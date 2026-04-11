Masz jedno z tych orzeczeń? To klucz do świadczeń, zniżek, uprawnień i ulg w 2026 roku. Oto pełna lista

11 kwietnia 2026, 17:13
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Masz jedno z tych orzeczeń? To klucz do świadczeń, zniżek, uprawnień i ulg w 2026 roku. Oto pełna lista
Osoby z orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności mogą korzystać z różnych uprawnień i ulg. Należą do nich świadczenia finansowe, zniżki komunikacyjne oraz istotne udogodnienia w miejscu pracy. Jakie konkretnie przywileje przysługują w 2025 roku? Oto szczegółowe zestawienie.

1. Lekki stopień niepełnosprawności

Lekki stopień niepełnosprawności jest orzekany u osób, których sprawność fizyczna lub psychiczna jest obniżona w stopniu, który utrudnia im wykonywanie pracy w porównaniu do osób o podobnych kwalifikacjach, ale w pełni sprawnych. Dotyczy to również osób, które mają trudności w pełnieniu ról społecznych, ale mogą je kompensować dzięki sprzętowi ortopedycznemu lub środkom pomocniczym.

Przywileje pracownicze dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

Osoby zatrudnione z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności mają prawo do:

  • Dodatkowej 15-minutowej przerwy w pracy, wliczanej do czasu pracy.
  • Zakazu pracy w godzinach nocnych oraz w godzinach nadliczbowych (chyba że lekarz wyrazi na to zgodę lub osoba jest zatrudniona przy pilnowaniu mienia).
  • Uwaga: W stopniu lekkim obowiązuje standardowy czas pracy (8h na dobę i 40h tygodniowo).

Wsparcie finansowe i ulgi dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

Osoby z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o wsparcie z PFRON oraz MOPS/PCPR:

  • Dofinansowanie do wynagrodzenia: Pracodawca może otrzymać na pracownika z lekkim stopniem 610 zł (lub 1210 zł przy tzw. schorzeniu szczególnym).
  • Likwidacja barier: Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się (zależne od dochodu).
  • Wsparcie w rozwoju zawodowym: Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej (pożyczki/dotacje z PFRON przez PUP).
  • Ulga rehabilitacyjna: Możliwość odliczenia od dochodu wydatków na leki (powyżej 100 zł miesięcznie) oraz ryczałtu na dojazdy samochodem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (ok. 2280 zł rocznie).

Zasiłki i świadczenia społeczne dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

  • Zasiłek pielęgnacyjny: Osoba z lekkim stopniem nie otrzymuje tego świadczenia (chyba że ukończyła 75 lat).
  • Zasiłek okresowy/celowy: Przysługuje z MOPS, jeśli dochód nie przekracza 1010 zł (osoba samotna) lub 823 zł (na osobę w rodzinie).
  • Usługi socjalne: Dostęp do specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

  • Rehabilitacja zawodowa: Prawo do korzystania z usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dedykowanego osobom z niepełnosprawnością.
  • Rehabilitacja społeczna: Możliwość ubiegania się o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego.

2. Umiarkowany stopień niepełnosprawności

Umiarkowany stopień oznacza osobę z naruszoną sprawnością organizmu, która jest niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Świadczenia pieniężne i dofinansowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

  • Świadczenie wspierające: Nowe świadczenie z ZUS. Wymaga uzyskania min. 80-86 punktów w decyzji o potrzebie wsparcia. Kwota zależy od punktacji i wynosi od ok. 712 zł do ponad 3920 zł.
  • Zasiłek pielęgnacyjny: Wynosi 215,84 zł. Przysługuje, jeśli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia lub osoba ma ukończone 75 lat.
  • Dofinansowanie z PFRON: Możliwość uzyskania dopłat do turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych (np. aparaty słuchowe, wózki) oraz likwidacji barier w mieszkaniu.

Ulgi podatkowe i pracownicze dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

  • Ulga rehabilitacyjna: Odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne (np. turnusy, adaptacja mieszkania, samochód).
  • Dofinansowanie do wynagrodzenia: Wynosi 1820 zł (lub 2720 zł przy schorzeniu szczególnym).

Udogodnienia w pracy

  • Skrócony czas pracy: 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo (przy zachowaniu pełnej pensji).
  • Dodatkowy urlop: Prawo do 10 dni roboczych dodatkowego urlopu wypoczynkowego (po roku od uzyskania orzeczenia).
  • Płatne zwolnienie: Do 21 dni na udział w turnusie rehabilitacyjnym lub na wykonanie badań specjalistycznych.

Ulgi w transporcie i usługach dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

  • Karta parkingowa: Przysługuje tylko przy symbolach 05-R, 10-N lub 04-O, jeśli orzeczenie stwierdza "znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się".
  • Ulgi komunikacyjne: Ustawowe zniżki na PKP/PKS przysługują głównie osobom niewidomym (37%). Inne zniżki zależą od lokalnych uchwał miast (komunikacja miejska).
  • Opłata paszportowa: Ulga 50 proc.
  • Abonament RTV: Osoby z umiarkowanym stopniem nie są ustawowo zwolnione z opłaty (chyba że spełniają inne kryteria, np. wiek 75+).

3. Znaczny stopień niepełnosprawności (dodatkowe informacje)

Warto pamiętać, że stopień znaczny (dawna I grupa) daje najszersze uprawnienia, w tym:

  • Zasiłek pielęgnacyjny dla każdego (bez względu na wiek powstania niepełnosprawności).
  • Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w większości miast.
  • Zwolnienie z abonamentu RTV z mocy prawa.
  • Wysokie zniżki na PKP/PKS (37-95 proc. dla osoby i opiekuna).
Rozszerzenie systemu kaucyjnego na kartony, ze względu na „niepokojący trend rynkowy wśród dużych producentów napojów" – jeszcze w 2026 r. będziemy zanosić do automatu kaucyjnego również kartony po mleku, sokach i innych napojach?
11 kwi 2026

Po wejściu w życie systemu kaucyjnego w październiku 2025 r., na rynku napojów zaczęto obserwować „niepokojący trend, polegający na ucieczce z systemu kaucyjnego poprzez zmianę stosowanych opakowań na napoje objętych systemem kaucyjnym na opakowania na napoje, które nie są nim objęte, zwłaszcza na tzw. opakowania kartonowe”, które tak naprawdę nie są wykonane wyłącznie z kartonu, a stanowią – „opakowania wielowarstwowe, składające się z połączenia warstw papieru, polietylenu (tworzywa sztucznego) i aluminium”, których recykling jest znacznie utrudniony. W powyższej sprawie, do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zwrócił się jeden z posłów. Znamy już odpowiedź resortu w kwestii objęcia system kaucyjnym opakowań kartonowych jeszcze w 2026 r.
ZUS czasem sprawdza czy emeryt lub rencista jeszcze żyje. Na to pismo z urzędu warto odpowiedzieć i wypełnić nadesłany formularz
10 kwi 2026

Dostałeś z ZUS-u prośbę o potwierdzenie, że żyjesz? Jeśli tak, to lepiej na nie odpowiedz, bo od tego zależy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie nadal wypłacał Ci emeryturę lub rentę.

Świadczenie wspierające, pielęgnacyjne i przedemerytalne. Sąd: Jest luka w przepisach
10 kwi 2026

Przedłużające się postępowanie przed wojewódzkim zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności w znaczący sposób wpływają też na sytuację opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Gdy ZUS przyzna świadczenie wspierające z wyrównaniem, to trzeba zwrócić pobierane w tym czasie świadczenie pielęgnacyjne. A jeśli opiekun chce otrzymywać świadczenie przedemerytalne, to nie zdąży zarejestrować się w urzędzie pracy.
Dłużnicy alimentacyjni apelują o zmianę przepisów. Czy MRPiPS zrezygnuje z sankcji polegającej na zatrzymaniu prawa jazdy?
11 kwi 2026

Czy dłużnicy alimentacyjny są w Polsce poddawani opresji? Do MRPiPS trafiła petycja, której autor wskazuje, że tak jest i domaga się wprowadzenia konkretnych zmian. Co na to resort rodziny? Znamy już treść odpowiedzi.

Bon leczniczy zamiast 13. i 14. emerytury? Jest stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
10 kwi 2026

Czy to ostatnie wypłaty 13 i 14 emerytury? Tak można by wnioskować z informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej, w których wskazuje się, że rządzący rozważają zamianę tych świadczeń na bon leczniczy. Czy takie rozwiązanie mogłoby poprawić sytuację seniorów?
Blisko 300 gmin bez usług opiekuńczych. Reforma pomocy społecznej ma to zmienić [WYWIAD]
10 kwi 2026

Projekt reformy pomocy społecznej kładzie nacisk na rozwój mieszkalnictwa wspomaganego, które już dzisiaj może być alternatywą dla pobytu w DPS – poinformowała PAP wiceminister rodziny Katarzyna Nowakowska. Dodała, że wciąż prawie 300 gmin w ogóle nie realizuje usług opiekuńczych.
Od 13 kwietnia zmiany w kontroli zwolnień lekarskich i orzecznictwie lekarskim ZUS. Czynności incydentalne nie pozbawią zasiłku chorobowego
10 kwi 2026

Co wolno, a czego nie można na zwolnieniu lekarskim? Jakie uprawnienia podczas kontroli ma Zakład Ubezpieczeń Społecznych? Od 13 kwietnia 2026 r. pojawi się w tym zakresie kilka zmian. Tego samego dnia wchodzą też w życie przepisy o nowych zasadach zatrudniania kadry medycznej w ZUS.
Kto naprawdę odpowiada za długi zmarłego? UODO stawia sprawę jasno
10 kwi 2026

W skargach wpływających do prezesa UODO pojawia się zjawisko kierowania przez wierzycieli żądań do spadkobierców dłużników - poinformował urząd. Podkreślił, że spadkobiercy zarzucają wierzycielom brak podstaw do przetwarzania ich danych osobowych.

Dane z UE: kobiety pracują za darmo nawet 67 dni w roku. Parlament bije na alarm
10 kwi 2026

Luka płacowa, czyli różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn, to wciąż powszechny problem w Unii Europejskiej. Niższe wynagrodzenia przekładają się na dysproporcje w wysokości emerytur. To z kolei naraża kobiety w wieku emerytalnym na ubóstwo. Parlament Europejski na ostatnim posiedzeniu wezwał Komisję Europejską do przygotowania planu działania na rzecz walki z tymi nierównościami. Zdaniem polskich europarlamentarzystek chodzi m.in. o odciążenie kobiet w opiece nad dziećmi i osobami zależnymi, co umożliwiłoby im szybszy powrót do pracy.
Egzamin ósmoklasisty 2026 na komputerze – uczniowie mogą zdawać egzamin z wykorzystaniem komputera, przeznaczonego do ich wyłącznej dyspozycji
11 kwi 2026

Egzamin ósmoklasisty w 2026 r., w terminie głównym, odbędzie się w dniach 11, 12 i 13 maja. Nie każdy rodzic jest świadomy, że istnieje możliwość zdawania tego egzaminu przez ucznia z wykorzystaniem komputera. Kto i na jakich zasadach może skorzystać z tego rodzaju dostosowania?
