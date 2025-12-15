REKLAMA

Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem PFRON. Jakie kryteria w 2026 roku?

Turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem PFRON. Jakie kryteria w 2026 roku?

15 grudnia 2025, 09:30
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Ile wynosi dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego z PFRON?
Ile wynosi dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego z PFRON?
Turnus rehabilitacyjny jest ważną formą wsparcia osób z niepełnosprawnościami. To nie tylko ćwiczenia, ale też wypoczynek i forma nabywania umiejętności społecznych. Przepisy przewidują możliwość dofinansowania takiego pobytu. Ile ono wynosi? Jakie kryteria będą obowiązywały na początku 2026 roku?

Czym jest turnus rehabilitacyjny?

Turnus rehabilitacyjny zaliczany jest do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Celem takiego wyjazdu jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników. Dzieje się to między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Turnusy co do zasady mogą być prowadzone jedynie w ośrodkach, które uzyskały wpis do rejestru prowadzonego przez wojewodę. Takie miejsca powinny zapewnić osobom z niepełnosprawnościami odpowiednie warunki pobytu, dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników turnusu.

Ważne

Czas trwania turnusu to co najmniej 14 dni. Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników.

Turnusy można prowadzić zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co ważne, na organizatorach turnusów spoczywa szereg obowiązków takich jak:

• zabezpieczenie turnusu od strony organizacyjnej, technicznej i kadrowej w sposób gwarantujący osobom niepełnosprawnym bezpieczne warunki uczestnictwa w turnusie;

• opracowanie i realizacja programu turnusu;

• udostępnianie właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności powiatowego centrum pomocy rodzinie wymaganych informacji.

Jaki dochód uprawnia do dofinansowania turnusu z PFRON?

Najważniejszą informacją dla osób niepełnosprawnych i opiekunów jest to, że do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym można otrzymać dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jakie kryteria trzeba spełnić? Otóż w takich sprawach ważny jest dochód.

Przeciętny miesięczny dochód (w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych) podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W grudniu 2025 r., styczniu i lutym 2026 r. kryteria te wynoszą:

  • 4 385,85 zł na osobę w rodzinie;
  • 5 701,60 zł dla osoby samotnej.

Do obliczeń bierze się po uwagę przeciętny miesięczny dochód obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Przykład

Pani Wanda składa wniosek o dofinansowanie w styczniu 2026 r. W takiej sytuacji dla obliczenia przychodu uwzględnia się czwarty kwartał 2025 r. (październik, listopad, grudzień).

Jeśli dochód zostanie przekroczony, to zastosowanie znajdzie mechanizm „złotówka za złotówkę”.

Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego z PFRON [KWOTY 2026]

Kwota dofinansowania w turnusie uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności i przeciętnego wynagrodzenia.

Aktualnie (od grudnia 2025 do lutego 2026 r.) dofinansowanie wynosi:

  • 2 631,00 zł – dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dziecka do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • 2 368,00 zł – dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  • 2 192,00 zł – dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej można zwiększyć dofinansowanie można podwyższyć do kwoty 40% przeciętnego wynagrodzenia.

Ponadto, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie dla opiekuna. Wynosi ono obecnie 1754,00 zł.

Gdzie składać wniosek o dofinasowanie z PFRON do turnusu rehabilitacyjnego?

Wnioski o dofinasowanie uczestnictwa w turnusie przyjmują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR).

PCPR rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. Pierwszeństwo dofinansowania mają osoby, posiadające orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne oraz osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące, bez względu na stopień niepełnosprawności.

Po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu turnusu, uczestnik samodzielnie wybiera organizatora i miejsce turnusu, biorąc pod uwagę własne potrzeby wynikające z niepełnosprawności. W razie potrzeby pomocy w wyborze mogą udzielić pracownicy PCPR.

Ważne

Osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą skorzystać z urlopu na turnus. Taki urlop wynosi do 21 dni.

Kwota dofinansowania turnusu jest przekazywana na rachunek bankowy organizatora.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 913; ost. zm. Dz. U. z 2023 r., poz. 1234)

