TK: Podwyżki i wyrównania dla przeszło 150 000 emerytów. Rząd zamknął 1 z 3 ścieżek [wyrok TK z 4 czerwca 2024 r.]

Wyrok TK z 4 czerwca 2024 r. przyznał około 150 000 - 200 000 emerytom (dane są szacunkowe) prawo do korekty w górę wysokości emerytalnego kapitału początkowego. Powoduje to prawo do: 1) podwyżek miesięcznych wypłat emerytalnych (często 1000 zł) oraz 2) prawo do wyrównania zaniżonych wypłat emerytury (często za nawet 11 lat i często 60 000 zł). Są trzy ścieżki dochodzenia tych pieniędzy od ZUS. 18 grudnia Rada Ministrów zamknęła ścieżkę bezpośredniego zastosowania wyroku TK.