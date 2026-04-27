Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Większe pieniądze dla osób z niepełnosprawnością w 2026 roku. Sprawdź nowe kwoty dopłat i ulg

Większe pieniądze dla osób z niepełnosprawnością w 2026 roku. Sprawdź nowe kwoty dopłat i ulg

27 kwietnia 2026, 16:00
[Data aktualizacji 28 kwietnia 2026, 10:33]
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w kwietniu 2026 roku to klucz do szerokiego wachlarza wsparcia finansowego, który przeszedł w ostatnich latach gruntowną reformę. Po marcowej waloryzacji świadczenia osiągnęły nowe poziomy. Na co dokładnie mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie? Oto szczegóły.

Świadczenia pieniężne i wsparcie finansowe z orzeczeniem o niepełnosprawności

W 2026 roku wysokość większości świadczeń zależy od aktualnej kwoty renty socjalnej, która po waloryzacji z 1 marca wynosi ok. 1900-1950 zł brutto (zależnie od ostatecznego wskaźnika inflacji).

  • Renta socjalna: Wynosi obecnie ok. 1978,49 zł brutto. Jest to kwota bazowa dla nowego systemu wsparcia.
  • Świadczenie wspierające: To najważniejszy punkt budżetu osób z niepełnosprawnością. Od stycznia 2026 roku dostępne dla każdego powyżej 70 pkt. Wypłacane w 6 progach: 220 proc. renty socjalnej (95-100 pkt): ok. 4246 zł, 180 proc. renty socjalnej (90-94 pkt): ok. 3474 zł, 120 proc. renty socjalnej (85-89 pkt): ok. 2316 zł, 80 proc. renty socjalnej (80-84 pkt): ok. 1544 zł, 60 proc. renty socjalnej (75-79 pkt): ok. 1158 zł, 40 proc. renty socjalnej (70-74 pkt): ok. 772 zł
  • Dodatek pielęgnacyjny (ZUS): Po waloryzacji wynosi 366,68 zł.
  • Zasiłek pielęgnacyjny (Gmina): Wynosi 215,84 zł.

Orzeczenie o niepełnosprawności a przywileje w zatrudnieniu i praca zdalna

Rynek pracy w 2026 roku stawia na elastyczność. Posiadając stopień znaczny lub umiarkowany, zyskujesz:

  • Skrócony czas pracy: Pracujesz 7h zamiast 8h, zarabiając tyle samo.
  • Wiążący wniosek o pracę zdalną: Jeśli Twoje stanowisko na to pozwala, pracodawca musi zgodzić się na Twoją pracę z domu.
  • Dodatkowy urlop: 10 dni roboczych rocznie na regenerację lub turnus.
  • Asystent w pracy: Możliwość dofinansowania z PFRON do wsparcia pracownika pomagającego Ci w czynnościach zawodowych.

Komunikacja i mobilność 2.0 a orzeczenie o niepełnosprawności

W 2026 roku cyfryzacja usług jest już powszechna:

  • mLegitymacja w mObywatelu: Nie musisz mieć przy sobie plastikowego blankietu. Cyfrowy dokument uprawnia do zniżek w PKP (np. 37 proc., 78 proc. lub 95 proc. w zależności od grupy) oraz bezpłatnej komunikacji miejskiej w większości miast.
  • Karta parkingowa: Kluczowa dla osób z problemami w poruszaniu się - pozwala parkować bezpłatnie w wyznaczonych miejscach w całym kraju.

PFRON i Ulgi podatkowe (Rozliczenie za 2025/2026)

  • Program "Samodzielność - Aktywność - Mobilność": Dofinansowania do zakupu samochodów dostosowanych do prowadzenia z wózka oraz do wynajmu mieszkań bez barier architektonicznych.
  • Ulga rehabilitacyjna: Odliczasz wydatki na leki (nadwyżka ponad 100 zł miesięcznie) oraz ryczałt na samochód (2280 zł rocznie), o ile wykorzystujesz auto do przejazdów na zabiegi lub do lekarza.

Ważna wskazówka

W kwietniu 2026 roku procesy orzecznicze trwają krócej dzięki pełnej elektronizacji obiegu dokumentów. Jeśli Twoje orzeczenie wygasa, wniosek o nowe możesz złożyć przez portal Emp@tia już na 6 miesięcy przed końcem ważności obecnego.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

  1. Czy po marcowej waloryzacji muszę składać nowy wniosek o świadczenie wspierające? Nie. ZUS automatycznie przelicza wysokość świadczenia wspierającego na podstawie nowej kwoty renty socjalnej. Nowa kwota wpłynie na Twoje konto bez żadnych formalności.
  2. Ile punktów potrzebuję w 2026 roku, żeby dostać pieniądze? Od 1 stycznia 2026 roku system jest w pełni otwarty dla wszystkich osób, które otrzymały minimum 70 punktów w decyzji z Wojewódzkiego Zespołu (WZON).
  3. Czy renta socjalna 2026 jest wypłacana "do ręki" w kwocie brutto? Nie, od renty socjalnej odprowadzana jest składka zdrowotna oraz ewentualna zaliczka na podatek dochodowy (chyba że korzystasz z kwoty wolnej od podatku).
  4. Czy mogę łączyć pracę z pobieraniem świadczenia wspierającego? Tak. Świadczenie wspierające w ogóle nie zależy od Twoich dochodów. Możesz zarabiać dowolną kwotę, a świadczenie nadal będzie wypłacane w pełnej wysokości.

Ile punktów trzeba mieć w 2026 roku, aby otrzymać świadczenie wspierające?

Od 1 stycznia 2026 roku świadczenie wspierające przysługuje osobom z minimum 70 punktami w decyzji Wojewódzkiego Zespołu (WZON).

Czy po marcowej waloryzacji 2026 trzeba składać nowy wniosek o świadczenie wspierające?

Nie. ZUS automatycznie przelicza wysokość świadczenia wspierającego na podstawie nowej kwoty renty socjalnej. Nowa kwota wpłynie na Twoje konto bez żadnych formalności.

Czy można łączyć pracę z pobieraniem świadczenia wspierającego w 2026 roku?

Tak. Świadczenie wspierające w ogóle nie zależy od dochodów. Możesz zarabiać dowolną kwotę, a świadczenie nadal będzie wypłacane w pełnej wysokości.

Jakie przywileje w pracy daje stopień umiarkowany lub znaczny niepełnosprawności w 2026 roku?

Posiadając stopień znaczny lub umiarkowany, pracujesz 7h zamiast 8h za to samo wynagrodzenie, masz wiążący wniosek o pracę zdalną, 10 dni dodatkowego urlopu i dofinansowanie z PFRON do asystenta w pracy.

Jakie zniżki daje mLegitymacja w mObywatelu dla osób z orzeczeniem w 2026 roku?

mLegitymacja w mObywatelu uprawnia do zniżek w PKP (np. 37 proc., 78 proc. lub 95 proc. w zależności od grupy) oraz bezpłatnej komunikacji miejskiej w większości miast.

