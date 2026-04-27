Większe pieniądze dla osób z niepełnosprawnością w 2026 roku. Sprawdź nowe kwoty dopłat i ulg

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w kwietniu 2026 roku to klucz do szerokiego wachlarza wsparcia finansowego, który przeszedł w ostatnich latach gruntowną reformę. Po marcowej waloryzacji świadczenia osiągnęły nowe poziomy. Na co dokładnie mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie? Oto szczegóły.

Świadczenia pieniężne i wsparcie finansowe z orzeczeniem o niepełnosprawności

W 2026 roku wysokość większości świadczeń zależy od aktualnej kwoty renty socjalnej, która po waloryzacji z 1 marca wynosi ok. 1900-1950 zł brutto (zależnie od ostatecznego wskaźnika inflacji).

Renta socjalna : Wynosi obecnie ok. 1978,49 zł brutto. Jest to kwota bazowa dla nowego systemu wsparcia.

: Wynosi obecnie ok. 1978,49 zł brutto. Jest to kwota bazowa dla nowego systemu wsparcia. Świadczenie wspierające : To najważniejszy punkt budżetu osób z niepełnosprawnością. Od stycznia 2026 roku dostępne dla każdego powyżej 70 pkt. Wypłacane w 6 progach: 220 proc. renty socjalnej (95-100 pkt): ok. 4246 zł, 180 proc. renty socjalnej (90-94 pkt): ok. 3474 zł, 120 proc. renty socjalnej (85-89 pkt): ok. 2316 zł, 80 proc. renty socjalnej (80-84 pkt): ok. 1544 zł, 60 proc. renty socjalnej (75-79 pkt): ok. 1158 zł, 40 proc. renty socjalnej (70-74 pkt): ok. 772 zł

Orzeczenie o niepełnosprawności a przywileje w zatrudnieniu i praca zdalna

Rynek pracy w 2026 roku stawia na elastyczność. Posiadając stopień znaczny lub umiarkowany, zyskujesz:

Komunikacja i mobilność 2.0 a orzeczenie o niepełnosprawności

W 2026 roku cyfryzacja usług jest już powszechna:

PFRON i Ulgi podatkowe (Rozliczenie za 2025/2026)

Ważna wskazówka

W kwietniu 2026 roku procesy orzecznicze trwają krócej dzięki pełnej elektronizacji obiegu dokumentów. Jeśli Twoje orzeczenie wygasa, wniosek o nowe możesz złożyć przez portal Emp@tia już na 6 miesięcy przed końcem ważności obecnego.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy po marcowej waloryzacji muszę składać nowy wniosek o świadczenie wspierające? Nie. ZUS automatycznie przelicza wysokość świadczenia wspierającego na podstawie nowej kwoty renty socjalnej. Nowa kwota wpłynie na Twoje konto bez żadnych formalności. Ile punktów potrzebuję w 2026 roku, żeby dostać pieniądze? Od 1 stycznia 2026 roku system jest w pełni otwarty dla wszystkich osób, które otrzymały minimum 70 punktów w decyzji z Wojewódzkiego Zespołu (WZON). Czy renta socjalna 2026 jest wypłacana "do ręki" w kwocie brutto? Nie, od renty socjalnej odprowadzana jest składka zdrowotna oraz ewentualna zaliczka na podatek dochodowy (chyba że korzystasz z kwoty wolnej od podatku). Czy mogę łączyć pracę z pobieraniem świadczenia wspierającego? Tak. Świadczenie wspierające w ogóle nie zależy od Twoich dochodów. Możesz zarabiać dowolną kwotę, a świadczenie nadal będzie wypłacane w pełnej wysokości.

