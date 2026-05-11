REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Co z MOPS dla osób z niepełnosprawnościami w 2026 i 2027 r.? 5 świadczeń [LISTA]

Co z MOPS dla osób z niepełnosprawnościami w 2026 i 2027 r.? 5 świadczeń [LISTA]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 maja 2026, 19:43
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Na jaką pomoc mogą liczyć w MOPS osoby z niepełnosprawnościami?
Na jaką pomoc mogą liczyć w MOPS osoby z niepełnosprawnościami?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ośrodki pomocy społecznej świadczą kilka form pomocy m.in. dla osób z niepełnosprawnościami. Często jest ona zależna od spełniania progów dochodowych, ale nie zawsze. Oto lista najważniejszych przykładowych zasiłków i świadczeń. Prezentujemy też odpowiedzi na najważniejsze pytania o możliwe zmiany w 2026 i 2027 roku.

1. Zasiłek stały

Zasiłek stały wciąż pozostaje ważną formą pomocy dla wielu osób. Jest on skierowany do osób całkowicie niezdolnych do pracy albo niezdolnych do pracy z powodu wieku. O taką pomoc mogą zatem wnioskować seniorzy, którzy już osiągnęli wiek emerytalny, a także osoby z orzeczeniami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (i równoważnymi np. z ZUS-u).

REKLAMA

REKLAMA

Aby otrzymać wsparcie, należy spełnić kryterium dochodowe. W przypadku osoby samotnej jest to 1010 zł. Dla osoby w rodzinie kryterium jest nieco bardziej skomplikowane. Otóż zarówno jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie powinny być niższe niż 823 zł. Co ważne, na dochód ten wpływa m.in. świadczenie wspierające.

Warto pamiętać, iż rząd pracuje nad coroczną waloryzacją progów dochodowych w pomocy społecznej. W tym jednak momencie obowiązują jeszcze „stare” zasady, zgodnie z którymi od stycznia przyszłego roku kryteria nie powinny wzrosnąć.

Podobnie jest w przypadku maksymalnej kwoty zasiłku (rzeczywista zależy od uzyskiwanego dochodu). W 2026 (i prawdopodobnie w 2027) najwyższy zasiłek to 1229 zł.

REKLAMA

2. Zasiłek okresowy

Gminy mogą przyznawać zasiłki okresowe m.in. z powodu niepełnosprawności, Co ważne, o wsparcie mogą się ubiegać również osoby z orzeczeniami o lekkim stopniu niepełnosprawności. Wymagane kryteria to 823 zł w przypadku osoby w rodzinie i 1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Wysokość zasiłku zależy od konkretnej sytuacji dochodowej (ustawa przewiduje tu „widełki”). Decyzję o tym na jak długo zostanie przyznane wsparcie i w jakiej wysokości podejmuje gmina w oparciu o konkretne okoliczności.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

3. Zasiłek celowy

To szczególe świadczenie, które gminy przyznają w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Wprawdzie o pomoc w tej formie mogą ubiegać się nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale warto o niej pamiętać. Zasiłek celowy przyznaje się celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej takiej jak przykładowo pokrycie kosztów zakupu leków, leczenia, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i innych. W przypadkach szczególnie uzasadnionych gmina może przyznać specjalny zasiłek celowy. Jest to rozwiązanie dla osób, które przekroczyły wymagane kryteria dochodowe. Maksymalny specjalny zasiłek celowy wynosi 1010 zł dla osoby samotnej. W przypadku rodziny kwota zależy od liczby jej członków (np., dla rodziny 4-osobowej jest to 4 x 823 zł, czyli 3292 zł).

Aktualnie trwają prace nad nowelizacją zasiłku celowego. Ustawa została przyjęta przez Radę Ministrów. Teraz zajmie się nią Sejm. Nowelizacja przewiduje ważne zmiany w zasiłkach celowych. Chodzi m.in. o możliwość przyznania świadczenia płatnego w transzach nawet na rok. W wielu przypadkach zniknęłaby zatem konieczność ponawiania wniosków, gdy dany wydatek się powtarza.

4. Zasiłek pielęgnacyjny

Miejskie ośrodki pomocy rodzinie (MOPR) oraz miejskie ośrodki pomocy społecznej (MOPS) wypłacają zasiłki pielęgnacyjne osobom starszym (które ukończyły 75 lat) oraz dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności. Do zasiłku pielęgnacyjnego są też uprawnione osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. W przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym, zasiłek przysługuje, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Ważne

Zasiłek wynosi 215,84 zł. Wkrótce przekonamy się czy ta kwota wzrośnie. W przyszłym roku Rada Ministrów powinna podjąć decyzję co do tego, ile będzie wynosił zasiłek począwszy od 1 listopada 2027 roku.

5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są z kolei dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Przykład

Przykładowe specjalistyczne usługi opiekuńcze to: rehabilitacja, pomoc psychologiczna, pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia.

Poziom odpłatności za usługi opiekuńcze zależy od konkretnej sytuacji dochodowej. Świadczenie wspierające nie zostało wyłączone z dochodu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1214; ost. zm. Dz. U. z 2026 r., poz. 203)

Powiązane
Reforma świadczenia wspierającego. Co się nie zmieni w ustawie?
Reforma świadczenia wspierającego. Co się nie zmieni w ustawie?
Czy można zmienić orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na stałe?
Czy można zmienić orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na stałe?
Niepełnosprawność 09-M. Jakie uprawnienia daje orzeczenie w 2026 roku? [LISTA]
Niepełnosprawność 09-M. Jakie uprawnienia daje orzeczenie w 2026 roku? [LISTA]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Boom na testamenty notarialne 2026. Polacy ruszyli do notariuszy, chodzi o majątek i spokój rodziny. Ile kosztuje spisanie testamentu u notariusza w 2026 roku?
12 maja 2026

Coraz więcej Polaków decyduje się na sporządzenie testamentu u notariusza. Dane pokazują wyraźny wzrost zarówno liczby testamentów notarialnych, jak i wpisów do Notarialnego Rejestru Testamentów. Eksperci zwracają uwagę, że dla wielu osób to już nie tylko formalność, ale sposób na uniknięcie rodzinnych sporów i uporządkowanie spraw majątkowych za życia.
Pułapka na samozatrudnionych: katastrofalne skutki podatkowe skorzystania z czasowej abolicji dla tych co dobrowolnie przejdą na umowę o pracę
12 maja 2026

Ustawa z 11 marca 2026 r., którą znowelizowano ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, wprowadziła z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia (czyli od dnia 8 kwietnia br.) swoisty przepis abolicyjny (art. 16). Tylko pozornie jest to przywilej. Faktycznie jest pułapką dla naiwnych – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Ceny paliw w Polsce. Tyle zapłacimy za benzynę i olej napędowy na stacjach benzynowych
12 maja 2026

Minister energii wydał obwieszczenie określające ceny benzyny i oleju napędowego na środę 13 maja. Sprawdzamy, jaką maksymalną cenę Polacy będą musieli zapłacić za tankowanie.
8 tys. złotych dotacji będzie znów do wzięcia. Rząd potwierdził kolejną edycję programu. Efekt uboczny? Woda za darmo
12 maja 2026

Deszczówka w ostatnich latach jest przedmiotem dużego zainteresowania rządzących i opinii publicznej. Nie tylko stała się kwestią palącą, ale dodatkowo zyskało istotny wymiar finansowy. Obecnie to 8 tys. złotych, które można dostać na przeprowadzenie określonych prac, których efektem ubocznym jest woda za darmo.

REKLAMA

Świadczenie wspierające z wyrównaniem. ZUS wyjaśnia zasady obowiązujące w 2026 roku
12 maja 2026

Świadczenie wspierające jest nową formą pomocy. Ponadto było wprowadzane etapami. Z tego powodu osoby z niepełnosprawnościami często mają wątpliwości, dotyczące tego czy i od kiedy otrzymają świadczenie z wyrównaniem. O szczegóły zapytaliśmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Wpisano Cię do Wykazu KSC bez Twojej wiedzy? Sprawdź, co musisz teraz zrobić i ile masz czasu
12 maja 2026

Minister Cyfryzacji wpisał z urzędu do Wykazu KSC pierwsze grupy podmiotów jeszcze przed uruchomieniem samorejestracji. Od 11 maja 2026 r. NASK-PIB sukcesywnie wysyła do nich zawiadomienia i wezwania do uzupełnienia danych. Na wykonanie tego obowiązku masz 6 miesięcy – liczonych od dnia doręczenia wezwania, a nie od dnia wejścia w życie ustawy.
Likwidacja egzaminu ósmoklasisty z matematyki – bo „przyczynia się do tworzenia rankingów i etykietowania szkół”? [sondaż; egzamin ósmoklasisty 2026]
12 maja 2026

W tym roku, ponad 393 tys. uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej, przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. W dniu 12 maja 2026 r. – zgodnie z harmonogramem CKE – odbywa się egzamin z jednego z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. z matematyki. Na początku 2024 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, zrzeszającej ponad 7 tys. osób (dyrektorów szkół, placówek oświatowych, urzędników oświatowych i działaczy pozarządowych) zarekomendowało likwidację egzaminów ósmoklasisty (w tym egzaminu z matematyki), bo w ich ocenie – „wyniki egzaminów przyczyniają się do tworzenia rankingów i etykietowania szkół, bez uwzględniania specyfiki ich pracy oraz uczniów.” Czy MEN zajęło w tej kwestii jakieś stanowisko i czy postulat OSKKO nadal pozostaje aktualny/znajduje zwolenników w opinii publicznej?
Koniec alternatywy dla testamentu notarialnego. Nie zapiszesz już spadku w ten sposób
12 maja 2026

Aby testament był ważny, należy go sporządzić w określony prawnie sposób. Dotychczas spadkodawcy mogli tego dokonywać własnoręcznie, notarialnie lub urzędowo. Trwają prace nad likwidacją alternatywy dla testamentu notarialnego.

REKLAMA

Zmiany w pomocy społecznej: Obligatoryjny kurs. Nowy standard świadczenia usług
11 maja 2026

Rada Ministrów zaakceptowała projekty zmian dotyczących systemu opieki nad osobami starszymi oraz usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Nowe rozwiązania przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mają uporządkować system wsparcia i zwiększyć dostępność pomocy dla seniorów. Projekt nowelizacji wprowadza także nowe obowiązki dla osób świadczących opiekę nad podopiecznymi w miejscu ich zamieszkania. Ważny obowiązek, to obowiązek ukończenia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Obowiązek ten obejmie przede wszystkim osoby zatrudnione przez MOPS/GOPS.OPS oraz podmioty realizujące usługi opiekuńcze na zlecenie gmin. Nowelizacja przewiduje również obowiązek składania oświadczenia potwierdzającego zdolność psychofizyczną do wykonywania usług opiekuńczych.
Niepełnosprawność 09-M. Jakie uprawnienia daje orzeczenie w 2026 roku? [LISTA]
11 maja 2026

Co oznacza symbol 09-M w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności? Od czego zależą dostępne formy pomocy? Ile w 2026 roku wynoszą najważniejsze świadczenia? Oto przydatny poradnik!
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA