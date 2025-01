Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2025 r. Dofinansowanie do zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wysokość, warunki. 20 grudnia 2024 r. prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację zakładającą podniesienie miesięcznego wynagrodzenia pracowników z niepełnosprawnościami ze środków PFRON.

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Dofinansowanie do zatrudnienia osób niepełnosprawnych: kwoty

20 grudnia 2024 r. prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację zakładającą podniesienie miesięcznego wynagrodzenia pracowników z niepełnosprawnościami ze środków PFRON. Nowelizacja przewiduje comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w kwocie:

2760 zł (przed nowelizacją było 2400 zł ) w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

1550 zł (przed nowelizacją było 1350 zł) w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

575 zł (przed nowelizacją było 500 zł) w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Zwiększenie dofinansowania do zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Ponadto regulacja przewiduje, że rozwiązania w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych. W ich sytuacji kwoty te zostaną podwyższone do:

1380 zł (przed nowelizacją było 1200 zł) w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności. Łączne dofinansowanie wyniesie wtedy 4140 zł.

1035 zł (przed nowelizacją było 900 zł) w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Łączne dofinansowanie wyniesie wtedy 2585 zł .

690 zł (przed nowelizacją było 600 zł) w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności. Łączne dofinansowanie wyniesie wtedy 1265 zł.

Nowela zakłada zwiększenie dopłat do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością z wyrównaniem od lipca 2024 r. Pracodawcy, którzy otrzymali dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przysługujące od lipca 2024 r. na podstawie wcześniejszych przepisów, od 1 stycznia 2025 r. mogą złożyć do PFRON korektę wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc, a także korektę miesięcznej informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, uwzględniając za analogiczne okresy wyższe kwoty dofinansowania wprowadzone ustawą.

Dofinansowanie: komu nie przysługuje

Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 proc. Nie przysługuje także w przypadku pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury. Nie otrzymają go pracodawcy na wynagrodzenia wypłacone po dniu złożenia wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania. Dofinansowanie nie będzie przysługiwało także w momencie, gdy wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych. Nie otrzymają go także pracodawcy w przypadku, gdy miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni. Pracodawcy posiadający zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu, które przekraczają ogółem kwotę 100 zł, muszą liczyć się z tym, że Prezes Zarządu Funduszu wyda decyzję o wstrzymaniu miesięcznego dofinansowania do czasu uregulowania zaległości przez pracodawcę. W przypadku nieuregulowania przez pracodawcę zaległości wobec Funduszu do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który pracodawcy przysługuje miesięczne dofinansowanie, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania za okres wskazany w decyzji.

Ważne Należy także pamiętać, że kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90 proc. faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy. W przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 75 proc. tych kosztów.

Koszty płacy to wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy

Dofinansowanie do zatrudnienia osób niepełnosprawnych: warunki

Miesięczne dofinansowanie przysługuje na osoby niepełnosprawne z tytułu zatrudnienia, ujęte w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi Fundusz, wykorzystując numer PESEL oraz przekazywane drogą elektroniczną do Funduszu informacje. W przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze czasu pracy nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru czasu pracy, miesięczne dofinansowanie przyznawane jest na tę osobę pracodawcom, u których jest ona zatrudniona. Dofinansowanie to przyznawane jest w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby. W przypadku osoby niepełnosprawnej zatrudnionej u więcej niż jednego pracodawcy, której wymiar czasu pracy przekracza ogółem pełny wymiar czasu pracy – miesięczne dofinansowanie przyznawane jest na tę osobę w wysokości nieprzekraczającej kwoty miesięcznego dofinansowania przyznawanego na osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy. Miesięczne dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby w pierwszej kolejności przyznaje się pracodawcy, który wcześniej zatrudnił tę osobę.

W przypadku, gdy zatrudnienie nowych pracowników niepełnosprawnych w danym miesiącu u pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą nie powoduje u tego pracodawcy wzrostu netto zatrudnienia ogółem, miesięczne dofinansowanie na nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego nie przysługuje, jeżeli jego zatrudnienie nastąpiło w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem, chyba że umowa o pracę uległa rozwiązaniu: