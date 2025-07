Lato 2025 trwa w najlepsze, a służby porządkowe notują coraz więcej przypadków kar za wjazd autem na plażę lub do lasu – od ręcznego mandatu po postępowanie sądowe. Sprawdziliśmy, co wolno, a co może Cię drogo kosztować, i jakie przepisy to regulują. Sprawdź, co wolno, a czego nie na plażach i w lasach.