REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Nowego systemu jeszcze nie ma, ale obawy tak. OzN chcą zachowania stałych orzeczeń

Nowego systemu jeszcze nie ma, ale obawy tak. OzN chcą zachowania stałych orzeczeń

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 kwietnia 2026, 12:50
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Jaki będzie nowy system dla osób z niepełnosprawnościami?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo rodziny planuje reformę systemu orzecznictwa i świadczeń przysługujących osobom z niepełnosprawnościami. Chociaż w tym momencie dopiero rozpoczęły się prace analityczne, to zapowiadane zmiany już budzą wątpliwości osób z niepełnosprawnościami.

Nowy system orzekania. OzN z ważnymi postulatami

Do Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęła petycja dotycząca rekonfiguracji modelu orzekania o niepełnosprawności. Stowarzyszenie Polski Instytut Spraw Niepełnosprawnych postuluje w niej wiele rozwiązań. Przykładowo wskazuje na konieczność odrzucenia sztywnych algorytmów punktowych na rzecz „Indywidualnego Budżetu Osobistego” czy współdziałania dziś odrębnych systemów takich jak ZUS czy KRUS.

REKLAMA

REKLAMA

„Domagamy się legislacyjnej separacji statusu osoby z niepełnosprawnością od indywidualnej oceny potrzeby wsparcia” – czytamy w petycji. Zdaniem jej autorów, zmienność zapotrzebowania na usługi asystenckie nie może bowiem skutkować utratą uprawnień, wynikających z samej niepełnosprawności.

Stowarzyszenie chce również likwidacji okresowych badań kontrolnych w przypadkach schorzeń o charakterze trwałym i nieodwracalnym. „System winien opierać się na domniemaniu trwałości dysfunkcji, dopuszczając rewizję wyłącznie in plus” – argumentuje stowarzyszenie.

Autorzy pisma wskazują na konieczność ustawowej gwarancji nienaruszalności orzeczeń wydanych bezterminowo. „System musi wykluczać możliwość wtórnej weryfikacji statusu osób posiadających utrwalone uprawnienia, zapewniając stabilność ich sytuacji życiowej” – podkreślono w petycji.

REKLAMA

Jaki będzie nowy system? Wciąż niewiele informacji

W odpowiedzi na petycję, Maja Nowak, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych poinformowała, iż na obecnym wstępnym etapie prac analityczno-programowych nie wiadomo jeszcze jaki będzie docelowy kształt szykowanej reformy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak czytamy w piśmie MRPiPS, celem projektu „Przebudowa modelu orzekania o niepełnosprawności oraz form wsparcia” finansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) jest opracowanie kompleksowego modelu orzekania o niepełnosprawności, odpowiadającego na indywidualne potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz adresowanego do nich systemu świadczeń i innych form wsparcia.

„Zmodyfikowany model orzekania o niepełnosprawności, zgodnie z postulatami petytorów, zostanie oparty o Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) (ang. International Classification of Functioning, Disability and Health), opracowaną przez ekspertów Międzynarodowej Organizacji Zdrowia w 2001 r. jako klasyfikację stanów zdrowia uzupełniającą wobec ICD (Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych), jak również będzie zgodny z postanowieniami Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (KPON)” – informuje ministerstwo

Na początku rząd chce dokonać analizy obecnego systemu z uwzględnieniem rozwiązań funkcjonujących w państwach Unii Europejskiej.

„Przedmiotowa analiza stanowić będzie bazę do wypracowania optymalnego modelu systemu orzecznictwa o niepełnosprawności zintegrowanego z system wsparcia osób z niepełnosprawności” – przekonuje Maja Nowak.

Uproszczony system świadczeń adresowanych do osób z niepełnosprawnościami ma odpowiadać na ich indywidualne potrzeby. Wypracowane w ramach projektu rozwiązania mają prowadzić do scalenia rozproszonego obecnie systemu świadczeń. Jak wskazuje ministerstwo, ważnym założeniem projektu jest integracja nowego modelu systemu orzekania o niepełnosprawności z innymi systemami orzeczniczymi w zakresie metod oceny osoby orzekanej

„W ramach projektu opracowane zostaną narzędzia do wieloaspektowej oceny niepełnosprawności, opartej nie jedynie na aspekcie medycznym (diagnozie nozologicznej), ale uwzględniające profil funkcjonowania tj. aspekty funkcjonalne i sytuacyjne orzekanych osób – indywidualny kontekst życiowy oraz indywidualną konfiguracje cech i zdolności, które bezpośrednio wpływają na efektywność podejmowanych aktywności, również związanych z pełnieniem ról społecznych. W wyniku realizacji powyższego zadania wypracowane zostaną kryteria ustalania niepełnoprawności oraz kryteria kwalifikacji do świadczeń i innych instrumentów wsparcia” – zapowiada ministerstwo.

Ważne

„Na obecnym, wstępnym etapie prac analityczno-programowych, trudno jednoznacznie skazać, jaki będzie model nowego systemu orzecznictwa o niepełnosprawności, a zatem jakie procedury zostaną w nim wdrożone. Tym niemniej postulaty zawarte w treści petycji poddane zostaną gruntownej analizie” – zapewniła Maja Nowak.

Przebudowa systemu. Finał projektu w 2028 r.

Z przekazanych wcześniej przez ministerstwo rodziny informacji wynika, iż wdrożenie nowego systemu będzie działaniem wieloetapowym. Przewidziano tu konsultacje eksperckie i społeczne. Projekt przebudowy zakłada m.in. utworzenie systemu informatycznego wspierającego zarządzanie procesem orzeczniczym.

„Zakończenie prowadzonych działań planowane jest na połowę 2028 r. Celem omawianego procesu nie jest doraźna korekta, lecz trwałe wzmocnienie sprawności i przewidywalności systemu. Projekt zmian zostanie przedstawiony po zakończeniu prac koncepcyjnych i uzgodnień międzyresortowych” – podkreśliła wiceszefowa resortu rodziny Katarzyna Nowakowska w odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich.

Podsumowanie

Co to oznacza dla osób z niepełnosprawnościami? Jak widać przebudowa systemu potrwa kilka lat i w tym momencie nie wiadomo jakie będą jej efekty. Rząd planuje tu szerokie konsultacje, a zatem będzie to dobra okazja do przedstawienia własnych postulatów i propozycji.

Powiązane
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA