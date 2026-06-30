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INFORLEX uruchamia Asystenta AI „z ludzką twarzą”. Dostępne nowe możliwości wyszukiwania informacji

Subskrybuj nas na Youtube
30 czerwca 2026, 14:10
INFORLEX uruchamia Asystenta AI „z ludzką twarzą”. Dostępne nowe możliwości wyszukiwania informacji
INFORLEX uruchamia Asystenta AI „z ludzką twarzą”. Dostępne nowe możliwości wyszukiwania informacji
INFOR

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INFORLEX rozszerza swoją ofertę o INFORLEX Asystenta AI. Nowe narzędzie, które pozwala w kilka sekund uzyskać odpowiedź na pytania dotyczące prawa pracy, podatków czy finansów publicznych.

INFORLEX rozszerza swoją ofertę o INFORLEX Asystenta AI – rozwiązanie wykorzystujące sztuczną inteligencję do szybkiego znalezienia informacji i uzyskania odpowiedzi na pytania zadane przez użytkowników INFORLEX. Każda odpowiedź jest przygotowana w oparciu o eksperckie opracowania oraz aktualne przepisy, wskazując źródła, z których korzysta. Nad rzetelnością i aktualnością informacji czuwają opiekunowie merytoryczni - eksperci INFORLEX. To rozwiązanie stworzone z myślą o księgowych, specjalistach ds. kadr i płac, biurach rachunkowych oraz jednostkach sektora finansów publicznych, którzy potrzebują szybko znaleźć odpowiedzi na swoje pytania.

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Sztuczna inteligencja w informacji prawnej

Rosnąca liczba przepisów i częste zmiany w prawie sprawiają, że szybkie dotarcie do wiarygodnych informacji staje się jednym z największych wyzwań dla profesjonalistów. Odpowiedzią na te potrzeby jest INFORLEX Asystent AI, który łączy możliwości sztucznej inteligencji z ekspercką bazą wiedzy INFORLEX.

Nowe narzędzie pozwala w kilka sekund uzyskać odpowiedź na pytania dotyczące prawa pracy, podatków czy finansów publicznych. Co istotne, każda odpowiedź opiera się na zweryfikowanych materiałach eksperckich oraz aktualnych przepisach, a użytkownik otrzymuje również wskazanie dokumentów źródłowych. Nad każdym Asystentem tematycznym czuwają opiekunowie merytoryczni.

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Jak działa INFORLEX Asystent AI?

Korzystanie z narzędzia zostało ograniczone do trzech prostych kroków:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. Użytkownik wybiera tematykę i zadaje pytanie dotyczące konkretnego zagadnienia prawnego lub podatkowego,
  2. Asystent AI szybko analizuje dostępne materiały i przygotowuje odpowiedź wraz ze wskazaniem źródeł,
  3. Użytkownik otrzymuje praktyczne i wiarygodne wyjaśnienie oraz podstawy prawne, które może wykorzystać w codziennej pracy.

Dzięki temu nie trzeba samodzielnie przeszukiwać wielu dokumentów ani interpretować rozproszonych informacji i sprawdzać ich aktualności.

Obszary, w których wspiera INFORLEX Asystent AI

Obecnie INFORLEX Asystent AI to 9 odrębnych czatów odpowiadających na pytania z zakresu:

  • zatrudniania i zwalniania pracowników,
  • wynagrodzeń,
  • dokumentacji kadrowej,
  • Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS),
  • bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),
  • fakturowania, w tym KSeF, JPK i korekt,
  • VAT w jednostkach sektora finansów publicznych,
  • Centralnego Rejestru Umów JSFP,
  • nowej klasyfikacji budżetowej i kluczy przejścia.

Zakres tematyczny tego narzędzia będzie sukcesywnie rozwijany o kolejne obszary prawa i podatków.

Co wyróżnia INFORLEX Asystenta AI?

Rozwiązanie zostało oparte na autorskich opracowaniach przygotowywanych przez ekspertów oraz stale aktualizowanej bazie wiedzy INFORLEX ze wsparciem opiekunów merytorycznych.

Najważniejsze cechy rozwiązania to:

  • odpowiedzi oparte na zweryfikowanych i aktualnych źródłach INFORLEX,
  • wskazanie podstaw prawnych oraz dokumentów, z których korzysta INFORLEX Asystent AI,
  • praktyczne wyjaśnienia i wskazówki przygotowane z myślą o codziennej pracy specjalistów,
  • wygoda korzystania – nie trzeba być informatykiem, ani znać specjalnych promptów, po prostu zadaje się pytanie,
  • opiekunowie merytoryczni czuwający nad aktualnością odpowiedzi,
  • oszczędność czasu podczas wyszukiwania informacji prawnej i podatkowej.

Narzędzie dla każdego

INFORLEX Asystent AI został zaprojektowany przede wszystkim dla księgowych, specjalistów HR i kadr, biur rachunkowych oraz pracowników jednostek sektora finansów publicznych. Jego celem jest usprawnienie pracy z przepisami oraz ułatwienie podejmowania decyzji opartych na aktualnym stanie prawnym. Aby korzystać z narzędzia nie trzeba być informatykiem, ani znać specjalistycznych promptów. Wystarczy zadać swoje pytanie tak, jakby zadawało się je ekspertowi lub znajomemu, który zna się na rzeczy. Różnica jest taka, że odpowiedź uzyskuje się po kilku sekundach i ma się pewność, że uwzględnia aktualny stan prawny.

Osoby zainteresowane działaniem rozwiązania mogą skorzystać z bezpłatnej prezentacji i zobaczyć, jak INFORLEX Asystent AI odpowiada na pytania dotyczące konkretnych zagadnień prawnych i podatkowych. Umów się na bezpłatną prezentację INFORLEX Asystenta AI.

Źródło: INFOR
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