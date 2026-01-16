REKLAMA

Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Pomoc społeczna: Prawa pracowników socjalnych kierowanych do CUS muszą być przestrzegane

Pomoc społeczna: Prawa pracowników socjalnych kierowanych do CUS muszą być przestrzegane

16 stycznia 2026, 14:02
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
Pomoc społeczna: Prawa pracowników socjalnych kierowanych do CUS muszą być przestrzegane
Do MRPiPS skierowano apel w sprawie przestrzegania praw pracowników pomocy społecznej. Są oni zmuszani do obejmowania nowych stanowisk w centrach usług społecznych bez zagwarantowania zatrudnienia na dotychczasowych warunkach.

Apel o przestrzeganie praw pracowników pomocy społecznej

O interwencję w zakresie przestrzegania praw pracowników pomocy społecznej, którzy kierowani są do nowo tworzonych centrów usług społecznych zaapelowała Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (PFZPSiPS). Pismo w sprawie podjęcia pilnych działań w tej sprawie skierowano do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

PFZPSiPS zwróciła się do minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk o podjęcie pilnych działań w sprawie przestrzegania praw pracowniczych pracowników ośrodków pomocy społecznej (OPS), które są przekształcane w centra usług społecznych (CUS).

„Z naszych informacji wynika, że wbrew obowiązującym przepisom – zmusza się pracowników do przyjęcia niekorzystnej dla siebie zmiany polegającej na objęciu nowoutworzonych stanowisk w tych centrach np.: koordynatora indywidualnych planów usług społecznych (KIPUS) lub organizatora społeczności lokalnej (OSL). Wszystko tylko po to by uruchomić CUS” – wskazano w komunikacie PFZPSiPS.

Konieczność zagwarantowania zatrudnienia na tych samych warunkach

Jak zaznaczono w apelu skierowanym do MRPiPS, przekształcenie OPS w CUS nie może być podstawą zaproponowania pracownikowi nowych warunków pracy i płacy, ponieważ jest to naruszenie przepisów Kodeksu pracy. Podkreślono, że zgodnie z art. 231 § 6 w zw. art. 231 § 5 Kodeksu pracy w takiej sytuacji pracownicy powinni mieć zagwarantowaną ciągłość ich zatrudnienia na tożsamych warunkach, jak przed przejściem do nowego pracodawcy. Według PFZPSiPS naruszenie regulacji wynikających z Kodeksu pracy ma negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

„Takie działania wprost zagrażają realizacji podstawowych zadań pomocy społecznej, bowiem i tak pomoc społeczna zmaga się z brakami kadrowymi w zakresie zatrudnienia np. pracowników socjalnych, asystentów rodziny etc. Nadto, takie działania pracodawców są kolejnym powodem, dla którego część z pracowników nie mogących liczyć na stabilność zatrudnienia, zupełnie rezygnuje z dalszej pracy w systemie pomocy społecznej” – wskazano.

Koszty przekształceń w pomocy społecznej

W piśmie zwrócono też uwagę na celowość wydatkowania środków publicznych związanych z przekształcaniem OPS w CUS.

„Skoro bowiem znaczne środki unijne inwestowane miałby być w powstanie nowych struktur i w zapewnienie nowych usług — to na jakie cele są one faktycznie przeznaczane, jeśli nie na pozyskanie zupełnie nowych specjalistów dla realizacji tychże usług? Okazuje się bowiem i fakt ten potwierdzony został w raporcie sporządzonym przez Federację, że w przypadku przekształcenia OPS w CUS, dochodzi niejednokrotnie do fasadowego przenoszenia dotychczasowych pracowników pomocy społecznej na nowotworzone stanowiska (KIPUS, OSL) i tylko po to by spełnić wymogi formalne do uruchomienia Centrum” – podkreślono.

PFZPSiPS wystąpiła też o udostępnienie danych m.in. o liczbie pracowników przekształcanych ośrodków pomocy społecznej, którzy po przejściu do nowego pracodawcy zmienili stanowisko pracy na nowo utworzone zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych oraz o liczbie nowych pracowników zatrudnionych w CUS. Związkowcy oczekują też informacji o sposobie wykorzystania środków unijnych przeznaczonych na utworzenie CUS-ów w zakresie wydatków osobowych i rzeczowych.

Źródło: PAP
