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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Ulgi dla seniora » Jakie prawa przysługują seniorom? Lista przykładowych ulg i świadczeń dla osób 60+

Jakie prawa przysługują seniorom? Lista przykładowych ulg i świadczeń dla osób 60+

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18 sierpnia 2026, 10:04
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Jaka pomoc dla seniorów w 2026 roku?
Jaka pomoc dla seniorów w 2026 roku?
Shutterstock

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Kim jest senior? Z jakich ulg i świadczeń mogą korzystać osoby w wieku 60+, 65+, 70+ czy 75+? Od czego zależy rodzaj możliwego wsparcia osób starszych w Polsce? Poniżej najważniejsze informacje i aktualne kwoty!

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Kim tak naprawdę jest senior?

Słowo senior w potocznym rozumieniu oznacza osobę starszą. Trudno określić tu jedną granicę wiekową decydującą o tym czy ktoś już jest seniorem, czy jeszcze nie. Sporo zależy od konkretnej sytuacji. Często mianem „seniora” bądź „seniorki” określa się osoby w wieku powyżej 60 lat. Przykładowo „osobą starszą” w rozumieniu ustawy o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej jest właśnie osoba, która ukończyła 60. rok życia.

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Jakie przywileje przysługują osobom starszym w Polsce?

Zakres wsparcia osób starszych w głównej mierze zależy od konkretnego przypadku wynikającego z niepełnosprawności czy trudnej sytuacji. Poniżej prezentujemy przydatną listę uprawnień oraz programów, ulg i zasiłków, z których mogą korzystać seniorzy w Polsce.

Senior w rodzinie

Osoby starsze mają prawem rodzinnym zagwarantowanych kilka ważnych uprawnień m.in. prawo do kontaktów z wnukami. Gdy senior znajduje się w niedostatku i nie sprzeciwiają się temu zasady współżycia społecznego, to może otrzymywać alimenty od swoich dzieci czy wnuków.

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Ulgi w opłatach

Osoby, które ukończyły 75 lat są zwolnione (automatycznie) z abonamentu RTV. Ze zwolnienia z opłat korzystają też osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS. W takim przypadku trzeba na poczcie złożyć odpowiednie oświadczenie wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do ulgi.

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Warto wspomnieć, iż osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat, korzystają ze zwolnienia z opłaty za wydanie dokumentu.

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Bezpłatne leki dla seniorów 65+

Ważnym prawem osób 65+ jest możliwość zakupu bezpłatnych leków. Uprawnienie to przysługuje seniorom, którzy ukończyli już 65 lat i mają rozpoznane schorzenia zgodne z zakresem wskazań objętych refundacją. Ponadto lek powinien znajdować się w wykazie "D1" lub D2 refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w załączniku do obwieszczenia ministra zdrowia.

Jakie ulgi i prawa ma senior w podróży?

Osoby z ograniczoną mobilnością mogą korzystać z pomocy na peronach czy lotniskach. Planując wyjazd pociągiem, potrzebę asysty u przewoźnika trzeba zgłosić minimum 24 godziny przed planowaną podróżą. Jeśli podróż dotyczy lotnika UE, to potrzeba asysty powinna zostać zgłoszona co najmniej 48 godzin przed wylotem.

Przewoźnicy kolejowi oferują zniżki handlowe dla osób, które ukończyły 60 lat. Warto o tym pamiętać, gdy kupujemy bilet na pociąg. Ponadto emeryci i renciści mają prawo do ulgi ustawowej 37%, która obejmuje 2 przejazdy w roku. Co ważne, wiele samorządów wprowadziło bezpłatne przejazdy dla seniorów 70+. Tak jest przykładowo w Warszawie, Białymstoku czy Gdańsku.

Zniżki dla seniorów w sklepach

Zniżki w sklepach są możliwe w szczególności dzięki Karcie Dużej Rodziny, Ogólnopolskiej Karcie Seniora oraz programom samorządowym. Z Karty Dużej Rodziny (KRD) mogą skorzystać ci seniorzy, którzy mieli na utrzymaniu troje dzieci. Nie ma tu znaczenia fakt, że dzieci są już dorosłe czy zmieniły miejsce zamieszkania. Uprawnienia do związane z tym dokumentem określa ustawa o Karcie Dużej Rodziny. Z kolei Ogólnopolska Karta Seniora, wydawana jest w gminach, które przystąpiły do programu Stowarzyszenia MANKO. Program ten oferuje zniżki dla seniorów powyżej 60 roku życia.

Warto pamiętać, iż niektóre samorządy mają swoje karty dedykowane seniorom (np. Karta Seniora Województwa Łódzkiego).

Co z ZUS i KRUS dla seniorów?

Osoby starsze są uprawnione do emerytur oraz rent, które podlegają corocznej waloryzacji. Od kilku lat organy rentowe wypłacają też tzw. trzynastki i czternastki. W przypadku śmierci osoby najbliższej można otrzymać zasiłek pogrzebowy Pracownikom sprawującym opiekę nad starszym członkiem rodziny przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Pomoc w MOPS dla seniorów

Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i spełniają kryterium dochodowe mogą dostać zasiłek stały. W oczekiwaniu na przyznanie emerytury lub renty gmina może przyznać zasiłek okresowy. Seniorzy w trudnej sytuacji mogą też ubiegać się o zasiłki celowe np. na opał czy leki. Gminy nie tylko wypłacają świadczenia pieniężne, ale zapewniają też bezpłatne posiłki osobom starszym o niższych dochodach. Ważną formą wsparcia są też usługi opiekuńcze.

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Jaka pomoc dla seniora z niepełnosprawnością?

Wciąż nowym rodzajem pomocy dla osób z niepełnosprawnościami jest świadczenie wspierające. ZUS wypłaca je osobom, które otrzymały wymaganą liczbę punktów w skali potrzeby wsparcia. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą też otrzymywać świadczenie uzupełniające tzw. 500 plus.

Osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji oraz seniorom, którzy ukończyli 75 lat ZUS wypłaca dodatek pielęgnacyjny. Podobną rolę spełnia zasiłek pielęgnacyjny wypłacany przez gminy osobom z określonymi orzeczeniami oraz seniorom 75+. Co ważne, tych dwóch świadczeń nie można łączyć.

Ważne programy dla seniorów [Lista]

Program Bonu Senioralnego – program będzie realizowany w gminach w latach 2026-2028. Usługi wsparcia w ramach bonu senioralnego obejmą zaspokajanie podstawowych potrzeb życia codziennego seniora;

Program „Opieka 75+” - skierowany jest do mniejszych gmin. Celem programu jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75+’

Program „Korpus wsparcia seniorów” – ma wspomóc gminy w organizowaniu usług sąsiedzkich dla osób 60+. Obejmuje też dofinansowanie opasek i innych urządzeń bezpieczeństwa;

Program „Świadomy Senior - Bezpieczny Senior” - jest programem edukacji prawnej. Podczas spotkań seniorzy mogą dowiedzieć się jak chronić swoje pieniądze, majątek i prawa w codziennym życiu.

Ile w 2026 r. wynoszą świadczenia dla seniorów w Polsce?

Oto aktualne kwoty najważniejszych świadczeń:

najniższa emerytura - 1978,49 zł (brutto);

• świadczenie wspierające – najniższe: 792 zł, najwyższe: 4353 zł (netto);

• świadczenie uzupełniające – do 500 zł (netto)

• dodatek pielęgnacyjny - 366,68 zł (brutto=netto);

zasiłek stały – do 1229 zł (netto);

zasiłek pielęgnacyjny – 215,84 zł (netto).

Co przysługuje seniorom w Polsce? [FAQ]

Czy seniorzy są zwolnieni z opłat za śmieci?

W praktyce zależy to od konkretnej gminy. Wiele z nich wprowadzając taką zniżkę stosuje dodatkowe kryteria takie jak np. posiadanie karty mieszkańca czy osiąganie niskiego dochodu. Z reguły konieczne jest też złożenie odpowiedniego wniosku.

Czy seniorzy i emeryci to to samo?

Nie, nie każda osoba starsza jest uprawniona do emerytury. Wśród seniorów są również renciści czy osoby pobierające inne świadczenia socjalne.

Czy seniorzy dostaną 800 plus za wychowanie dzieci?

Taki postulat pojawił się w jednej z petycji. Aktualnie nie ma jednak zaplanowanych zmian w tym zakresie.

Podsumowanie

Problem zapewnienia seniorom właściwej opieki i bezpieczeństwa finansowego ma wymiar wieloaspektowy. Charakter pomocy zależy od rodzaju instytucji oraz potrzeb osoby starszej.

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Źródło: INFOR
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