pod warunkiem otrzymania finansowania” – czytamy w odpowiedzi udzielnej nam przez biuro komunikacji resortu cyfryzacji.

Czy będzie łatwiej złożyć wniosek o kartę parkingową?

Rozporządzenie, nad którym pracuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakłada rezygnację z obowiązku osobistego składania wniosku o kartę. Jak podkreśla ministerstwo, aktualne przepisy uniemożliwiają wielu osobom, które mają znaczne trudności w samodzielnym poruszaniu się uzyskanie dokumentu. Zmiany miałyby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Jest zatem szansa, że zaczęłyby obowiązywać jeszcze w 2026 roku.

Czy zmienią się przepisy dotyczące przedłużania kart parkingowych?

Wyżej wspomniany projekt nie zawiera przepisów dotyczących przedłużania ważności kart parkingowych. O wprowadzenie takiej zmiany postulowały osoby z niepełnosprawnościami. Przy okazji prac nad projektem na potrzebę zmian wskazuje również Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zdaniem PFRON, niektóre starostwa informują wnioskodawców o możliwości złożenia wniosku o kartę dopiero po utracie ważności dotychczasowej. Takie działanie nie ma oparcia w przepisach i czasowo pozbawia osoby z niepełnosprawnościami możliwości posługiwania się dokumentem. Z tego powodu PFRON proponuje, aby w przepisach wprost wskazać, iż wniosek o wydanie kolejnej karty można złożyć nie wcześniej niż w terminie 30 dni przed dniem utraty ważności dotychczasowej karty. Wkrótce poznamy stanowisko resortu rodziny w tej sprawie.