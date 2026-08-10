Co się może zmienić w działaniu adwokatów?

W ślad za przepisami dotyczącymi radców prawnych trwa procedura legislacyjna dotycząca zmian podstaw działań adwokatów. Dokument został skierowany z powrotem do Sejmu. Celem modyfikacji jest szeroko pojęte dostosowanie ustawy przepisów o adwokaturze do obecnych realiów wykonywania zawodu i kwestii z tym związanych. Czego dotyczą najważniejsze zmiany?

Senatorowie w tekście uchwalonym przez Sejm dokonali kilku poprawek o charakterze techniczno-legislacyjnym. Dodatkowo uznali niezasadność zapisu o odpowiedzialności karnej za nielegalne wykorzystywanie danych z rejestru adwokatów i aplikantów adwokackich przez podmioty nieuprawnione.

REKLAMA

REKLAMA

Adwokaci jako funkcjonariusze publiczni

Adwokaci tak jak nastąpiło to już w przypadku radców prawnych uzyskają ochronę prawną jak funkcjonariusze publiczni. Chroniony będzie również tytułu zawodowy adwokata oraz nazwa kancelaria adwokacka oraz strój urzędowy adwokata – toga z zielonym żabotem i wypustkami przy kołnierzu i mankietach.

Dostępność zawodu

Zadbano również o większą dostępność adwokatury dla młodych prawników – komisje przeprowadzające egzaminy na aplikację adwokacką będą powoływane we wszystkich izbach adwokackich z naciskiem na mniejsze miejscowości. Zostanie również uproszczona procedura wpisu na listę adwokatów, a także rozpoczynania wykonywania zawodu po zdaniu egzaminu.

Samorząd adwokacki z uprawnieniami organizacji społecznej w procesie

Tak jak miało to miejsce w przypadku radców prawnych, samorządowi adwokackiemu przyznano uprawnienia organizacji społecznej (pozarządowej) w postępowaniach sądowych (karnych i cywilnych). Umożliwi to zapewnienie ścigania osób posługujących się w sposób nieuprawniony tytułem zawodowym adwokat czy nazwą kancelaria adwokacka.

REKLAMA

Cyfryzacja

Zmiany dotyczą również cyfryzacji funkcjonowania samorządu adwokackiego co umożliwi sprawniejsze prowadzenie spraw oraz komunikację przy użyciu narzędzi elektronicznych. Prawo do określania zasad funkcjonowania i funkcjonalności systemów teleinformatycznych będzie należeć do Naczelnej Rady Adwokackiej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przepisy wewnętrzne

W ramach modyfikacji usprawniono zasady prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w kierunku ich większej efektywności oraz dostosowani do współczesnych standardów. Usunięto również przepisy przestarzałe i inne które nie mając obecnie uzasadnienia. Jednocześnie unowocześniono ustrój adwokatury w kierunku dostosowania zasad działania jej organów do aktualnej skali oraz faktycznego sposobu funkcjonowania samorządu adwokackiego.