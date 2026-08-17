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Pieniądze się należą nawet wówczas, gdy prawo do renty zostanie przyznane dopiero po pewnym czasie od ustania stosunku pracy

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17 sierpnia 2026, 04:19
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
pieniądze, renta, emerytura, umowa o pracę
Pieniądze się należą nawet wówczas, gdy prawo do renty zostanie przyznane dopiero po pewnym czasie od ustania stosunku pracy
Shutterstock

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Czy pracownik, z którym pracodawca rozwiązał umowę bez wypowiedzenia bez winy pracownika ma prawo do odprawy, jeśli renta zostanie mu przyznana dopiero po pewnym czasie? Czy związek czasowy między tymi zdarzeniami zawsze musi wystąpić?

Prawo do odprawy a moment przyznania świadczenia

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Prawo to zostało przewidziane w art. 921 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy i przysługuje wszystkim pracownikom – zarówno tym zatrudnionym w sektorze budżetowym, jak i tym pracującym u pracodawców prywatnych.
W praktyce na tle stosowania przytoczonej regulacji pojawiają się problemy. Bo o ile sytuacja, w której pracownik składa wypowiedzenie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę jest stosunkowo łatwa do interpretacji, o tyle już inne, szczególnie te związane z uzyskaniem prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, bywają bardziej skomplikowane. Warunkiem nabycia prawa do odprawy emerytalno-rentowej jest:
1) spełnianie przez pracownika warunków uprawniających do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury;
2) ustanie stosunku pracy;
3) przejście na emeryturę lub rentę;
4) istnienie związku pomiędzy ustaniem stosunku pracy a przejściem na emeryturę lub rentę.

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Odstęp czasowy między przyznaniem renty a rozwiązaniem umowy

W najbardziej typowym przypadku mamy do czynienia z łatwym do zidentyfikowania związkiem przyczynowym i związkiem czasowym pomiędzy rozwiązaniem stosunku pracy a nabyciem prawa do odprawy. Jednak co w sytuacji, gdy pracodawca na podstawie art. 53 Kodeksu pracy rozwiązuje umowę w z pracownikiem, który wyczerpawszy okres zasiłkowy nie odzyskał zdolności do pracy, a prawo do renty uzyska dopiero po pewnym czasie od rozwiązania stosunku pracy? Pierwszą kwestią, na którą trzeba w tej sytuacji zwrócić uwagę jest to, że dla prawa do odprawy emerytalno-rentowej nie ma znaczenia to, kto rozwiązał stosunek pracy. Może to być zarówno pracodawca jak i pracownik. Co więcej, jak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 29 maja 1989 r. (sygn. akt III PZP 19/89), pracownikowi przysługuje odprawa także wówczas, gdy uzyskał rentę nie z dniem zakończenia stosunku pracy, lecz po upływie okresu pobierania zasiłku chorobowego z powodu choroby rozpoczętej w czasie zatrudnienia, a zakończonej po rozwiązaniu umowy o pracę na skutek wypowiedzenia zakładu pracy.
Z orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego omawianej problematyki jasno wynika, że związek pomiędzy rozwiązaniem stosunku pracy a nabyciem prawa do emerytury lub renty może w analizowanym przypadku mieć nie tylko charakter przyczynowy i czasowy, ale też funkcjonalny (wyrok Sądu Najwyższego 8 grudnia 1993 r., sygn. akt I PRN 111/93). Oznacza to, że przyznanie prawa do renty może nastąpić po pewnym czasie od ustania stosunku pracy, byle między nimi występował związek funkcjonalny. Prawo do odprawy powstaje w chwili spełnienia wszystkich jego przesłanek, a więc w dacie przyznania prawa do renty, jeżeli następuje to po pewnym czasie od rozwiązania stosunku pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 26 lipca 2012 r., sygn. akt I PK 24/12).

Podstawa prawna

art. 921 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277)

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Źródło: INFOR
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