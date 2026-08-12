Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie. Od września zmieni się jego wysokość. Jakie warunki muszą być spełnione, żeby zatrudnić pracownika młodocianego w celu przygotowania zawodowego?

Zatrudnienie młodocianego w celu przygotowania zawodowego

Według Kodeksu pracy młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.

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Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może odbywać się w dwóch formach:

nauki zawodu , która ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu oraz dokształcanie teoretyczne. Nauka zawodu jest organizowana u pracodawcy,

, która ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu oraz dokształcanie teoretyczne. Nauka zawodu jest organizowana u pracodawcy, przyuczenia do wykonywania określonej pracy, które ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze przyuczonego pracownika i może dotyczyć wybranych prac związanych z nauką zawodu.

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W obu przypadkach konieczne jest zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. W ten sposób młodociany uzyskuje status pracownika i prawo do wynagrodzenia ustalanego według przepisów Kodeksu pracy i rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

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Ważne Osoba młodociana, bez kwalifikacji zawodowych, może zostać zatrudniona jedynie w celu przygotowania zawodowego.

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego powinna określać w szczególności:

rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy);

czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego;

sposób dokształcania teoretycznego;

wysokość wynagrodzenia.

Warunki zatrudnienia pracownika młodocianego

Przed przyjęciem do pracy młodociany podlega wstępnym badaniom lekarskim, a w czasie zatrudnienia - badaniom okresowym i kontrolnym.

Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę. Czas pracy młodocianego w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy.

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Młodociani mają specyficzne zasady udzielania urlopu wypoczynkowego. Po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy pracownik młodociany ma prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych. Z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Jednak w roku kalendarzowym, w którym młodociany kończy 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.

Młodocianemu pracownikowi uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych. Jeżeli młodociany nie ma jeszcze prawa do urlopu, pracodawca na wniosek młodocianego może zaliczkowo udzielić urlopu w okresie ferii. Warto też pamiętać, że na wniosek młodocianego będącego uczniem pracodawca ma obowiązek udzielić w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nieprzekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Wynagrodzenie pracownika młodocianego

Pracownik młodociany w okresie nauki zawodu ma prawo do wynagrodzenia obliczanego w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Stosunek procentowy wynagrodzenia młodocianego wynosi:

nie mniej niż 8 proc. - w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;

- lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole; nie mniej niż 9 proc. - w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;

- lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole; nie mniej niż 10 proc. - w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole.

W przypadku młodocianego odbywającego przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 7 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2026 r. wyniosło 9233,13 zł i było niższe niż w pierwszym kwartale tego roku. Oznacza to, że od 1 września 2026 r. zmniejszy się najniższe wynagrodzenie młodocianych. Wyniesie ono nie mniej niż:

738,65 zł – w pierwszym roku nauki,

– w pierwszym roku nauki, 830,98 zł – w drugim roku nauki,

– w drugim roku nauki, 923,31 zł – w trzecim roku nauki,

– w trzecim roku nauki, 646,32 zł – w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Podstawa prawna: