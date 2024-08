Ustawa o rencie wdowiej w PDF. Emeryci, renciści, inwalidzi, rolnicy, mundurowi. Renty rodzinne i wypadkowe

Nie ma ustawy o rencie wdowiej, ale dla uproszczenia przyjmijmy, że jest. Większa część z nas nie zapamięta, że to USTAWAz dnia 26 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Poniżej ustawa do ściągnięcia. To wersja w PDF, która trafiła do Senatu, ale ten nie wniósł żadnych poprawek. I ten dokument został przesłany do prezydenta A. Dudy.

Ustawa o rencie wdowiej w PDF

ustawa o rencie wdowiej

Ustawa wprowadza dwie kategorie zmian:

1) nowlizuje kilkanaście przepisów (w chyba wszystkich) ustawach przyznających renty albo emerytury,

2) dodaje w tych ustawach nowe przepisy oznaczone literką a i b.

Np. art. 95b ust. 1 jednej ze zmienianych ustaw stanowi: Osobie uprawnionej do renty rodzinnej, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 3, oraz do zbiegu świadczeń, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wypłaca się:

1) przysługującą rentę rodzinną, 25% emerytury i 50% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego albo

2) przysługującą emeryturę, 50% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego i 25% renty rodzinnej, albo

3) przysługującą rentę z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego, 50% emerytury i 25% renty rodzinnej.

Tak więc osoby, które potencjalnie mogą otrzymać rentę wdowią mogą zapoznać się z tymi przepisami według algorytmu:

znajdź w ustawie o rencie "swoją" ustawę (na podstawie, której otrzymujesz rentę albo emeryturę), a potem znajdź np. art. 33a opisujący nową sytuację prawną.

Podstawowe zasady renty wdowiej

Zasada nr 1. Pierwsze wypłaty renty wdowiej dopiero od 1 lipca 2025 r.

Zasada nr 2. Kwota świadczenia przez 1,5 roku (1 lipca 2025 r. - koniec 2026 r.) będzie wynosiła tylko 15% (od podstawy, czyli prawdopodobnie emerytury zmarłego albo renty rodzinnej po nim).

Zasada nr 3. Dopiero od 1 stycznia 2027 r. wdowy i wdowcy otrzymają pełną kwotę świadczenia. Ale obliczone będzie według wskaźnika 25% emerytury zmarłego albo renty przysługującej po nim (początkowo miał być użyty wskaźnik 50% - dla wdów jest to skrajnie niekorzystna zmiana).

Zasada nr 4. W 2028 r. będzie weryfikacja górnego limitu wypłaty renty wdowiej (co do jego podniesienia).

Zasada nr 5. Obniżenie do około 5342,88 zł (z około 10 000 zł) limitu górnej kwoty renty wdowiej - eliminuje to trochę lepiej sytuowane osoby z beneficjentów tego świadczenia

Zasada nr 6. Nabycia prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Przykład

Żona miała 56 lat, gdy zmarł jej mąż. Do powszechnego wieku emerytalnego brakuje jej 4 lat. Ma prawo do renty wdowiej. Gdyby miała 53 lat, świadczenie nie przysługuje.

3) Wdowa (albo wdowiec) nie zawarła kolejnego małżeństwa, a między małżonkami w chwili śmierci jednego z nich nie było rozdzielności majątkowej (albo rozwodu).

4) Wdowia albo wdowiec muszą osiągnąć wiek emerytalny.

Jakie przepisy zmienia ustawa o rencie wdowiej?

Ustawa wprowadza m.in.:

Art. 1. wprowadza zmiany w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przepis modyfikuje art. 95 tej ustawy oraz wprowadza nowe art. 95a i art. 95b (przepisy wprowadzają poszczególne zasady renty wdowiej)

Art. 2. wprowadza zmiany w art. 54 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1100).

Art. 3. wprowadza zmiany w art. 33 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2024 r. poz. 90).

Art. 4. W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2024 r. poz. 242) pojawi się m.in. nowy art. 35b i 42a

Art. 5. Nowe art. 36b i art. 36c w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429.