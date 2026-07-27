Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej porządkuje i standaryzuje świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Od 4 sierpnia 2026 r. zostaną wzmocnione mechanizmy służące ocenie jakości usług przysługujących osobom wymagającym pomocy innych osób z powodu wieku, choroby lub z innych przyczyn.

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Zmiana przepisów o pomocy społecznej

4 sierpnia 2026 r. wejdzie w życie ustawa z 11 czerwca 2026 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Nowelizacja jest związana z koniecznością realizacji jednego z kamieni milowych przewidzianych w ramach reform Krajowego Planu Odbudowy.

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Ustawa wprowadza zmiany w systemie opieki wykonywanej w miejscu zamieszkania. Nowe przepisy ujednolicą zasady świadczenia takich usług, poprawią jakość świadczeń i lepiej dopasują je do potrzeb osób korzystających z pomocy społecznej.

To ważne zmiana, bowiem usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania są jedną z niewielu form pomocy, dla których nie opracowano dotychczas stosownego standardu. Obecnie obowiązujące przepisy określają jedynie ogólne ramy tych usług, brak jest regulacji szczegółowych dotyczących standardu i sposobu ich świadczenia oraz sposobu monitorowania i oceny jakości świadczonych usług.

Kto będzie mógł ubiegać się o pomoc

W wyniku nowelizacji osobie, która wymaga pomocy innych osób z powodu:

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wieku,

choroby,

innych przyczyn,

będzie przysługiwać pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych – pod warunkiem, że jest osobą samotną i pozbawioną pomocy, której wymaga. Pomoc może być przyznana, jeżeli rodzina tej osoby, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni ani zstępni nie mogą zapewnić pomocy, której wymaga.

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Formy pomocy - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Pomoc będzie mogła być przyznana w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze obejmują:

pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych ,

, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację w zakresie niewymagającym specjalistycznej wiedzy i kompetencji.

Ponadto, w miarę możliwości, usługi te obejmują zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania mogą być przyznane w formie usług sąsiedzkich.

Z kolei specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności usługi świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Kto będzie wykonywać usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze będą mogły wykonywać osoby spełniające określone ustawą warunki. Taka osoba powinna:

być pełnoletnia ,

, nie należeć do rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi opiekuńcze,

być wspólnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym lub zstępnym osoby, na rzecz której są świadczone usługi opiekuńcze,

złożyć oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia usług opiekuńczych,

o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia usług opiekuńczych, ukończyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Kto będzie mógł świadczyć usługi sąsiedzkie

Nieco inne wymagania będzie musiała spełnić osoba świadczące usługi sąsiedzkie. Osoba świadcząca taką pomoc powinna:

mieć ukończone 18 lat ,

, nie należeć do rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi opiekuńcze,

być wspólnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym lub zstępnym osoby, na rzecz której są świadczone usługi opiekuńcze,

ukończyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy ,

, złożyć oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia usług sąsiedzkich,

o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia usług sąsiedzkich, zamieszkiwać w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie,

być zaakceptowaną przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie,

przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie, być zaakceptowaną przez organizatora usług sąsiedzkich.

Rozporządzenie w sprawie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Ustawa nakłada obowiązek świadczenia usług opiekuńczych zgodnie ze standardem świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w sposób zapewniający uwzględnienie potrzeb osoby, na rzecz której są świadczone usługi. W związku z tym minister rodziny, pracy i polityki społecznej przygotował projekt rozporządzenia w sprawie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Projektowane rozporządzenie ustala czynności wykonywane w poszczególnych obszarach usług opiekuńczych:

w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych ,

, w zakresie opieki higienicznej ,

, w zakresie zaleconej przez lekarza pielęgnacji ,

, w zakresie zapewnienia kontaktów z otoczeniem.

Projekt zakłada, że usługi opiekuńcze należy przede wszystkim świadczyć w sposób zapewniający kierowanie się zasadą dobra osoby, na rzecz której świadczone są usługi. Ponadto konieczne jest poszanowanie intymności i godności osobistej osoby, na rzecz której świadczone są usługi i respektowanie jej prawa do samostanowienia.

Nowe obowiązki gminy

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania będzie monitorować i oceniać gmina. Monitorowanie ma obejmować zbieranie i analizowanie informacji o świadczonych usługach, a ocena ma służyć zapewnieniu odpowiedniej jakości świadczeń, w szczególności z punktu widzenia bezpieczeństwa, skuteczności i celowości usług. W razie stwierdzenia nieprawidłowości gmina będzie podejmować działania wobec podmiotu świadczącego usługi, zmierzające do wyeliminowania tych nieprawidłowości.

Co z dotychczasowymi opiekunami?

W ustawie przewidziano przepisy przejściowe, dotyczące osób już wykonujących usługi opiekuńcze. Będą one miały miesiąc na złożenie wymaganego oświadczenia o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia usług opiekuńczych. Natomiast obowiązek ukończenia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy będą musiały spełnić w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów.

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej w Trybunale Konstytucyjnym

Prezydent Karol Nawrocki, chociaż podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej, ma poważne wątpliwości dotyczące ingerencji w konstytucyjnie gwarantowaną samodzielność jednostek samorządu terytorialnego. Z tego powodu zapowiedział skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Karol Nawrocki wskazał, że ustawa wprowadza jasne standardy i mechanizmy kontroli jakości, ale nie tworzy kompleksowego systemu ich finansowania i realizacji. Nakładanie nowych, kosztownych obowiązków bez zapewnienia realnego źródła ich finansowania nie jest wyłącznie błędem technicznym. Zdaniem Prezydenta może to stanowić ingerencję w istotę polskiej samorządności.

Czy ustawa wejdzie w życie 4 sierpnia 2026 r.? Tak. Złożenie przez Prezydenta wniosku o zbadanie zgodności już podpisanej i ogłoszonej w Dzienniku Ustaw ustawy z Konstytucją, w trybie kontroli następczej, nie wpływa na obowiązywanie objętego nim aktu prawnego.

Trybunał Konstytucyjny może uznać, że niektóre przepisy, albo nawet cała ustawa o zmianach w pomocy społecznej są niezgodne z Konstytucją RP. W takim przypadku moc obowiązująca przepisów może zostać uchylona.

Podstawa prawna: