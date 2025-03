Wyrok TK. Przeliczenie emerytur z kluczową datą. Sędziowie z warunkami dla 1000 zł do emerytury i 64 000 zł wyrównania [Przykład]

Ważne

W 2013 osiągnąłem wiek 60 lat, zakład pracy poinformował mnie że mogę przejść na emeryturę, korzystając z przywileju za pracę w szczególnych warunkach. Przez 35 lat pracowałem w zawodzie motorniczego tramwaju. Ogólnie przepracowałem 42 lata. Oczywiście skorzystałem z przywileju i od 1 listopada 2013 r. jestem na emeryturze. Jakież było moje zdziwienie kiedy w 2018 r. Złożyłem wniosek o powszechną emeryturę . Okazało się że z mojego kapitału początkowego zostają mi pobrane wcześniej pobrane emerytury, na podstawie art.25 ust 1b . Nikt nie poinformował mnie o wprowadzonej ustawie. Gdybym wiedział o takich "machlojkach" w mojej powszechnej emeryturze i ograbienie mnie z ciężko wypracowanego kapitału, moja decyzja w 2013 r. mogła by być inna. Obecnie mam obniżoną emeryturę o ok 1000zł miesięcznie, i nadal pobieram emeryturę wcześniejszą. Spełniałem warunki na emeryturę pomostową ale najprawdopodobniej otrzymałem "jakąś" inną mniej korzystną. Niestety nie mam daru analizowania i śledzenia wszystkich przepisów by wiedzieć co prawnie obowiązuje . Obecnie doszedłem do wniosku że ZUS nawet odliczając te wcześniej pobrane emerytury oszukuje mnie ponieważ kwota potrącana liczona jest przed pobraniem zaliczki na podatek oraz składki zdrowotnej. Czyli podwójny podatek i podwójna składka. Pobierając wcześniejszą emeryturę jest mi potrącany podatek i składka zdrowotna, czyli już je zapłaciłem. Potrącając mi wcześniej pobrane emerytury kolejny raz zabierany jest podatek i zdrowotna składka. Reasumując jest to oszustwo państwowego instytutu względem świadczeniobiorców, którzy ufają Państwu . Teraz po całej Wielkiej sprawie z art 25 ust 1b gdzie udowodniono niekonstytucyjności tej ustawy nadal nie nie dzieje się by zlikwidować to oszustwo i oddać zagrabione Polakom pieniądze. Ciągłe odpowiadanie że dla naszego Państwa to byłby ogromny wydatek gdyby chciano naprawić te szkody. Ale to kolejne kłamstwo, te pieniądze wcześniej emerytom zabrano, zagrabiono z ich kont emerytalnych . Kiedy nam zagrabili te pieniądze nikt nawet nie wspomniał o zyskach jakie z tego tytułu uzyskało nasze Państwo.

Wciąż mam nadzieję że sprawiedliwość zwycięży. (...)

