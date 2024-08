Premia społeczna 2024 i 2025. Ruszył nabór wniosków. Dla kogo premia, jak i kiedy złożyć wniosek

Jak podaje specjalnie dedykowany premii społecznej serwis: „Premia społeczna” to innowacyjny mechanizm wspierający rozwój lokalnego rynku usług społecznych. Brzmi to dość enigmatycznie, ale wyjaśniamy, że głównym celem premii społecznej jest tak naprawdę zachęcanie samorządów do zlecania usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej. Oczywiście JST mogą to zrobić w formie udzielenia zamówienia publicznego lub powierzenia zadania publicznego. Podstawowe usługi społeczne to działania o charakterze niematerialnym dedykowane osobom, rodzinom i społeczności lokalnej. Celem jest podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez zaspakajanie potrzeb z zakresu: promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych, polityki prorodzinnej, systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, edukacji publicznej, przeciwdziałania bezrobociu, kultury, mieszkalnictwa, reintegracji zawodowej i społecznej. Usługi te realizować mogą podmioty ekonomii społecznej to m.in.: organizacje pozarządowe działające w ramach instytucji pożytku publicznego i wolontariatu, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej CIS i KIS (Centrum Integracji Społecznej i Klub Integracji Społecznej).