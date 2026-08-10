Co się może zmienić w działaniu adwokatów?

Senat uchwalił zmiany przepisów dotyczące adwokatów
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W ślad za przepisami dotyczącymi radców prawnych trwa procedura legislacyjna dotycząca zmian podstaw działań adwokatów. Dokument został skierowany z powrotem do Sejmu. Celem modyfikacji jest szeroko pojęte dostosowanie ustawy przepisów o adwokaturze do obecnych realiów wykonywania zawodu i kwestii z tym związanych. Czego dotyczą najważniejsze zmiany?
- Adwokaci jako funkcjonariusze publiczni
- Dostępność zawodu
- Samorząd adwokacki z uprawnieniami organizacji społecznej w procesie
- Cyfryzacja
- Przepisy wewnętrzne
Senatorowie w tekście uchwalonym przez Sejm dokonali kilku poprawek o charakterze techniczno-legislacyjnym. Dodatkowo uznali niezasadność zapisu o odpowiedzialności karnej za nielegalne wykorzystywanie danych z rejestru adwokatów i aplikantów adwokackich przez podmioty nieuprawnione.
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Adwokaci jako funkcjonariusze publiczni
Adwokaci tak jak nastąpiło to już w przypadku radców prawnych uzyskają ochronę prawną jak funkcjonariusze publiczni. Chroniony będzie również tytułu zawodowy adwokata oraz nazwa kancelaria adwokacka oraz strój urzędowy adwokata – toga z zielonym żabotem i wypustkami przy kołnierzu i mankietach.
Dostępność zawodu
Zadbano również o większą dostępność adwokatury dla młodych prawników – komisje przeprowadzające egzaminy na aplikację adwokacką będą powoływane we wszystkich izbach adwokackich z naciskiem na mniejsze miejscowości. Zostanie również uproszczona procedura wpisu na listę adwokatów, a także rozpoczynania wykonywania zawodu po zdaniu egzaminu.
Samorząd adwokacki z uprawnieniami organizacji społecznej w procesie
Tak jak miało to miejsce w przypadku radców prawnych, samorządowi adwokackiemu przyznano uprawnienia organizacji społecznej (pozarządowej) w postępowaniach sądowych (karnych i cywilnych). Umożliwi to zapewnienie ścigania osób posługujących się w sposób nieuprawniony tytułem zawodowym adwokat czy nazwą kancelaria adwokacka.
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Cyfryzacja
Zmiany dotyczą również cyfryzacji funkcjonowania samorządu adwokackiego co umożliwi sprawniejsze prowadzenie spraw oraz komunikację przy użyciu narzędzi elektronicznych. Prawo do określania zasad funkcjonowania i funkcjonalności systemów teleinformatycznych będzie należeć do Naczelnej Rady Adwokackiej.
Przepisy wewnętrzne
W ramach modyfikacji usprawniono zasady prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w kierunku ich większej efektywności oraz dostosowani do współczesnych standardów. Usunięto również przepisy przestarzałe i inne które nie mając obecnie uzasadnienia. Jednocześnie unowocześniono ustrój adwokatury w kierunku dostosowania zasad działania jej organów do aktualnej skali oraz faktycznego sposobu funkcjonowania samorządu adwokackiego.
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