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Tak Polacy oceniają pracę premiera [SONDAŻ]

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28 września 2026, 09:14
oprac. Zygmunt Wilk
Tak Polacy oceniają pracę premiera [SONDAŻ]
Tak Polacy oceniają pracę premiera [SONDAŻ]
Łukasz Gągulski
PAP

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Pracę Donalda Tuska na stanowisku szefa rządu źle ocenia 53 proc. respondentów, a 33 proc. dobrze - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu».

Gazeta przypomina, że wyniki opublikowanego w poniedziałkowym wydaniu „SE» sondażu są dla premiera nieco lepsze, niż prezentowane kilka dni temu w „SE» wyniki badania, w którym ankietowani ocenili pracę całego rządu.

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Szefa rządu dobrze oceniło 33 proc. a 53 proc. źle. 13 proc. uczestników badania wskazało, że nie ocenia pracy premiera ani dobrze, ani źle, a 1 proc. ankietowanych nie miało na ten temat zdania.

Pracę rządu dobrze oceniło 29 proc. badanych, źle - 53 proc., ani dobrze, ani źle - 16 proc., a 2 proc. nie miało sprecyzowanej opinii. Badanie zrealizowano 21-22.09.2026 roku metodą CAWI na próbie 1029 dorosłych Polaków.

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Źródło: PAP
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Prawo
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