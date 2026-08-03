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5 sierpnia 2026 r. zmienią się przepisy o pomocy społecznej. Jakie będą zasady świadczenia usług opiekuńczych?

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03 sierpnia 2026, 11:29
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
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Jakie będą zasady świadczenia usług opiekuńczych?
Shutterstock

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5 sierpnia wejdzie w życie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej. Nowe przepisy porządkują i standaryzują świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Zostaną wzmocnione mechanizmy służące ocenie jakości usług przysługujących osobom wymagającym pomocy innych osób z powodu wieku, choroby lub z innych przyczyn.

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Od 5 sierpnia zmienią się przepisy ustawy o pomocy społecznej

Od 5 sierpnia 2026 r. zaczną obowiązywać przepisy ustawy z 11 czerwca 2026 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Nowelizacja jest związana z koniecznością realizacji jednego z kamieni milowych przewidzianych w ramach reform Krajowego Planu Odbudowy.

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Ustawa wprowadza zmiany w systemie opieki wykonywanej w miejscu zamieszkania. Nowe przepisy ujednolicą zasady świadczenia takich usług, poprawią jakość świadczeń i lepiej dopasują je do potrzeb osób korzystających z pomocy społecznej.

To ważne zmiana, bowiem usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania są jedną z niewielu form pomocy, dla których nie opracowano dotychczas stosownego standardu. Obecnie obowiązujące przepisy określają jedynie ogólne ramy tych usług, brak jest regulacji szczegółowych dotyczących standardu i sposobu ich świadczenia oraz sposobu monitorowania i oceny jakości świadczonych usług.

Dla kogo usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

W wyniku nowelizacji osobie, która wymaga pomocy innych osób z powodu:

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  • wieku,
  • choroby,
  • innych przyczyn,

będzie przysługiwać pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych – pod warunkiem, że jest osobą samotną i pozbawioną pomocy, której wymaga. Pomoc może być przyznana, jeżeli rodzina tej osoby, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni ani zstępni nie mogą zapewnić pomocy, której wymaga.

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Formy pomocy - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Pomoc będzie mogła być przyznana w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze obejmują:

  • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  • opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację w zakresie niewymagającym specjalistycznej wiedzy i kompetencji.

Ponadto, w miarę możliwości, usługi te obejmują zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania mogą być przyznane w formie usług sąsiedzkich.

Z kolei specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności usługi świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Kto będzie wykonywać usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze będą mogły wykonywać osoby spełniające określone ustawą warunki. Taka osoba powinna:

  • być pełnoletnia,
  • nie należeć do rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi opiekuńcze,
  • być wspólnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym lub zstępnym osoby, na rzecz której są świadczone usługi opiekuńcze,
  • złożyć oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia usług opiekuńczych,
  • ukończyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Kto będzie mógł świadczyć usługi sąsiedzkie

Nieco inne wymagania będzie musiała spełnić osoba świadczące usługi sąsiedzkie. Osoba świadcząca taką pomoc powinna:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • nie należeć do rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi opiekuńcze,
  • być wspólnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym lub zstępnym osoby, na rzecz której są świadczone usługi opiekuńcze,
  • ukończyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
  • złożyć oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia usług sąsiedzkich,
  • zamieszkiwać w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie,
  • być zaakceptowaną przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie,
  • być zaakceptowaną przez organizatora usług sąsiedzkich.

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Rozporządzenie w sprawie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Ustawa nakłada obowiązek świadczenia usług opiekuńczych zgodnie ze standardem świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w sposób zapewniający uwzględnienie potrzeb osoby, na rzecz której są świadczone usługi. W związku z tym minister rodziny, pracy i polityki społecznej przygotował projekt rozporządzenia w sprawie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Projektowane rozporządzenie ustala czynności wykonywane w poszczególnych obszarach usług opiekuńczych:

  • w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych,
  • w zakresie opieki higienicznej,
  • w zakresie zaleconej przez lekarza pielęgnacji,
  • w zakresie zapewnienia kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze będą świadczone w sposób ciągły. W razie nieobecności osoby wykonującej usługi powinno być zapewnione zastępstwo. Usługi będą mogły być świadczone na rzecz osób ich wymagających w różnych porach dnia i adekwatnie do występujących potrzeb przez siedem dni w tygodniu, w godzinach od 6.00 do 21.00 z wyłączeniem dni świątecznych. Jednakże w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne będzie świadczenie usług w dni świąteczne. Ponadto w uzasadnionych przypadkach niektóre usługi będą mogły być świadczone jednej osobie przez dwie osoby wykonujące usługi opiekuńcze w tym samym czasie.

Projekt zakłada, że usługi opiekuńcze należy przede wszystkim świadczyć w sposób zapewniający kierowanie się zasadą dobra osoby, na rzecz której świadczone są usługi. Ponadto konieczne jest poszanowanie intymności i godności osobistej osoby, na rzecz której świadczone są usługi i respektowanie jej prawa do samostanowienia.

Nowe przepisy, nowe obowiązki gminy

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania będzie monitorować i oceniać gmina. Monitorowanie ma obejmować zbieranie i analizowanie informacji o świadczonych usługach, a ocena ma służyć zapewnieniu odpowiedniej jakości świadczeń, w szczególności z punktu widzenia bezpieczeństwa, skuteczności i celowości usług. W razie stwierdzenia nieprawidłowości gmina będzie podejmować działania wobec podmiotu świadczącego usługi, zmierzające do wyeliminowania tych nieprawidłowości.

Co z dotychczasowymi opiekunami?

W ustawie przewidziano przepisy przejściowe, dotyczące osób już wykonujących usługi opiekuńcze. Będą one miały miesiąc na złożenie wymaganego oświadczenia o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia usług opiekuńczych. Natomiast obowiązek ukończenia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy będą musiały spełnić w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów.

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Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej w Trybunale Konstytucyjnym

Prezydent Karol Nawrocki, chociaż podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej, ma poważne wątpliwości dotyczące ingerencji w konstytucyjnie gwarantowaną samodzielność jednostek samorządu terytorialnego. Z tego powodu zapowiedział skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Karol Nawrocki wskazał, że ustawa wprowadza jasne standardy i mechanizmy kontroli jakości, ale nie tworzy kompleksowego systemu ich finansowania i realizacji. Nakładanie nowych, kosztownych obowiązków bez zapewnienia realnego źródła ich finansowania nie jest wyłącznie błędem technicznym. Zdaniem Prezydenta może to stanowić ingerencję w istotę polskiej samorządności.

Czy ustawa wejdzie w życie 4 sierpnia 2026 r.? Tak. Złożenie przez Prezydenta wniosku o zbadanie zgodności już podpisanej i ogłoszonej w Dzienniku Ustaw ustawy z Konstytucją, w trybie kontroli następczej, nie wpływa na obowiązywanie objętego nim aktu prawnego.

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Trybunał Konstytucyjny może uznać, że niektóre przepisy, albo nawet cała ustawa o zmianach w pomocy społecznej są niezgodne z Konstytucją RP. W takim przypadku moc obowiązująca przepisów może zostać uchylona.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2026 r. poz. 639 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 11 czerwca 2026 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2026 r. poz. 974)
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Źródło: INFOR
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