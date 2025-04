Ja, osoba niepełnosprawna bez dodatku do prądu z PFRON i refundacji. Koncentrator od rodziny. Nie miałam zamiaru czekać na cudzą śmierć

Dodatku do prądu przyznawanego przez PFRON nie otrzyma osoba niepełnosprawna (nawet ze stopniem znacznym, nawet podlegające leczeniu hospicyjnemu), jeżeli nie korzysta z terapii tlenowej prowadzonej przez jedną z przychodni akceptowanych przez PFRON. Do redakcji przychodzą listy niezadowolonych osób niepełnosprawnych, które spełniają wszystkie medyczne wymogi do dodatku do prądu, ale nie podlegają leczeniu w tych przychodniach.