Rząd naprawia emerytury: Koniec z niesprawiedliwością z lat 2009–2019 – znamy szczegóły projektu ustawy

Rząd szykuje rewolucję dla tysięcy emerytów i rencistów! Nowy projekt ustawy ma zlikwidować wieloletnią niesprawiedliwość wobec osób, którym przyznano emeryturę lub rentę rodzinną w czerwcu w latach 2009–2019. Zmiany mają wyrównać ich sytuację ze świadczeniobiorcami z późniejszych lat i położyć kres tzw. „sezonowości emerytalnej”. Decyzja już we wtorek.

Rząd chce zlikwidować niesprawiedliwość wobec tysięcy emerytów i rencistów. Jest projekt ustawy, który zrównuje sytuację świadczeniobiorców z czerwca 2009–2019 z tymi z kolejnych lat

REKLAMA

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dotyczy on osób, którym przyznano emeryturę lub rentę rodzinną w czerwcu w latach 2009–2019. Rząd ma się nim zająć już we wtorek. Planowane zmiany mają naprawić system i wyrównać sytuację tych świadczeniobiorców w stosunku do osób, które przeszły na emeryturę w innych miesiącach lub w późniejszych latach.

REKLAMA

Chodzi o zjawisko tzw. „sezonowości emerytalnej”, które prowadziło do tego, że osoby przechodzące na emeryturę w czerwcu często otrzymywały niższe świadczenia. Przyczyną były różnice w sposobie wyliczania składek i kapitału początkowego w zależności od kwartału. Projekt ustawy ma tę sytuację zmienić.

Nowa metoda obliczania wskaźników waloryzacji

Kluczową zmianą w projekcie jest nowa metoda ustalania kwartalnych wskaźników waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie oraz kapitału początkowego. Obecne zasady prowadziły do znacznych fluktuacji wartości tych wskaźników w ciągu roku, co wpływało na wysokość emerytur. Czerwiec był miesiącem szczególnie niekorzystnym, co powodowało nierówne traktowanie ubezpieczonych.

Nowa metoda ma wyeliminować różnice wynikające z miesiąca przejścia na emeryturę. Projekt zakłada, że wskaźniki będą bardziej stabilne i sprawiedliwe, co wpłynie na równość wszystkich świadczeniobiorców, niezależnie od daty złożenia wniosku o emeryturę.

Kogo obejmą zmiany?

Zgodnie z zapisami projektu, nowe zasady mają objąć:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

osoby, którym przyznano emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019,

osoby pobierające rentę rodzinną po ubezpieczonych, którym przyznano emeryturę w tym okresie.

Dzięki nowym przepisom świadczenia tych osób mają zostać przeliczone według korzystniejszych, ujednoliconych zasad. Zmiany mają charakter wyrównawczy i naprawczy, a ich wprowadzenie ma zakończyć wieloletnią dyskusję o tzw. emeryturach czerwcowych.

Likwidacja sezonowości emerytalnej w całym systemie

REKLAMA

Rządowy projekt to nie tylko jednorazowa korekta – zmiana ma mieć charakter systemowy. Celem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest trwałe wyeliminowanie sytuacji, w której miesiąc złożenia wniosku o emeryturę wpływa na jej wysokość. To ważna informacja również dla przyszłych emerytów – nowe przepisy mają zapewnić równe traktowanie niezależnie od terminu przejścia na świadczenie.

W sprawach nieuregulowanych nową ustawą, zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt nie zmienia całego systemu, lecz wprowadza kluczową korektę tam, gdzie dotychczas występowały istotne nierówności.

Decyzja rządu już we wtorek

Rząd ma zająć się projektem na najbliższym posiedzeniu we wtorek. Jeśli ustawa zostanie przyjęta, tysiące osób mogą zyskać szansę na sprawiedliwsze świadczenia. To ważny krok w stronę ujednolicenia systemu emerytalnego i zakończenia długoletniej nierówności dotykającej osoby przechodzące na emeryturę w czerwcu.